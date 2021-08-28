Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium Зрители: 7758
Леванте
18' Желтая карточкаКантеро Алехандро
1:0
42' ГолБарренечеа Андер
84' Желтая карточкаГоросабел Андони
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коке ХорхеЗащитник
-
28 Мануэль ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
42'
1:0
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.67
|2.
|Барренечеа Андер
|1
|0.33
|3.
|Лобете Хулен
|1
|0.33
|4.
|Сильва Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кампанья Хосе
|1
|0.33
|2.
|Рохер Марти
|1
|0.33
|3.
|Моралес Луис
|1
|0.33
|4.
|Робер Пьер
|1
|0.33
|5.
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|6.
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|2
|0
|2.
|Горосабел Андони
|1
|0
|3.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|4.
|Исак Александр
|1
|0
|5.
|Муньос Айхен
|1
|0
|6.
|Субименди Мартин
|1
|0
|7.
|Пачеко Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампанья Хосе
|2
|0
|2.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|3.
|Айтор Фернандес
|0
|1
|4.
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|5.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|6.
|Клерк Карлос
|1
|0
|7.
|Моралес Луис
|1
|0
|8.
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Леванте
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +11 =2 -7Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар
АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес
Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 0:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Леванте Примера Леванте 3:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|8.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Исход игры
Реал Сосьедад
84.6% (110)
Ничья
11.5% (15)
Леванте
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (72)
Меньше
43.75% (56)
Обе команды забьют
Да
64.84% (83)
Нет
35.16% (45)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
44.6% (58)
1:0 Реал Сосьедад
20% (26)
2:0 Реал Сосьедад
11.5% (15)
1:1 Ничья
9.2% (12)
3:1 Реал Сосьедад
4.6% (6)
4:1 Реал Сосьедад
1.5% (2)
1:2 Леванте
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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