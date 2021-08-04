Лига чемпионов 2021-2022
Глазго Рейнджерс
Позже
Стадион: Айброкс
Мальмё
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дэвис Стивен
|1
|1
|2.
|Кент Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0.6
|2.
|Кристиансен Андерс
|2
|0.4
|3.
|Бирманчевич Велько
|2
|0.4
|4.
|Рикс Сёрен
|1
|0.2
|5.
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|6.
|Левицки Оскар
|0
|0
|7.
|Инносент Бонке
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|2.
|Баришич Борна
|1
|0
|3.
|Иттен Седрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инносент Бонке
|2
|0
|2.
|Рикс Сёрен
|2
|0
|3.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|4.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|5.
|Нильсен Лассе
|1
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|7.
|Налич Ади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Мальмё
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид
Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё
Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Мальмё: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Мальмё
Исход игры
Глазго Рейнджерс
81.8% (36)
Ничья
13.6% (6)
Мальмё
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
68.18% (30)
Нет
31.82% (14)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
43.2% (19)
2:0 Глазго Рейнджерс
20.5% (9)
1:1 Ничья
11.4% (5)
1:0 Глазго Рейнджерс
9.1% (4)
1:2 Мальмё
4.5% (2)
3:1 Глазго Рейнджерс
4.5% (2)
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