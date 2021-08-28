Италия: Серия A 2021-2022
Аталанта
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Болонья
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Амей ВисдомЗащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|1
|1
|2.
|Пикколи Роберто
|1
|1
|3.
|Пашалич Марио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|2
|2.
|Арнаутович Марко
|1
|1
|3.
|Сансоне Никола
|0
|0
|4.
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|5.
|Схаутен Йерди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муссо Хуан
|1
|0
|2.
|Демирал Мерих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сориано Роберто
|1
|1
|2.
|Схаутен Йерди
|1
|1
|3.
|Сансоне Никола
|1
|0
|4.
|Бонифаци Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Болонья
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =3 -5Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта
Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта
Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья
Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Аталанта 4:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Аталанта Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Болонья Серия A Аталанта 3:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Лацио
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Болонья
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Специя
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Болонья
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лацио
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Специя
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Лацио
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Специя
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Болонья
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|3.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
|4.
|Интер Милан
|Корреа Хоакин
|2
|0
|0
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Болонья
Исход игры
Аталанта
95.2% (120)
Ничья
4% (5)
Болонья
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (81)
Меньше
34.15% (42)
Обе команды забьют
Да
60.16% (74)
Нет
39.84% (49)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
34.9% (44)
2:0 Аталанта
27% (34)
3:1 Аталанта
17.5% (22)
3:0 Аталанта
4% (5)
1:0 Аталанта
4% (5)
5:0 Аталанта
2.4% (3)
4:1 Аталанта
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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