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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7758
Леванте
0'
18' Желтая карточка
Кантеро Алехандро
1:0
42' Гол
Барренечеа Андер
84' Желтая карточка
Горосабел Андони
90'+6
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
21
Сильва
Давид
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
34
Карденас
Дани
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
22
Мелеро
Гонсало
5
Радоя
Неманья
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
29
Кантеро
Алехандро
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Ход матча

18'
 
Кантеро Алехандро
42'
Барренечеа Андер
(Сильва Давид)
1:0
65'
 
Моралес Луис
Барди Энис
65'
 
Де Фрутос Хорхе
Кантеро Алехандро
69'
Порту Кристиан
Оярсабаль Микель
 
76'
 
Мартинес Пабло
Радоя Неманья
82'
Янузай Аднан
Барренечеа Андер
 
82'
Наварро Роберто
Сильва Давид
 
84'
Горосабел Андони
 
86'
Сальдуа Хосеба
Горосабел Андони
 
86'
Сорлот Александр
Исак Александр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 2 (1) 0.67
2. Барренечеа Андер 1 0.33
3. Лобете Хулен 1 0.33
4. Сильва Давид 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кампанья Хосе 1 0.33
2. Рохер Марти 1 0.33
3. Моралес Луис 1 0.33
4. Робер Пьер 1 0.33
5. Мелеро Гонсало 0 0
6. Де Фрутос Хорхе 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 2 0
2. Горосабел Андони 1 0
3. Ариц Элустондо 1 0
4. Исак Александр 1 0
5. Муньос Айхен 1 0
6. Субименди Мартин 1 0
7. Пачеко Хон 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 2 0
2. Мелеро Гонсало 2 0
3. Айтор Фернандес 0 1
4. Сольдадо Роберто 1 0
5. Дуарте Оскар 1 0
6. Клерк Карлос 1 0
7. Моралес Луис 1 0
8. Кантеро Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
 Леванте 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар
АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес
Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Ла Лига Леванте 2:1 Реал Сосьедад Ла Лига Леванте 1:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Леванте Ла Лига
Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 0:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Леванте Примера Леванте 3:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
8. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Реал Сосьедад 84.6% (110)
X 11.5% (15)
Леванте 3.8% (5)
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Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Леванте

Исход игры
Реал Сосьедад
84.6% (110)
Ничья
11.5% (15)
Леванте
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (72)
Меньше
43.75% (56)
Обе команды забьют
Да
64.84% (83)
Нет
35.16% (45)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
44.6% (58)
1:0 Реал Сосьедад
20% (26)
2:0 Реал Сосьедад
11.5% (15)
1:1 Ничья
9.2% (12)
3:1 Реал Сосьедад
4.6% (6)
4:1 Реал Сосьедад
1.5% (2)
1:2 Леванте
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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