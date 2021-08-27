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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
1:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Алавес
0'
1:0
3' Гол
 3'
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
6
Гильямон
Уго
17
Черышев
Денис
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Макси
Гомес
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
4
Миазга
Мэтт
22
Лежён
Флорьян
27
Хави
Лопеc
18
Пельистри
Факундо
6
Н'Диайе
Лум
8
Пина
Томас
14
Гарсия
Мануэль
II
10
Гвидетти
Йон
9
Хоселу
Санмартин
Валенсия
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

3'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 2 (2) 1
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 (1) 0.5

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Альдерете Омар 2 0
2. Гильямон Уго 0 1
3. Васс Даниэль 1 0
4. Гайя Хосе 1 0
5. Джейсон 1 0
6. Солер Карлос 1 0
7. Макси Гомес 1 0
8. Корреа Тьерри 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 1 1
2. Лежён Флорьян 1 0
3. Гарсия Мануэль II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Алавес 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан
Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд
Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Валенсия 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 2:2 Валенсия Ла Лига Алавес 1:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:1 Алавес Ла Лига
Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Алавес Кубок Короля Алавес 1:2 Валенсия Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Валенсия 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
6. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Сельта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Алавес 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Алавес 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
2. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Севилья Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Валенсия 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Алавес 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 2
5. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
3. Алавес Дуарте Рубен 1 1
4. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
5. Барселона Гарсия Эрик 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ВАСС!!! Черышев слева прострелил к воротам, где Васс переправил мяч в касание в сетку.
  • 3'
    "Алаевас" начал матч с уверенного контроля мяча в центре поля. Вперёд гости пока не продвигаются.
  • 2'
    "Валенсия" играет в белых футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Алавес" - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Месталье"!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    ГОООООЛ Валенсия забивает
  • 3'
    Игрок команды Валенсия делает подачу своему товарищу по команде.
  • 3'
    Игрок команды Валенсия делает подачу своему товарищу по команде.
  • 3'
    Пина Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Солер Карлос из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
  • 1'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
  • 1'
    Валенсия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Валенсия 1:0 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Алавес

Исход игры
Валенсия
94.8% (127)
Ничья
5.2% (7)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.64% (48)
Меньше
63.36% (83)
Обе команды забьют
Да
41.22% (54)
Нет
58.78% (77)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
35.8% (48)
2:1 Валенсия
33.6% (45)
2:0 Валенсия
20.9% (28)
1:1 Ничья
4.5% (6)
3:1 Валенсия
2.2% (3)
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