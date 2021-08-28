Первый тайм

8' Сансоне протащил мяч по флангу и отдал вперед на Арнаутовича, но проиграл тот борьбу за мяч Джимсити.

7' Дальний заброс исполнял Госенс в штрафную на Иличича, но тому пробить с лету не позволил Бонифаци.

6' Сместился с фланга Муриэль в центр и отдал поперек на Малиновского, который пробил в одно касание, но мяч полетел рядом со штангой.

5' Получил по ногам на фланге Пашалич от Сванберга. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аталанты".

4' По флангу Малиновский забросил на ход Иличичу, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

3' Убежал по левому флангу Сансоне и навесил на дальнюю штангу, но здесь не попал головой по мячу Арнаутович.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.