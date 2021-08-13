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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
 
Позже

Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 3 1.5
2. Эн-Несири Юссеф 1 (1) 0.5

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Верду Гонсало 2 0
2. Гутьеррес Хосе 1 0
3. Бенедетто Дарио 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Гомес Алехандро 1 0
2. Фернандо Режес 1 0
3. Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 0 0 0 0 0 0
 Севилья 0 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена
Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче
Севилья Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ
Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья

Последние игры между собой

Эльче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Севилья 2:0 Эльче Ла Лига Эльче 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 3:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Севилья Примера
Севилья 3:1 Эльче Примера Эльче 1:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Атлетик Б Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Сельта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 2
5. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Алавес Дуарте Рубен 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Барселона Гарсия Эрик 1 1
5. Вильярреал Капу Этьен 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 2 дня 19 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Эльче 2.4% (1)
    X 4.8% (2)
    Севилья 92.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Севилья
    5.43
    3.55
    1.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эльче - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Эльче - Севилья

    Исход игры
    Эльче
    2.4% (1)
    Ничья
    4.8% (2)
    Севилья
    92.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    45.2% (19)
    0:1 Севилья
    23.8% (10)
    0:2 Севилья
    19% (8)
    1:3 Севилья
    4.8% (2)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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