Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
34' ГолУильямс Иньяки
50' Undefined phrase: football_event_Уильямс Иньяки
53' Желтая карточкаБраис Мендес
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Серви ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Нападающий
-
30 Уильямс НикоНападающий
-
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
34'
0:1
50'
53'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.33
|2.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.33
|3.
|Муньяин Икер
|0
|0
|4.
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мальо Уго
|0
|1
|2.
|Фонтан Хосе
|1
|0
|3.
|Аспас Яго
|1
|0
|4.
|Нолито Агудо
|1
|0
|5.
|Денис Суарес
|1
|0
|6.
|Солари Аугусто
|1
|0
|7.
|Тапия Ренато
|1
|0
|8.
|Браис Мендес
|1
|0
|9.
|Домингес Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|3.
|Гарсия Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +10 =4 -6Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта
Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче
Атлетик Б Последние 20 матчей: +5 =7 -8Атлетик Б 1:1 Барселона Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б
Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетик Б: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Атлетик Б 3:1 Сельта Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Атлетик Б Примера Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|7.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Сельта
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сельта
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|4.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|5.
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|1
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Атлетик Б
Исход игры
Сельта
30.8% (41)
Ничья
53.4% (71)
Атлетик Б
15.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.92% (35)
Меньше
73.08% (95)
Обе команды забьют
Да
71.54% (93)
Нет
28.46% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (58)
1:0 Сельта
14.3% (19)
2:1 Сельта
14.3% (19)
1:2 Атлетик Б
10.5% (14)
0:0 Ничья
6% (8)
0:1 Атлетик Б
4.5% (6)
2:0 Сельта
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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