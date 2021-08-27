Испания: Ла Лига 2021-2022
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
23
Химо
Наварро
27
Хави
Лопеc
10
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 ХоседаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
15 Мойя АнтониоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
19 Мартин ИванПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|2 (2)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|2
|0
|2.
|Гильямон Уго
|0
|1
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0
|4.
|Гайя Хосе
|1
|0
|5.
|Джейсон
|1
|0
|6.
|Солер Карлос
|1
|0
|7.
|Макси Гомес
|1
|0
|8.
|Корреа Тьерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Лежён Флорьян
|1
|0
|3.
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан
Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд
Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|6.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Алавес
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Алавес
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Алавес
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|2
|5.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|4.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|5.
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|1
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Алавес
Исход игры
Валенсия
94.8% (127)
Ничья
5.2% (7)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.64% (48)
Меньше
63.36% (83)
Обе команды забьют
Да
41.22% (54)
Нет
58.78% (77)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
35.8% (48)
2:1 Валенсия
33.6% (45)
2:0 Валенсия
20.9% (28)
1:1 Ничья
4.5% (6)
3:1 Валенсия
2.2% (3)
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