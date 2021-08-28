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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Болонья
0' 8'
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
72
Иличич
Йосип
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
4
Бонифаци
Кевин
3
Хики
Аарон
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
16
Кингсли
Майкл
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
10
Сансоне
Никола
Аталанта
3-4-2-1
Болонья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 1 1
2. Пикколи Роберто 1 1
3. Пашалич Марио 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Сильвестри Лоренцо 2 2
2. Арнаутович Марко 1 1
3. Сансоне Никола 0 0
4. Орсолини Риккардо 0 0
5. Схаутен Йерди 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Муссо Хуан 1 0
2. Демирал Мерих 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сориано Роберто 1 1
2. Схаутен Йерди 1 1
3. Сансоне Никола 1 0
4. Бонифаци Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Болонья 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта
Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта
Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья
Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Аталанта 5:0 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A
Аталанта 4:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Аталанта Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Болонья Серия A Аталанта 3:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Лацио 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Болонья 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аталанта 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Специя 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Болонья 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лацио 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аталанта 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Специя 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Лацио 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аталанта 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Специя 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Болонья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
2. Рома Верету Жордан 2 0 0
3. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
4. Интер Милан Корреа Хоакин 2 0 0
5. Кальяри Педро Жоао 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Сансоне протащил мяч по флангу и отдал вперед на Арнаутовича, но проиграл тот борьбу за мяч Джимсити.
  • 7'
    Дальний заброс исполнял Госенс в штрафную на Иличича, но тому пробить с лету не позволил Бонифаци.
  • 6'
    Сместился с фланга Муриэль в центр и отдал поперек на Малиновского, который пробил в одно касание, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 5'
    Получил по ногам на фланге Пашалич от Сванберга. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аталанты".
  • 4'
    По флангу Малиновский забросил на ход Иличичу, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 3'
    Убежал по левому флангу Сансоне и навесил на дальнюю штангу, но здесь не попал головой по мячу Арнаутович.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Аталанта 0:0 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Болонья

Исход игры
Аталанта
95.2% (120)
Ничья
4% (5)
Болонья
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (81)
Меньше
34.15% (42)
Обе команды забьют
Да
60.16% (74)
Нет
39.84% (49)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
34.9% (44)
2:0 Аталанта
27% (34)
3:1 Аталанта
17.5% (22)
3:0 Аталанта
4% (5)
1:0 Аталанта
4% (5)
5:0 Аталанта
2.4% (3)
4:1 Аталанта
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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