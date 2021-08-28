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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
2:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Асколи
0'
0:1
4' Гол
Шарич Дарио
17' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
21' Желтая карточка
Бюхель Марсель
1:1
22' Гол
Карретта Мирко
2:1
50' Гол
Рози Алеандро
52' Желтая карточка
Дионизи Федерико
2:2
55' Гол
Шарич Дарио
59'
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
19
Ванбалегем
Валентин
25
Simone
Santoro
44
Лизи
Франческо
11
Мурано
Джакопо
7
Карретта
Мирко
1
Леали
Никола
6
Federico
Baschirotto
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Michele
Collocolo
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
31
Фаббрини
Диего
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
Перуджа
3-4-1-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

4'
0:1
Шарич Дарио
(Michele Collocolo)
17'
Буррай Сальваторе
 
21'
 
Бюхель Марсель
22'
Карретта Мирко
1:1
50'
Рози Алеандро
(Фальцерано Марчелло)
2:1
52'
 
Дионизи Федерико
55'
2:2
Шарич Дарио
(Д'Орацио Томмазо)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 1 0.5
2. Мурано Джакопо 1 0.5
3. Simone Santoro 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бидуи Софьян 1 0.5
2. Шарич Дарио 1 0.5
3. Фаббрини Диего 0 0
4. Michele Collocolo 0 0

Карточки

Перуджа
# Игрок      
1. Куан Кристиан 1 1
2. Буррай Сальваторе 1 0
3. Рози Алеандро 1 0
4. Карретта Мирко 1 0
5. Фальцерано Марчелло 1 0
6. Дель Орко Кристиан 1 0
7. Бьянкимано Андреа 1 0
8. Simone Santoro 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 1 0
2. Бюхель Марсель 1 0
3. Michele Collocolo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перуджа 0 0 100% (1) 0 0 0
 Асколи 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Порденоне 0:1 Перуджа Дженоа 3:2 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Тернана 1:0 Перуджа
Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа Падова 1:0 Перуджа Перуджа 1:1 Самбенедеттезе Перуджа 3:0 Модена Вис Пезаро 0:1 Перуджа
Асколи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Асколи 1:0 Козенца Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи
Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Асколи 1:4 Перуджа Кубок Асколи 0:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:1 Асколи Серия B Асколи 0:3 Перуджа Серия B
Перуджа 2:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Асколи Серия B Перуджа 0:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 0:2 Асколи Серия B Асколи 1:0 Перуджа Серия B Асколи 0:1 Перуджа Про Прима Дивизионе Перуджа 3:2 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Перуджа Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Асколи 2:2 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Перуджа 2:2 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
14. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Асколи 2:2 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Перуджа 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Перуджа 2:2 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Асколи 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
2. Брешия Баич Риад 2 1 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 2 0 0
4. Брешия Ван Де Лои Томми 2 0 0
5. Пиза Lorenzo Lucca 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
3. Виченца Виртус Дьяв Давиде 2 0
4. Пиза Марин Мариус 2 0
5. Козенца Си Санаси 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Карретта Мирко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Бюхель Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Буррай Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Шарич Дарио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Асколи
2.43
3.16
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 2:2 Асколи онлайн




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