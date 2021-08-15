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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
2:0
Конец матча

Стадион:
Интер Майами
0'
10' Желтая карточка
Амундсен Мальте
1:0
21' Гол
Кастельянос Валентин
41' Желтая карточка
Грегоре
45' Желтая карточка
Леердам Келвин
2:0
45' Пенальти
Кастельянос Валентин
54' Желтая карточка
Гиббс Киран
66' Желтая карточка
Паркс Китон
90'+6
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
16
Сэндс
Джеймс
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
17
Тажури-Шради
Исмаэль
10
Моралес
Максимильяно
8
Хавьер
Тиаго
11
Кастельянос
Валентин
32
Марсман
Ник
31
Леердам
Келвин
5
Фигаль
Хорхе
6
Пирес
Леандро
3
Гиббс
Киран
13
Ульоа
Виктор
26
Грегоре
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
9
Игуаин
Гонсало
10
Писарро
Родольфо
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Интер Майами
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 8 (2) 0.44
2. Медина Хесус 7 0.39
3. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.39
4. Хавьер Тиаго 3 0.17
5. Паркс Китон 3 0.17
6. Родригес Сантьяго 2 0.11
7. Моралес Максимильяно 1 0.06
8. Амундсен Мальте 1 0.06
9. Тораринссон Гудмундур 1 0.06
10. Моралес Альфредо 0 0
11. Тиннерхольм Антон 0 0
12. Джонсон Шон 0 0
13. Барраса Луис 0 0
Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игуаин Гонсало 8 (2) 0.47
2. Робинсон Робби 2 0.12
3. Федерико Игуаин 1 0.06
4. Морган Льюис 1 0.06
5. Гиббс Киран 1 0.06
6. Шеа Брек 1 0.06
7. Васильев Индиана 1 0.06
8. Грегоре 0 0
9. Матуиди Блез 0 0
10. Ульоа Виктор 0 0
11. Фигаль Хорхе 0 0
12. Чапман Джей 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Асеведо Николас 4 1
2. Кастельянос Валентин 5 0
3. Паркс Китон 2 1
4. Тораринссон Гудмундур 3 0
5. Моралес Альфредо 3 0
6. Шано Максим 3 0
7. Ибеага Себастьен 3 0
8. Медина Хесус 3 0
9. Моралес Максимильяно 2 0
10. Хавьер Тиаго 2 0
11. Сэндс Джеймс 2 0
12. Тиннерхольм Антон 1 0
13. Тажури-Шради Исмаэль 1 0
14. Амундсен Мальте 1 0
15. Жассон Андрес 1 0
Интер Майами
# Игрок      
1. Грегоре 8 1
2. Пирес Леандро 8 0
3. Матуиди Блез 3 0
4. Фигаль Хорхе 3 0
5. Шоукросс Райан 1 1
6. Леердам Келвин 2 0
7. Ульоа Виктор 2 0
8. Чапман Джей 2 0
9. Гиббс Киран 1 0
10. Игуаин Гонсало 1 0
11. Федерико Игуаин 1 0
12. Джонс Джовин 1 0
13. Писарро Родольфо 1 0
14. Макоун Кристиан 1 0
15. Карранса Хулиан 1 0
16. Робинсон Робби 1 0
17. Аскона Эдисон 1 0
18. Sami Guediri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 15.15% (5) 15.15% (5) 9.09% (3) 18.18% (6) 18.18% (6) 24.24% (8)
Интер Майами 6.67% (1) 0 13.33% (2) 13.33% (2) 40% (6) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити
Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити
Интер Майами Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион
Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Интер Майами Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Нэшвилл 3:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Цинциннати Торонто 2:1 Интер Майами Даллас 2:1 Интер Майами

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 20 13 4 3 37 - 23 43
2. Нью-Йорк Сити Заявка 18 9 4 5 34 - 18 31
3. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 18 8 3 7 27 - 21 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 19 7 5 7 26 - 25 26
7. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 18 5 4 9 22 - 24 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 19 3 6 10 24 - 40 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 19 11 4 4 35 - 20 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 19 11 2 6 30 - 28 35
3. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
4. Колорадо Рэпидс Заявка 17 9 4 4 25 - 17 31
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
7. Реал Солт-Лейк 1:0 Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
8. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
9. Лос-Анджелес Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 19 5 7 7 21 - 27 22
11. Даллас Заявка 19 5 6 8 23 - 27 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин 0:1 Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 7 1 2 18 - 10 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 10 4 5 1 18 - 10 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк 1:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Остин 0:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк 1:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин 0:1 Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 10 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
Весь список
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