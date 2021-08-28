Второй тайм

82' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Галан Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Солари Аугусто из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Nico Williams из команды Атлетик Б в офсайде

78' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Сельта выполняет удар от ворот.

78' Как он промахнулся? Беренгер Алекс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

78' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

77' Рауль Гарсия возвращается на поле.

77' Аспас Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Галан Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Сансет Ойян уходит с поля. Рауль Гарсия выходит вместо него

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Браис Мендес получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Nico Williams

66' Галан Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Отличный пас сделал Мальо Уго из команды Сельта . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

63' Хорошую попытку сделал Аспас Яго . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Айду Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

57' Выглядело как неплохой момент. Галан Хави из команды Сельта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

57' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Атлетик Б , будет отменен из-за фола.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Сельта

47' Тапия Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе