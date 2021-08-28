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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Атлетик Б
0'
0:1
34' Гол
Уильямс Иньяки
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Уильямс Иньяки
53' Желтая карточка
Браис Мендес
82'
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
28
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
Сельта
4-1-3-2
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

34'
0:1
Уильямс Иньяки
(Сансет Ойян)
50'
 
Уильямс Иньяки
53'
Браис Мендес
 
64'
Пейнадо Франсиско
Денис Суарес
 
64'
Серви Франко
Нолито Агудо
 
67'
 
Саррага Ойер
Венседор Унай
67'
 
Уильямс Нико
Муньяин Икер
70'
Солари Аугусто
Тапия Ренато
 
74'
 
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
80'
Galhardo Thiago
Айду Джозеф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 1 (1) 0.33
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иньиго Мартинес 1 0.33
2. Уильямс Иньяки 1 0.33
3. Муньяин Икер 0 0
4. Сансет Ойян 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мальо Уго 0 1
2. Фонтан Хосе 1 0
3. Аспас Яго 1 0
4. Нолито Агудо 1 0
5. Денис Суарес 1 0
6. Солари Аугусто 1 0
7. Тапия Ренато 1 0
8. Браис Мендес 1 0
9. Домингес Карлос 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Де Маркос Оскар 1 0
2. Иньиго Мартинес 1 0
3. Гарсия Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 0 0 0 100% (1) 0 0
 Атлетик Б 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта
Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче
Атлетик Б Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Атлетик Б 1:1 Барселона Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б
Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона

Последние игры между собой

Сельта: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетик Б: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сельта 0:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:2 Сельта Ла Лига Атлетик Б 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Атлетик Б Ла Лига
Атлетик Б 3:1 Сельта Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Атлетик Б Примера Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Атлетик Б 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
7. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Сельта 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Атлетик Б 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
2. Атлетик Б 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сельта 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
3. Алавес Дуарте Рубен 1 1
4. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
5. Барселона Гарсия Эрик 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Сельта 30.8% (41)
X 53.4% (71)
Атлетик Б 15.8% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Атлетик Б
2.50
3.55
3.26
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Где смотреть матч Сельта 0:1 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Сельта 0:1 Атлетик Б

Исход игры
Сельта
30.8% (41)
Ничья
53.4% (71)
Атлетик Б
15.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.92% (35)
Меньше
73.08% (95)
Обе команды забьют
Да
71.54% (93)
Нет
28.46% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (58)
1:0 Сельта
14.3% (19)
2:1 Сельта
14.3% (19)
1:2 Атлетик Б
10.5% (14)
0:0 Ничья
6% (8)
0:1 Атлетик Б
4.5% (6)
2:0 Сельта
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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