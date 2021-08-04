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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Глазго Рейнджерс
 
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Стадион:
Мальмё

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дэвис Стивен 1 1
2. Кент Райан 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 3 0.6
2. Кристиансен Андерс 2 0.4
3. Бирманчевич Велько 2 0.4
4. Рикс Сёрен 1 0.2
5. Бергет Йо Инге 0 0
6. Левицки Оскар 0 0
7. Инносент Бонке 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Арфилд Скотт 1 0
2. Баришич Борна 1 0
3. Иттен Седрик 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Инносент Бонке 2 0
2. Рикс Сёрен 2 0
3. Ахмедходжич Анел 2 0
4. Мойсандер Никлас 1 0
5. Нильсен Лассе 1 0
6. Ларссон Эрик 1 0
7. Налич Ади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 0 100% (1)
 Мальмё 12.5% (1) 0 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид
Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё
Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Мальмё: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Мальмё 1:1 Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Глазго Рейнджерс 0:1 Мальмё Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Мальмё от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Глазго Рейнджерс 81.8% (36)
    X 13.6% (6)
    Мальмё 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Глазго Рейнджерс
    Ничья
    Мальмё
    1.61
    4.30
    6.26
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Глазго Рейнджерс - Мальмё онлайн


    Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Мальмё

    Исход игры
    Глазго Рейнджерс
    81.8% (36)
    Ничья
    13.6% (6)
    Мальмё
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (30)
    Нет
    31.82% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Глазго Рейнджерс
    43.2% (19)
    2:0 Глазго Рейнджерс
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    1:0 Глазго Рейнджерс
    9.1% (4)
    1:2 Мальмё
    4.5% (2)
    3:1 Глазго Рейнджерс
    4.5% (2)
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