Лига Европы 2021-2022
Омония
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Джи Эс Пи
Флора Таллин
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
11
Ботеак
Эрик
16
Гомес
Хорди
75
Лойзу
Лойзос
24
Пюрг
Хенрик
20
Зенёв
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Калласте КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Вяля ХенриПолузащитник
-
35 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенн Юрген
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +12 =4 -4Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон
АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия
Флора Таллин Последние 20 матчей: +13 =4 -3Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин Флора Таллин 0:1 Легия Легия 2:1 Флора Таллин Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин
Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин Курессааре 0:4 Флора Таллин Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин Вильянди 3:3 Флора Таллин Флора Таллин 5:0 Нарва Транс
Прогнозы на матч Омония 0:0 Флора Таллин
Исход игры
Омония
83.8% (119)
Ничья
11.3% (16)
Флора Таллин
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
39.29% (55)
Нет
60.71% (85)
Популярный счёт
1:0 Омония
38% (54)
2:1 Омония
25.4% (36)
2:0 Омония
16.9% (24)
1:1 Ничья
9.2% (13)
1:2 Флора Таллин
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:0 Омония
1.4% (2)
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