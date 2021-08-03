Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Мальмё
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0' 10'
27
Далин
Юхан
6
Левицки
Оскар
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
19
Бирманчевич
Велько
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
9
Колак
Антонио-Мирко
32
Бергет
Йо
Инге
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
5
Хеландер
Филип
6
Голдсон
Коннор
31
Баришич
Борна
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
4
Ландстрем
Джон
23
Райт
Скотт
11
Иттен
Седрик
14
Кент
Райан
Мальмё
4-4-2
Глазго Рейнджерс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 3 0.6
2. Кристиансен Андерс 2 0.4
3. Бирманчевич Велько 1 0.2
4. Бергет Йо Инге 0 0
5. Левицки Оскар 0 0
6. Инносент Бонке 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Инносент Бонке 2 0
2. Ахмедходжич Анел 2 0
3. Ларссон Эрик 1 0
4. Рикс Сёрен 1 0
5. Налич Ади 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё
Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал
Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мальмё 1:1 Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Глазго Рейнджерс 0:1 Мальмё Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Кент слева подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • 9'
    Кристиансен получил мяч перед штрафной площадью, но слишком долго готовился к удару. Шотландские защитники мяч выбили.
  • 8'
    "Мальмё" левым флангом организовал атаку. Тавернье не позволил Риксу прорваться в штрафную площадь с фланга.
  • Фол, нарушение
    7'
    Арфилд в центре поля ударил сзади по ногам Левицки.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ландстрем у центрального круга нарушил правила.
  • 5'
    Гости долго удерживают мяч на правом фланге атаки, никуда не смещаясь. Борьба у бровки перспективной не выглядит.
  • Фол, нарушение
    4'
    Левицкий на фланге сбил Тавернье.
  • Угловой
    3'
    Тавернье от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Колак.
  • 2'
    "Мальмё" играет в голубых футболках и белых трусах, "Глазго Рейнджерс" - в чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эледе"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют шведский «Мальмё» и шотландский «Глазго Рейнджерс». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 143
    Мальмё 17.5% (25)
    X 37.8% (54)
    Глазго Рейнджерс 44.8% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальмё
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    3.26
    3.39
    2.85
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Мальмё 0:0 Глазго Рейнджерс онлайн


Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Мальмё
17.5% (25)
Ничья
37.8% (54)
Глазго Рейнджерс
44.8% (64)
Тотал 2.5
Больше
49.29% (69)
Меньше
50.71% (71)
Обе команды забьют
Да
86.43% (121)
Нет
13.57% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (52)
1:2 Глазго Рейнджерс
32.2% (46)
2:1 Мальмё
11.9% (17)
0:1 Глазго Рейнджерс
9.1% (13)
1:0 Мальмё
3.5% (5)
1:3 Глазго Рейнджерс
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 