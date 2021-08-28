Италия: Серия B 2021-2022
Виченца Виртус
0:2
Конец матча
Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
Фрозиноне
13' Желтая карточкаЗербин Алессио
23' Желтая карточкаДзампано Франческо
26' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
0:1
48' ГолЧано Камилло
70' Желтая карточкаПроя Федерико
72' Желтая карточкаЛонго Самуэле
0:2
80' ПенальтиМайелло Раффаэле
82' Желтая карточкаДьяв Давиде
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Коблар ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Hamza Haoudi
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
13'
48'
0:1
70'
72'
80'
0:2
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 13
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зербин Алессио
|1
|0.5
|2.
|Чано Камилло
|1
|0.5
|3.
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.5
|4.
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.5
|5.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|2
|0
|2.
|Кальдерони Марко
|1
|0
|3.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|4.
|Паделла Эмануэле
|1
|0
|5.
|Брускаджин Маттео
|1
|0
|6.
|Проя Федерико
|1
|0
|7.
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|1
|0
|2.
|Зербин Алессио
|1
|0
|3.
|Federico Gatti
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Фрозиноне
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =5 -9Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри
Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =8 -7Фрозиноне 2:2 Парма Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция
Последние игры между собой
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Фрозиноне
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Асколи
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Перуджа
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Асколи
|2:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Перуджа
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Перуджа
|2:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Асколи
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|2.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0
|0
|4.
|Брешия
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|0
|5.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|3.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|2
|0
|4.
|Пиза
|Марин Мариус
|2
|0
|5.
|Козенца
|Си Санаси
|2
|0