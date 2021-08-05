Лига Европы 2021-2022
Омония
1:0
Конец матча
Стадион: Джи Эс Пи
Флора Таллин
1:0
12' ГолЦионис Маринос
86' Желтая карточкаКууск Мяртен
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
11
Ботеак
Эрик
16
Гомес
Хорди
75
Лойзу
Лойзос
24
Пюрг
Хенрик
20
Зенёв
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Калласте КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Вяля ХенриПолузащитник
-
35 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенн Юрген
Ход матча
12'
1:0
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ционис Маринос
|1
|1
|2.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Кууск Мяртен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Флора Таллин
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +12 =4 -4Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон
АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия
Флора Таллин Последние 20 матчей: +13 =4 -3Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин Флора Таллин 0:1 Легия Легия 2:1 Флора Таллин Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин
Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин Курессааре 0:4 Флора Таллин Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин Вильянди 3:3 Флора Таллин Флора Таллин 5:0 Нарва Транс
Прогнозы на матч Омония 1:0 Флора Таллин
Исход игры
Омония
83.8% (119)
Ничья
11.3% (16)
Флора Таллин
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
39.29% (55)
Нет
60.71% (85)
Популярный счёт
1:0 Омония
38% (54)
2:1 Омония
25.4% (36)
2:0 Омония
16.9% (24)
1:1 Ничья
9.2% (13)
1:2 Флора Таллин
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:0 Омония
1.4% (2)
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