Италия: Серия A 2021-2022
Фиорентина
1:0
Перерыв
Стадион: Артемио Франки
Торино
22' Желтая карточкаКастровилли Гаэтано
38' Желтая карточкаМиленкович Никола
39' Желтая карточкаДжиджи Коффи
1:0
41' ГолГонсалес Николас
45' Желтая карточкаМандрагора Роландо
15
Пульгар
Эрик
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
39'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миленкович Никола
|1
|0.5
|2.
|Пульгар Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|2.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|3.
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|4.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|5.
|Миленкович Никола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|1
|0
|2.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =7 -5Рома 3:1 Фиорентина Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона
Фиорентина 9:0 Левико Терме Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма
Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8Торино 1:2 Аталанта Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино
Торино 0:0 Аль-Фатех Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 0:2 Фиорентина Кубок Торино 1:1 Фиорентина Серия A Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Торино
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Торино
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|10.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Торино
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|4.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Корреа Хоакин
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Торино
Исход игры
Фиорентина
76% (98)
Ничья
20.9% (27)
Торино
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.54% (68)
Меньше
46.46% (59)
Обе команды забьют
Да
70.08% (89)
Нет
29.92% (38)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44.2% (57)
1:0 Фиорентина
22.5% (29)
1:1 Ничья
17.8% (23)
2:0 Фиорентина
4.7% (6)
1:2 Торино
3.1% (4)
3:0 Фиорентина
1.6% (2)
3:1 Фиорентина
1.6% (2)
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