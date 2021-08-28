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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
0:2
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
13' Желтая карточка
Зербин Алессио
23' Желтая карточка
Дзампано Франческо
26' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
0:1
48' Гол
Чано Камилло
70' Желтая карточка
Проя Федерико
72' Желтая карточка
Лонго Самуэле
0:2
80' Пенальти
Майелло Раффаэле
82' Желтая карточка
Дьяв Давиде
90'+5
12
Пицциньякко
Семуэль
18
Ди
Пардо
Алессандро
17
Броско
Риккардо
23
Каппеллетти
Даниэль
24
Кальдерони
Марко
6
Дзонта
Лорис
30
Ригони
Лука
8
Проя
Федерико
34
Дальмонте
Никола
9
Дьяв
Давиде
7
Ландзафаме
Давиде
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Federico
Gatti
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
27
Канотто
Луиджи
8
Майелло
Раффаэле
21
Болока
Даниэль
24
Зербин
Алессио
28
Чано
Камилло
16
Гарритано
Лука
Виченца Виртус
4-3-1-2
Фрозиноне
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зербин Алессио 1 0.5
2. Чано Камилло 1 0.5
3. Шарпантье Габриэль 1 0.5
4. Майелло Раффаэле 1 (1) 0.5
5. Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 2 0
2. Кальдерони Марко 1 0
3. Лонго Самуэле 1 0
4. Паделла Эмануэле 1 0
5. Брускаджин Маттео 1 0
6. Проя Федерико 1 0
7. Понтиссо Симоне 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 1 0
2. Зербин Алессио 1 0
3. Federico Gatti 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 0 0 0 0 0 0
 Фрозиноне 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Кальяри
Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Фрозиноне 2:2 Парма Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция

Последние игры между собой

Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Серия B Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Асколи 2:2 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Перуджа 2:2 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
14. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Асколи 2:2 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Перуджа 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Перуджа 2:2 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Асколи 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
2. Брешия Баич Риад 2 1 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 2 0 0
4. Брешия Ван Де Лои Томми 2 0 0
5. Пиза Lorenzo Lucca 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
3. Виченца Виртус Дьяв Давиде 2 0
4. Пиза Марин Мариус 2 0
5. Козенца Си Санаси 2 0
Весь список
Где смотреть матч Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне онлайн




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