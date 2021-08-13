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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Алавес

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 2 (2) 1
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 (1) 0.5

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Альдерете Омар 2 0
2. Гильямон Уго 0 1
3. Васс Даниэль 1 0
4. Гайя Хосе 1 0
5. Джейсон 1 0
6. Солер Карлос 1 0
7. Макси Гомес 1 0
8. Корреа Тьерри 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 1 1
2. Лежён Флорьян 1 0
3. Гарсия Мануэль II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Алавес 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан
Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд
Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Валенсия 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 2:2 Валенсия Ла Лига Алавес 1:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:1 Алавес Ла Лига
Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Алавес Кубок Короля Алавес 1:2 Валенсия Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Сельта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 2
5. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Алавес Дуарте Рубен 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Барселона Гарсия Эрик 1 1
5. Вильярреал Капу Этьен 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2021, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Валенсия 94.1% (48)
    X 5.9% (3)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Алавес
    1.97
    3.65
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Алавес онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Алавес

    Исход игры
    Валенсия
    94.1% (48)
    Ничья
    5.9% (3)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (24)
    Нет
    52.94% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    37.3% (19)
    1:0 Валенсия
    27.5% (14)
    2:0 Валенсия
    25.5% (13)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
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