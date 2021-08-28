Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Рауль Моро нанес удар, но тот был заблокирован.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Эбрима Колли нанес удар, но тот был заблокирован.

46' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Иммобиле Чиро из команды Лацио пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Эрлич Мартин получил желтую карточку от судьи

46' После проверки VAR судья изменил решение - Лацио пробьет пенальти!

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

43' Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Удар от ворот произведет Лацио

42' Верде Даниэле решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

39' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Лацио

39' Эбрима Колли не смог попасть в створ ударом издали

39' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Феррер Сальвадор из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

35' Эбрима Колли из команды Специя отправил кросс в штрафную...

35' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Эбрима Колли из команды Специя подал угловой слева.

35' Милинкович-Савич Сергей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

34' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хюсай Эльсейд из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Йерун Зут не дал случится голу! Педро Родригес должен был забивать, но Йерун Зут сделал отличный сейв

29' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

28' Эбрима Колли из команды Специя отправил кросс в штрафную...

27' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Специя выполняет удар от ворот.

26' Андерсон Фелипе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

20' Опасность! Андерсон Фелипе из команды Лацио отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

19' Гьяси Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Йерун Зут отбил мяч на угловой после удара Педро Родригес из штрафной площади.

17' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Специя выполняет удар от ворот.

15' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

13' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эбрима Колли из команды Специя подал угловой слева.

6' Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Иммобиле Чиро из команды Лацио

5' Педро Родригес разрезает оборону соперника отличным пасом

4' Г О О О О Л - Верде Даниэле первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

4' Гьяси Эммануэль нанес удар, мяч был парирован, но Хосе Рейна не удержал его в руках.

4' Отличные скиллы показывает Гьяси Эммануэль , обводя своих соперников

3' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Специя начинает с центра поля