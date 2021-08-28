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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Фрозиноне
0'
13' Желтая карточка
Зербин Алессио
23' Желтая карточка
Дзампано Франческо
26' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
40'
12
Пицциньякко
Семуэль
18
Ди
Пардо
Алессандро
23
Каппеллетти
Даниэль
17
Броско
Риккардо
24
Кальдерони
Марко
6
Дзонта
Лорис
30
Ригони
Лука
8
Проя
Федерико
7
Ландзафаме
Давиде
34
Дальмонте
Никола
9
Дьяв
Давиде
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Federico
Gatti
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
21
Болока
Даниэль
8
Майелло
Раффаэле
16
Гарритано
Лука
27
Канотто
Луиджи
28
Чано
Камилло
24
Зербин
Алессио
Виченца Виртус
4-3-2-1
Фрозиноне
4-3-3

Ход матча

10'
Брускаджин Маттео
Кальдерони Марко
 
13'
 
Зербин Алессио
23'
 
Дзампано Франческо
26'
Брускаджин Маттео
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зербин Алессио 1 0.5
2. Шарпантье Габриэль 1 0.5
3. Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 1 0
2. Паделла Эмануэле 1 0
3. Брускаджин Маттео 1 0
4. Понтиссо Симоне 1 0
5. Дьяв Давиде 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 1 0
2. Зербин Алессио 1 0
3. Federico Gatti 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 0 0 0 0 0 0
 Фрозиноне 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри
Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Фрозиноне 2:2 Парма Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция

Последние игры между собой

Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Серия B Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фрозиноне 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Виченца Виртус 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Виченца Виртус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фрозиноне 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фрозиноне 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Виченца Виртус 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
2. Брешия Баич Риад 2 1 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 2 0 0
4. Брешия Ван Де Лои Томми 2 0 0
5. Пиза Lorenzo Lucca 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
3. Пиза Марин Мариус 2 0
4. Козенца Си Санаси 2 0
5. Монца Сампиризи Марио 0 1
Весь список
Где смотреть матч Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне онлайн




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