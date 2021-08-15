США: МЛС 2021
Нью-Йорк Сити
2:0
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Интер Майами
10' Желтая карточкаАмундсен Мальте
1:0
21' ГолКастельянос Валентин
41' Желтая карточкаГрегоре
45' Желтая карточкаЛеердам Келвин
2:0
45' ПенальтиКастельянос Валентин
54' Желтая карточкаГиббс Киран
66' Желтая карточкаПаркс Китон
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
32
Марсман
Ник
13
Ульоа
Виктор
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
10'
21'
41'
45'
45'
54'
66'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|8 (2)
|0.44
|2.
|Медина Хесус
|7
|0.39
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.39
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.17
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.17
|6.
|Родригес Сантьяго
|2
|0.11
|7.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.06
|8.
|Амундсен Мальте
|1
|0.06
|9.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.06
|10.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|12.
|Джонсон Шон
|0
|0
|13.
|Барраса Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игуаин Гонсало
|8 (2)
|0.47
|2.
|Робинсон Робби
|2
|0.12
|3.
|Федерико Игуаин
|1
|0.06
|4.
|Морган Льюис
|1
|0.06
|5.
|Гиббс Киран
|1
|0.06
|6.
|Шеа Брек
|1
|0.06
|7.
|Васильев Индиана
|1
|0.06
|8.
|Грегоре
|0
|0
|9.
|Матуиди Блез
|0
|0
|10.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|11.
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|12.
|Чапман Джей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Асеведо Николас
|4
|1
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Паркс Китон
|2
|1
|4.
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|5.
|Моралес Альфредо
|3
|0
|6.
|Шано Максим
|3
|0
|7.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|8.
|Медина Хесус
|3
|0
|9.
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|10.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|11.
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|12.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|13.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|14.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|15.
|Жассон Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Пирес Леандро
|8
|0
|3.
|Матуиди Блез
|3
|0
|4.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|5.
|Шоукросс Райан
|1
|1
|6.
|Леердам Келвин
|2
|0
|7.
|Ульоа Виктор
|2
|0
|8.
|Чапман Джей
|2
|0
|9.
|Гиббс Киран
|1
|0
|10.
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|11.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|12.
|Джонс Джовин
|1
|0
|13.
|Писарро Родольфо
|1
|0
|14.
|Макоун Кристиан
|1
|0
|15.
|Карранса Хулиан
|1
|0
|16.
|Робинсон Робби
|1
|0
|17.
|Аскона Эдисон
|1
|0
|18.
|Sami Guediri
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|Интер Майами
|6.67% (1)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|40% (6)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити
Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити
Интер Майами Последние 20 матчей: +5 =4 -11Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион
Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Интер Майами Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Нэшвилл 3:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Цинциннати Торонто 2:1 Интер Майами Даллас 2:1 Интер Майами
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|37 - 23
|43
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|34 - 18
|31
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 21
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 25
|26
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 24
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|24 - 40
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 20
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|30 - 28
|35
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 17
|31
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 20
|24
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|11.
|Даллас
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 28
|18
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 28
|17
|14.
|Остин
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|13 - 21
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 10
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 10
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Реал Солт-Лейк
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Остин
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|2
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|11
|0
|5
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|10
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|8
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|6
|1