Лига чемпионов 2021-2022
Мальмё
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Eleda Stadion
Глазго Рейнджерс
27
Далин
Юхан
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
23
Райт
Скотт
11
Иттен
Седрик
14
Кент
Райан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Райт СкоттНападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
-
44 Хогарт ДжейВратарь
- Вратарь
-
15 Симпсон ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Келли СтивенПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
51 Лоури АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0.6
|2.
|Кристиансен Андерс
|2
|0.4
|3.
|Бирманчевич Велько
|1
|0.2
|4.
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|5.
|Левицки Оскар
|0
|0
|6.
|Инносент Бонке
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инносент Бонке
|2
|0
|2.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|3.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|4.
|Рикс Сёрен
|1
|0
|5.
|Налич Ади
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё
Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал
Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Мальмё
17.5% (25)
Ничья
37.8% (54)
Глазго Рейнджерс
44.8% (64)
Тотал 2.5
Больше
49.29% (69)
Меньше
50.71% (71)
Обе команды забьют
Да
86.43% (121)
Нет
13.57% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (52)
1:2 Глазго Рейнджерс
32.2% (46)
2:1 Мальмё
11.9% (17)
0:1 Глазго Рейнджерс
9.1% (13)
1:0 Мальмё
3.5% (5)
1:3 Глазго Рейнджерс
2.1% (3)
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