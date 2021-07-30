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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Мальмё
 
Позже

Стадион:
Глазго Рейнджерс

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 3 0.75
2. Кристиансен Андерс 2 0.5
3. Бирманчевич Велько 1 0.25
4. Бергет Йо Инге 0 0
5. Левицки Оскар 0 0
6. Инносент Бонке 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Инносент Бонке 2 0
2. Ахмедходжич Анел 2 0
3. Ларссон Эрик 1 0
4. Рикс Сёрен 1 0
5. Налич Ади 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё
Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал
Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мальмё 1:1 Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Глазго Рейнджерс 0:1 Мальмё Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальмё - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Мальмё 24.4% (11)
    X 40% (18)
    Глазго Рейнджерс 35.6% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальмё
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    3.44
    3.51
    2.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальмё - Глазго Рейнджерс онлайн


    Прогнозы на матч Мальмё - Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    Мальмё
    24.4% (11)
    Ничья
    40% (18)
    Глазго Рейнджерс
    35.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (40)
    Нет
    9.09% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (16)
    1:2 Глазго Рейнджерс
    24.4% (11)
    2:1 Мальмё
    17.8% (8)
    1:3 Глазго Рейнджерс
    6.7% (3)
    0:1 Глазго Рейнджерс
    4.4% (2)
    1:0 Мальмё
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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