Испания: Ла Лига 2021-2022
Эльче
Позже
Стадион: Мартинес Валеро
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламела Эрик
|3
|1.5
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верду Гонсало
|2
|0
|2.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|3.
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Алехандро
|1
|0
|2.
|Фернандо Режес
|1
|0
|3.
|Идрисси Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Севилья
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +5 =6 -9Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена
Севилья Последние 20 матчей: +13 =5 -2Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ
Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья
Последние игры между собой
Эльче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|2
|5.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|3.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|1
|5.
|Вильярреал
|Капу Этьен
|2
|0
Прогнозы на матч Эльче - Севилья
Исход игры
Эльче
2.4% (1)
Ничья
4.8% (2)
Севилья
92.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Севилья
45.2% (19)
0:1 Севилья
23.8% (10)
0:2 Севилья
19% (8)
1:3 Севилья
4.8% (2)
1:1 Ничья
4.8% (2)
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