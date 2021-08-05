Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Омония
1:0
Конец матча

Стадион:
Флора Таллин
0'
1:0
12' Гол
Ционис Маринос
86' Желтая карточка
Кууск Мяртен
90'+4
40
Фабиано
Фрейтас
4
Абдуллахи
Шеху
15
Губочан
Томаш
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
11
Ботеак
Эрик
16
Гомес
Хорди
42
Дискеруд
Миккел
21
Ционис
Маринос
75
Лойзу
Лойзос
44
Щепович
Марко
32
Игонен
Матвей
27
Лиландер
Михаэл
24
Пюрг
Хенрик
2
Кууск
Мяртен
4
Лукка
Марко
20
Зенёв
Сергей
28
Соометс
Маркус
14
Васильев
Константин
10
Миллер
Мартин
8
Оямаа
Хенрик
11
Саппинен
Рауно
Омония
4-4-2
Флора Таллин
4-5-1

Ход матча

12'
Ционис Маринос
(Лекьякс Ян)
1:0
46'
Панайоту Николас
Губочан Томаш
 
62'
 
Поом Маркус
Соометс Маркус
64'
Папулис Фотис
Лойзу Лойзос
 
75'
 
Аллику Рауно
Зенёв Сергей
80'
 
Калласте Кен
Лукка Марко
80'
Какулис Андроникос
Щепович Марко
 
80'
Кику Франсишку
Ционис Маринос
 
86'
 
Кууск Мяртен

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ционис Маринос 1 1
2. Лекьякс Ян 0 0
Флора Таллин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Омония
# Игрок      
Флора Таллин
# Игрок      
1. Кууск Мяртен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 100% (1) 0 0 0 0 0
 Флора Таллин 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон
АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия
Флора Таллин Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин Флора Таллин 0:1 Легия Легия 2:1 Флора Таллин Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин
Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин Курессааре 0:4 Флора Таллин Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин Вильянди 3:3 Флора Таллин Флора Таллин 5:0 Нарва Транс
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ционис Маринос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Омония 83.8% (119)
X 11.3% (16)
Флора Таллин 4.9% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Омония 1:0 Флора Таллин онлайн


Прогнозы на матч Омония 1:0 Флора Таллин

Исход игры
Омония
83.8% (119)
Ничья
11.3% (16)
Флора Таллин
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
39.29% (55)
Нет
60.71% (85)
Популярный счёт
1:0 Омония
38% (54)
2:1 Омония
25.4% (36)
2:0 Омония
16.9% (24)
1:1 Ничья
9.2% (13)
1:2 Флора Таллин
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:0 Омония
1.4% (2)
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