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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
1:1
Первый тайм: 8'

Стадион:
Специя
0'
0:1
4' Гол
Верде Даниэле
1:1
5' Гол
Иммобиле Чиро
8'
25
Рейна
Пепе
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
12
Виньяли
Лука
25
Маджоре
Джулио
21
Феррер
Сальвадор
20
Бастони
Симоне
10
Верде
Даниэле
11
Гьяси
Эммануэль
19
Колли
Эбрима
Лацио
4-3-3
Специя
3-4-3

Ход матча

4'
0:1
Верде Даниэле
5'
Иммобиле Чиро
(Педро Родригес)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 1 1
2. Лаццари Мануэль 1 1
3. Иммобиле Чиро 1 (1) 1
4. Андерсон Фелипе 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 1 1
2. Бастони Симоне 1 1
3. Верде Даниэле 0 0
4. Амьен-Аду Кельвен 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 1 0
Специя
# Игрок      
1. Гьяси Эммануэль 1 0
2. Бастони Симоне 1 0
3. Николау Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0 0
 Специя 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова
Триестина 2:5 Лацио Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне
Специя Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино
Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя

Последние игры между собой

Лацио: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лацио 2:1 Специя Серия A Специя 1:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Лацио 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Болонья 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аталанта 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Специя 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Болонья 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лацио 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аталанта 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Специя 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Лацио 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аталанта 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Специя 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Болонья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
4. Интер Милан Корреа Хоакин 2 0 0
5. Кальяри Педро Жоао 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Специя контролирует мяч.
  • 8'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Лацио контролирует мяч.
  • 7'
    Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Эбрима Колли из команды Специя подал угловой слева.
  • 6'
    Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Педро Родригес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Иммобиле Чиро из команды Лацио.
  • 5'
    Педро Родригес разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 5'
    Контроль мяча: Лацио: 50%, Специя: 50%.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Верде Даниэле первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 4'
    Гьяси Эммануэль нанес удар, мяч был парирован, но Хосе Рейна не удержал его в руках.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Гьяси Эммануэль, обводя своих соперников
  • 3'
    Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Гьяси Эммануэль из команды Специя толкнул локтем оппонента. Это Лукас Лейва заработал фол
  • 2'
    Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Хюсай Эльсейд из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Хюсай Эльсейд из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Лацио пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Хюсай Эльсейд наказан за толчок Верде Даниэле
  • 1'
    Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Специя начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Лацио 97.6% (124)
X 1.6% (2)
Специя 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Специя
1.37
6.00
9.81
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Лацио 1:1 Специя онлайн


Прогнозы на матч Лацио 1:1 Специя

Исход игры
Лацио
97.7% (126)
Ничья
1.6% (2)
Специя
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.24% (60)
Меньше
52.76% (67)
Обе команды забьют
Да
42.52% (54)
Нет
57.48% (73)
Популярный счёт
2:0 Лацио
45.7% (59)
2:1 Лацио
28.7% (37)
3:1 Лацио
11.6% (15)
1:0 Лацио
5.4% (7)
3:0 Лацио
3.9% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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