Первый тайм

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ВАСС!!! Черышев слева прострелил к воротам, где Васс переправил мяч в касание в сетку.

3' "Алаевас" начал матч с уверенного контроля мяча в центре поля. Вперёд гости пока не продвигаются.

2' "Валенсия" играет в белых футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Алавес" - в синих футболках и белых трусах.