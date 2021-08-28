Италия: Серия A 2021-2022
Лацио
1:1
Первый тайм: 8'
Стадион: Стадио Олимпико
Специя
0:1
4' ГолВерде Даниэле
1:1
5' ГолИммобиле Чиро
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
28
Эрлич
Мартин
12
Виньяли
Лука
19
Колли
Эбрима
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Вавро ДенисЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
-
12 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Колли ЭбримаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
5'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|1
|2.
|Лаццари Мануэль
|1
|1
|3.
|Иммобиле Чиро
|1 (1)
|1
|4.
|Андерсон Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гьяси Эммануэль
|1
|1
|2.
|Бастони Симоне
|1
|1
|3.
|Верде Даниэле
|0
|0
|4.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|2.
|Бастони Симоне
|1
|0
|3.
|Николау Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Специя
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова
Специя Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино
Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя
Последние игры между собой
Лацио: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Лацио
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Болонья
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Специя
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Болонья
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лацио
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Специя
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Лацио
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Специя
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Болонья
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|3.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
|4.
|Интер Милан
|Корреа Хоакин
|2
|0
|0
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 1:1 Специя
Исход игры
Лацио
97.7% (126)
Ничья
1.6% (2)
Специя
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.24% (60)
Меньше
52.76% (67)
Обе команды забьют
Да
42.52% (54)
Нет
57.48% (73)
Популярный счёт
2:0 Лацио
45.7% (59)
2:1 Лацио
28.7% (37)
3:1 Лацио
11.6% (15)
1:0 Лацио
5.4% (7)
3:0 Лацио
3.9% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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