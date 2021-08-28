Очень много нарушений правил у нас! Роландо Мандрагора получил жёлтую карточку за жёсткий подкат в центре поля. Атака "Фиорентины" продолжилась, Бонавентура в итоге упал в штрафной площади, но арбитр решил, что без нарушения правил обошлось.

2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.

Кастровилли пострадал после фола Мандрагоры, и вот только сейчас привели в порядок его врачи "Фиорентины".

И вновь фол у нас. Эйна уронил на фланге в центре поля Кальехона.

Звучит свисток! Первый тайм окончен! "Фиорентина" в целом смотрелась лучше, больше атаковала, в итоге удалось отличиться незадолго до перерыва. "Торино" вроде за мяч цепляется, но как следует потревожить Терраччиано не получается.

44' Подходит к концу первый тайм. Взвинтили немного темп игроки "Фиорентины", в результате чего удалось открыть счёт.

43' Кокорин выходил на поле! В общем-то все запасные футболисты "Фиорентины" высыпали на поле для празднования гола. Будем надеяться, что в игре наш форвард сегодня тоже появится.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Николас Гонсалес! 1:0!

Кастровилли протащил мяч, отыграл к линии штрафной площади на Гонсалеса, который ударом из-под защитника отправил мяч в угол ворот Миленковича-Савича!

40' Влахович классную разрезающую передачу делал в штрафную площадь на Гонсалеса, но успел на перехвате сыграть защитник.

39' И ещё одна карточка следом. На этот раз игрок "Торино" её получил. Снёс защитник гостей убегавшего по левому флангу Влаховича.

38' Никола Миленкович получил жёлтую карточку. Вновь сорвана атака "Торино", защитник "фиалок" увидел перед собой жёлтый цвет.

37' Опасно у ворот "Торино"! Гонсалес слева навесил на дальнюю штангу, и Кальехон смог с лёта опасно пробить в ближний угол! Успел переместиться Милинкович-Савич и мяч поймал!

36' Синго справа вновь попытался обыграть Бираги, но защитник "Фиорентины" действует просто прекрасно. Поставил корпус капитан хозяев, не пустив оппонента.

35' Длинная передача вперёд на Синго, который в борьбе с защитником выиграл аут.

34' Старается прессинговать "Фиорентина" на половине поля соперника, но накрыть футболистов "Торино" не получается. Да, определённо лучше стал держаться мяч у гостей.

32' Неплохой заброс в штрафную площадь "Фиорентины", Санабрия до мяча не дотянулся. Атака гостей продолжилась, и уже Кастровилли выбил мяч после повторного навеса.

31' Полчаса сыграно у нас. Что-то разладилось у "Фиорентины" впереди. Да, у ворот Терраччиано ничего интересного тоже не происходит, но начинали матч "фиалки" гораздо бодрее.

30' Аут заработали футболисты "Торино", попытка заброса мяча в штрафную с левого фланга, но слишком слабо получилось, "Фиорентина" без проблем мяч выбивает.

29' Много остановок в последние минуты, на этот раз офсайд арбитр усмотрел у кого-то из гостей.

28' Разыграли справа штрафной футболисты "Торино", последовал прострел в штрафную площадь, но защитник "Фиорентины" встал на пути мяча. Аут.

26' Начинает что-то получать у "Торино", хотя бы в атаку удаётся переходить футболистам гостевой команды. А вот "фиалки" не так активны впереди в последние минуты.

25' Вновь Синго забегал по правому флангу, но очень здорово против него сыграл Бираги. Аут в пользу "Фиорентины" в итоге назначен.

23' А вот и неплохая атака "Торино"! Последовал навес с левого фланга на дальнюю штангу, где Синго мяч получил, пробил из-под защитника, но получилось в итоге выше перекладины.

22' Первая жёлтая карточка в матче. Получил её Гаэтано Кастровилли, сорвал он быструю атаку соперника, снеся с ног в центре поля оппонента.

21' Приближается первый тайм к своей середине. "Фиорентина" продолжает контролировать ход встречи, "Торино" пока владениями Турраччиано не угрожал.

20' Венути подключился к атаке, попытался пробить из-за пределов штрафной площади, но получилось не очень сильно, да и Милинкович-Савич всё видел, потому без проблем мяч поймал.

18' Милинкович-Савич убедил арбитра, что надо поменять мяч. Тот согласился. Посмотрим, поможет ли новый атрибут "Торино" как-то изменить игру.

17' Очередной штрафной заработали футболисты "Фиорентины". До ворот было далековато, поэтому последовал розыгрыш. Пульгар отыграл на Бираги, который издали по воротам пробил, и неприятный рикошет случился. Милинкович-Савич справился.

16' Очень непросто обороне "Торино" приходится, раз за разом обостряют ситуацию футболисты "Фиорентины", но пока обходится для гостей.

15' Состоялась минуту назад традиционная остановка игры и аплодисменты в память о Давиде Астори.

14' Мандрагора весьма жёстко сыграл в подкате против Кальехона, Бираги даже на арбитра набросился на правах капитана, но нарушения правил не усмотрели тут.

13' Влахович справа забрался в штрафную площадь, пытался убежать от защитника, но Джиджи сыграл плотно, не дав вырваться на оперативное пространство. Тут ещё и Родригес помогал, в итоге форвард "фиалок" оказался на газоне, но судья нарушения не увидел.

12' И довольно опасный угловой получился у хозяев! Миленкович пробил головой после подачи справа, Милинкович-Савич спасает свою команду в прыжке отбивая мяч!

11' Влахович с левого фланга опасно прострелил на дальнюю штангу на Кальехона, но там защитник в последний момент успел на перехвате сыграть! Угловой будет!

10' Продолжает "Фиорентина" комбинировать на половине поля соперника, но пока "Торино" справляется, хотя и с большим трудом, уже чувствуется.

8' Штрафной заработала "Фиорентина". Пульгар с левого фланга опасно навесил на дальнюю штангу, но Влахович совсем немного до мяча не дотянулся! Очень хороший момент!

7' Чуть посмелее стали футболисты "Торино", хоть мяч стали трогать. Пока не получается в атаку туринскому клубу перейти.

5' Неплохой момент создаёт "Фиорентина"! Николас Гонсалес получил мяч на левом фланге, сместился в центр, вошёл в штрафную площадь и пробил! Свалился мяч с ноги, покинув пределы поля. Но момент убойный!

4' Пока футболисты "Фиорентины" мяч сопернику не отдают. Николас Гонсалес делал заброс в штрафную площадь, отбились гости.

3' Снова пошли вперёд хозяева, Кальехон сделал передачу в штрафную площадь, но получилось точно в руки голкиперу.

2' Старается активно начать поединок "Фиорентина", вот уже Милинкович-Савич вступил в игру, спас он свою команду от углового.