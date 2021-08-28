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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
6:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
0:1
4' Гол
Верде Даниэле
1:1
5' Гол
Иммобиле Чиро
2:1
15' Гол
Иммобиле Чиро
45' Желтая карточка
Эрлич Мартин
2:1
45' Не забитый пенальти
Иммобиле Чиро
3:1
45' Гол
Иммобиле Чиро
4:1
47' Гол
Андерсон Фелипе
49' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
54' Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен
5:1
70' Гол
Хюсай Эльсейд
6:1
85' Гол
Альберто Луис
90'+1
25
Рейна
Пепе
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
12
Виньяли
Лука
25
Маджоре
Джулио
21
Феррер
Сальвадор
20
Бастони
Симоне
10
Верде
Даниэле
11
Гьяси
Эммануэль
19
Колли
Эбрима
Лацио
4-3-3
Специя
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 4 (1) 2
2. Альберто Луис 1 0.5
3. Андерсон Фелипе 1 0.5
4. Милинкович-Савич Сергей 1 0.5
5. Хюсай Эльсейд 1 0.5
6. Лаццари Мануэль 1 0.5
7. Рейна Пепе 0 0
8. Педро Родригес 0 0
9. Моро Рауль 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верде Даниэле 1 0.5
2. Гьяси Эммануэль 1 0.5
3. Бастони Симоне 1 0.5
4. Амьен-Аду Кельвен 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 1 0
Специя
# Игрок      
1. Гьяси Эммануэль 2 0
2. Амьен-Аду Кельвен 0 1
3. Бастони Симоне 1 0
4. Эрлич Мартин 1 0
5. Николау Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 33.33% (3) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Специя 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова
Триестина 2:5 Лацио Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне
Специя Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино
Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя

Последние игры между собой

Лацио: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лацио 2:1 Специя Серия A Специя 1:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Фиорентина 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Эмполи 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ювентус 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
14. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Торино 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фиорентина 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Торино 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эмполи 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Ювентус 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эмполи 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ювентус 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
10. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Фиорентина 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Торино 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
3. Рома Верету Жордан 2 0 0
4. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
5. Интер Милан Корреа Хоакин 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Лацио 97.7% (126)
X 1.6% (2)
Специя 0.8% (1)
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Где смотреть матч Лацио 6:1 Специя онлайн


Прогнозы на матч Лацио 6:1 Специя

Исход игры
Лацио
97.7% (126)
Ничья
1.6% (2)
Специя
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.24% (60)
Меньше
52.76% (67)
Обе команды забьют
Да
42.52% (54)
Нет
57.48% (73)
Популярный счёт
2:0 Лацио
45.7% (59)
2:1 Лацио
28.7% (37)
3:1 Лацио
11.6% (15)
1:0 Лацио
5.4% (7)
3:0 Лацио
3.9% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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