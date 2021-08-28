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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
1:0
Перерыв

Стадион:
Торино
0'
22' Желтая карточка
Кастровилли Гаэтано
38' Желтая карточка
Миленкович Никола
39' Желтая карточка
Джиджи Коффи
1:0
41' Гол
Гонсалес Николас
45' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
15
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
22
Гонсалес
Николас
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
5
Иццо
Армандо
26
Джиджи
Коффи
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
34
Эйна
Ола
77
Линетти
Кароль
9
Белотти
Андреа
19
Санабрия
Антонио
Фиорентина
4-3-3
Торино
3-4-1-2

Ход матча

22'
Кастровилли Гаэтано
 
38'
Миленкович Никола
 
39'
 
Джиджи Коффи
41'
Гонсалес Николас
(Кастровилли Гаэтано)
1:0
45'
 
Мандрагора Роландо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миленкович Никола 1 0.5
2. Пульгар Эрик 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 1 0.5

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Дронговски Бартломей 0 1
2. Бонавентура Джакомо 1 0
3. Кастровилли Гаэтано 1 0
4. Пульгар Эрик 1 0
5. Миленкович Никола 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 1 0
2. Джиджи Коффи 1 0
3. Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 0 0 0 100% (1) 0 0
 Торино 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Рома 3:1 Фиорентина Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона
Фиорентина 9:0 Левико Терме Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма
Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Торино 1:2 Аталанта Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино
Торино 0:0 Аль-Фатех Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A
Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 0:2 Фиорентина Кубок Торино 1:1 Фиорентина Серия A Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Фиорентина 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Эмполи 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ювентус 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
14. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Торино 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фиорентина 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Торино 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эмполи 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Ювентус 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эмполи 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ювентус 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
10. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Фиорентина 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Торино 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
3. Рома Верету Жордан 2 0 0
4. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
5. Интер Милан Корреа Хоакин 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток! Первый тайм окончен! "Фиорентина" в целом смотрелась лучше, больше атаковала, в итоге удалось отличиться незадолго до перерыва. "Торино" вроде за мяч цепляется, но как следует потревожить Терраччиано не получается.
  • Фол, нарушение
    45'
    И вновь фол у нас. Эйна уронил на фланге в центре поля Кальехона.
  • 45'
    Кастровилли пострадал после фола Мандрагоры, и вот только сейчас привели в порядок его врачи "Фиорентины".
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    45'
    Очень много нарушений правил у нас! Роландо Мандрагора получил жёлтую карточку за жёсткий подкат в центре поля. Атака "Фиорентины" продолжилась, Бонавентура в итоге упал в штрафной площади, но арбитр решил, что без нарушения правил обошлось.
  • 44'
    Подходит к концу первый тайм. Взвинтили немного темп игроки "Фиорентины", в результате чего удалось открыть счёт.
  • 43'
    Кокорин выходил на поле! В общем-то все запасные футболисты "Фиорентины" высыпали на поле для празднования гола. Будем надеяться, что в игре наш форвард сегодня тоже появится.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Николас Гонсалес! 1:0!
    Кастровилли протащил мяч, отыграл к линии штрафной площади на Гонсалеса, который ударом из-под защитника отправил мяч в угол ворот Миленковича-Савича!
  • 40'
    Влахович классную разрезающую передачу делал в штрафную площадь на Гонсалеса, но успел на перехвате сыграть защитник.
  • Желтая карточка
    39'
    И ещё одна карточка следом. На этот раз игрок "Торино" её получил. Снёс защитник гостей убегавшего по левому флангу Влаховича.
  • Желтая карточка
    38'
    Никола Миленкович получил жёлтую карточку. Вновь сорвана атака "Торино", защитник "фиалок" увидел перед собой жёлтый цвет.
  • Опасный момент
    37'
    Опасно у ворот "Торино"! Гонсалес слева навесил на дальнюю штангу, и Кальехон смог с лёта опасно пробить в ближний угол! Успел переместиться Милинкович-Савич и мяч поймал!
  • 36'
    Синго справа вновь попытался обыграть Бираги, но защитник "Фиорентины" действует просто прекрасно. Поставил корпус капитан хозяев, не пустив оппонента.
  • 35'
    Длинная передача вперёд на Синго, который в борьбе с защитником выиграл аут.
  • 34'
    Старается прессинговать "Фиорентина" на половине поля соперника, но накрыть футболистов "Торино" не получается. Да, определённо лучше стал держаться мяч у гостей.
  • 32'
    Неплохой заброс в штрафную площадь "Фиорентины", Санабрия до мяча не дотянулся. Атака гостей продолжилась, и уже Кастровилли выбил мяч после повторного навеса.
  • 31'
    Полчаса сыграно у нас. Что-то разладилось у "Фиорентины" впереди. Да, у ворот Терраччиано ничего интересного тоже не происходит, но начинали матч "фиалки" гораздо бодрее.
  • 30'
    Аут заработали футболисты "Торино", попытка заброса мяча в штрафную с левого фланга, но слишком слабо получилось, "Фиорентина" без проблем мяч выбивает.
  • Офсайд
    29'
    Много остановок в последние минуты, на этот раз офсайд арбитр усмотрел у кого-то из гостей.
  • 28'
    Разыграли справа штрафной футболисты "Торино", последовал прострел в штрафную площадь, но защитник "Фиорентины" встал на пути мяча. Аут.
  • 26'
    Начинает что-то получать у "Торино", хотя бы в атаку удаётся переходить футболистам гостевой команды. А вот "фиалки" не так активны впереди в последние минуты.
  • 25'
    Вновь Синго забегал по правому флангу, но очень здорово против него сыграл Бираги. Аут в пользу "Фиорентины" в итоге назначен.
  • 23'
    А вот и неплохая атака "Торино"! Последовал навес с левого фланга на дальнюю штангу, где Синго мяч получил, пробил из-под защитника, но получилось в итоге выше перекладины.
  • Желтая карточка
    22'
    Первая жёлтая карточка в матче. Получил её Гаэтано Кастровилли, сорвал он быструю атаку соперника, снеся с ног в центре поля оппонента.
  • 21'
    Приближается первый тайм к своей середине. "Фиорентина" продолжает контролировать ход встречи, "Торино" пока владениями Турраччиано не угрожал.
  • 20'
    Венути подключился к атаке, попытался пробить из-за пределов штрафной площади, но получилось не очень сильно, да и Милинкович-Савич всё видел, потому без проблем мяч поймал.
  • 18'
    Милинкович-Савич убедил арбитра, что надо поменять мяч. Тот согласился. Посмотрим, поможет ли новый атрибут "Торино" как-то изменить игру.
  • Опасный момент
    17'
    Очередной штрафной заработали футболисты "Фиорентины". До ворот было далековато, поэтому последовал розыгрыш. Пульгар отыграл на Бираги, который издали по воротам пробил, и неприятный рикошет случился. Милинкович-Савич справился.
  • 16'
    Очень непросто обороне "Торино" приходится, раз за разом обостряют ситуацию футболисты "Фиорентины", но пока обходится для гостей.
  • 15'
    Состоялась минуту назад традиционная остановка игры и аплодисменты в память о Давиде Астори.
  • 14'
    Мандрагора весьма жёстко сыграл в подкате против Кальехона, Бираги даже на арбитра набросился на правах капитана, но нарушения правил не усмотрели тут.
  • 13'
    Влахович справа забрался в штрафную площадь, пытался убежать от защитника, но Джиджи сыграл плотно, не дав вырваться на оперативное пространство. Тут ещё и Родригес помогал, в итоге форвард "фиалок" оказался на газоне, но судья нарушения не увидел.
  • Угловой
    12'
    И довольно опасный угловой получился у хозяев! Миленкович пробил головой после подачи справа, Милинкович-Савич спасает свою команду в прыжке отбивая мяч!
  • 11'
    Влахович с левого фланга опасно прострелил на дальнюю штангу на Кальехона, но там защитник в последний момент успел на перехвате сыграть! Угловой будет!
  • 10'
    Продолжает "Фиорентина" комбинировать на половине поля соперника, но пока "Торино" справляется, хотя и с большим трудом, уже чувствуется.
  • Фол, нарушение
    8'
    Штрафной заработала "Фиорентина". Пульгар с левого фланга опасно навесил на дальнюю штангу, но Влахович совсем немного до мяча не дотянулся! Очень хороший момент!
  • 7'
    Чуть посмелее стали футболисты "Торино", хоть мяч стали трогать. Пока не получается в атаку туринскому клубу перейти.
  • 5'
    Неплохой момент создаёт "Фиорентина"! Николас Гонсалес получил мяч на левом фланге, сместился в центр, вошёл в штрафную площадь и пробил! Свалился мяч с ноги, покинув пределы поля. Но момент убойный!
  • 4'
    Пока футболисты "Фиорентины" мяч сопернику не отдают. Николас Гонсалес делал заброс в штрафную площадь, отбились гости.
  • 3'
    Снова пошли вперёд хозяева, Кальехон сделал передачу в штрафную площадь, но получилось точно в руки голкиперу.
  • 2'
    Старается активно начать поединок "Фиорентина", вот уже Милинкович-Савич вступил в игру, спас он свою команду от углового.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Фиорентина" стартовала с центра поля. В фиолетовой форме сегодня хозяева, а туринский клуб сыграет в белом.
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Где смотреть матч Фиорентина 1:0 Торино онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Торино

Исход игры
Фиорентина
76% (98)
Ничья
20.9% (27)
Торино
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.54% (68)
Меньше
46.46% (59)
Обе команды забьют
Да
70.08% (89)
Нет
29.92% (38)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44.2% (57)
1:0 Фиорентина
22.5% (29)
1:1 Ничья
17.8% (23)
2:0 Фиорентина
4.7% (6)
1:2 Торино
3.1% (4)
3:0 Фиорентина
1.6% (2)
3:1 Фиорентина
1.6% (2)
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