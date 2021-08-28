Дэниел Карденас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Дэниел Карденас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Реал Сосьедад имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Г О О О О Л - Барренечеа Андер наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

40' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали

36' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' О, нет. Из многообещающей позиции Рохер Марти из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

34' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали

33' Исак Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Как он промахнулся? Исак Александр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' ШАНС! Исак Александр вышел один на один с голкипером...

28' Хорошую попытку сделал Сильва Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Отличные скиллы показывает Сильва Давид , обводя своих соперников

27' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Кантеро Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Везу Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

18' Кантеро Алехандро получил желтую карточку от судьи

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Муньос Айхен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Выглядело как неплохой момент. Кантеро Алехандро из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

7' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Леванте начинает с центра поля