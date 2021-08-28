Италия: Серия B 2021-2022
Перуджа
2:2
Второй тайм: 59'
Стадион: Ренато Кури
Асколи
0:1
4' ГолШарич Дарио
17' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
21' Желтая карточкаБюхель Марсель
1:1
22' ГолКарретта Мирко
2:1
50' ГолРози Алеандро
52' Желтая карточкаДионизи Федерико
2:2
55' ГолШарич Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
88 Личо ДеанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
4'
0:1
21'
22'
1:1
50'
52'
55'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|1
|0.5
|2.
|Мурано Джакопо
|1
|0.5
|3.
|Simone Santoro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бидуи Софьян
|1
|0.5
|2.
|Шарич Дарио
|1
|0.5
|3.
|Фаббрини Диего
|0
|0
|4.
|Michele Collocolo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Буррай Сальваторе
|1
|0
|3.
|Рози Алеандро
|1
|0
|4.
|Карретта Мирко
|1
|0
|5.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|6.
|Дель Орко Кристиан
|1
|0
|7.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|8.
|Simone Santoro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дионизи Федерико
|1
|0
|2.
|Бюхель Марсель
|1
|0
|3.
|Michele Collocolo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перуджа
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Асколи
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +13 =3 -4Порденоне 0:1 Перуджа Дженоа 3:2 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Тернана 1:0 Перуджа
Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа Падова 1:0 Перуджа Перуджа 1:1 Самбенедеттезе Перуджа 3:0 Модена Вис Пезаро 0:1 Перуджа
Асколи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Асколи 1:0 Козенца Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи
Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Фрозиноне
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Асколи
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Перуджа
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Асколи
|2:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Перуджа
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Перуджа
|2:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Асколи
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|2.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0
|0
|4.
|Брешия
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|0
|5.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|3.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|2
|0
|4.
|Пиза
|Марин Мариус
|2
|0
|5.
|Козенца
|Си Санаси
|2
|0