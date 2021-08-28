Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
34' ГолУильямс Иньяки
50' Undefined phrase: football_event_Уильямс Иньяки
52' Желтая карточкаБраис Мендес
90' Желтая карточкаУнай Симон
90' Желтая карточкаМальо Уго
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Серви ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Нападающий
-
30 Уильямс НикоНападающий
-
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
34'
0:1
50'
52'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.33
|2.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.33
|3.
|Муньяин Икер
|0
|0
|4.
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мальо Уго
|1
|1
|2.
|Фонтан Хосе
|1
|0
|3.
|Аспас Яго
|1
|0
|4.
|Нолито Агудо
|1
|0
|5.
|Денис Суарес
|1
|0
|6.
|Солари Аугусто
|1
|0
|7.
|Тапия Ренато
|1
|0
|8.
|Браис Мендес
|1
|0
|9.
|Домингес Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|3.
|Гарсия Дани
|1
|0
|4.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Атлетик Б
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +10 =4 -6Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта
Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче
Атлетик Б Последние 20 матчей: +5 =7 -8Атлетик Б 1:1 Барселона Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б
Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетик Б: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Атлетик Б 3:1 Сельта Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Атлетик Б Примера Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|8.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Атлетик Б
Исход игры
Сельта
30.8% (41)
Ничья
53.4% (71)
Атлетик Б
15.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.92% (35)
Меньше
73.08% (95)
Обе команды забьют
Да
71.54% (93)
Нет
28.46% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (58)
1:0 Сельта
14.3% (19)
2:1 Сельта
14.3% (19)
1:2 Атлетик Б
10.5% (14)
0:0 Ничья
6% (8)
0:1 Атлетик Б
4.5% (6)
2:0 Сельта
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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