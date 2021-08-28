49 на 51 - преимущество по владению мячом в процентном соотношении на стороне "Эмполи". Кто бы мог такое предположить до матча?

Кутроне в контратаке не добрался до мяча, и попал ногой по лицу де Лихту. Это жёлтая карточка, с которой зачем-то пытается спорить форвард "Эмполи".

ОПАСНО! После подачи у гостей с правого фланга Кьеза вдруг пробил головой под перекладину собственных ворот. С трудом Щесны перевёл снаряд на угловой.

Первый тайм окончен! "Ювентус" проигрывает в домашнем матче "Эмполи" со счётом 0:1. Отдыхаем...

43' Куадрадо с правого фланга выполнил подачу на дальний край штрафной площади на Алекса Сандро, который головой сбрасывал мяч в центр, но там были только защитники "Эмполи". Роналду уже в Манчестере.

42' Ждали многие болельщики "Ювентуса", что с уходом Криштиану Роналду игра команды преобразится, но пока что стало только хуже. Очень много работы ждёт Массимилиано Аллегри.

41' Дибала практически совсем незаметен на поле. Сейчас на него последовала короткая передача в центр поля, и аргентинец грубо ошибся, не справившись с приёмом простого мяча.

40' Кьеза в контратаке левым флангом набрал высокую скорость, но против него в рискованном подкате сумел чисто отыграть имеющий жёлтую карточку Стоянович, отбив мяч в аут.

39' "Синие" в контратаке заработали угловой на правом фланге. Подача последовала от флажка в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнул Данило.

38' Алекс Сандро подключился к атаке хозяев слева, но подачу выполнил на дальний край штрафной площади, где не было никого из его партнёров по команде.

37' Флангами стараются обострять игру футболисты "Ювентуса", а вот через центр продвинуться вперёд они практически не пытаются.

36' Потеряли мяч в центре поля туринцы, после чего сразу следовал заброс на забегание Кутроне, но у того зафиксировали судьи положение "вне игры".

35' Много вариантов у Массимилиано Аллегри для возможного усиления атакующего потенциала своей команды. Будет ли он делать первые замены уже в перерыве встречи? Не исключено, судя по такой беззубой игре команды.

34' Засвистели болельщики на трибунах "Альянц Стэдиум", которые совсем недовольны тем, что они видят в этом матче. Откровенно опечаливает "старая синьора" своих поклонников.

33' Куадрадо со стандартного положения выполнял подачу, а может и пытался пробить с фланга. В любом случае, получилось очень плохо - мяч улетел за пределы поля.

32' Левым флангом в атаку прорвался Алекс Сандро, которого грубо принял на бедро Стоянович. Жёлтая карточка предъявлена нарушителю.

31' Правым флангом всё-таки протащил мяч Куадрадо, сыграл на ближний край штрафной площади на Дибалу, который падал в борьбе с соперником, но свисток судьи молчит. Мне тоже показалось, что никакого фола там не было.

30' Совершенно ничего не получается у "Ювентуса" в последние несколько минут. Толком не удаётся даже центр поля пересечь туринцам.

29' Маккенни и Кьеза пытались отобрать мяч у соперника на чужой половине поля, но это им удалось сделать только с нарушением правил.

28' Букмекеры перед сегодняшним матчем практически не сомневались в победе "Ювентуса", предлагая на это события коэффициент в районе 1.30. Но на деле всё получается куда интересней.

27' На левом фланге атаки гостей головами столкнулись Байрами и Куадрадо, и теперь обоим парням необходимо оказать медицинскую помощь.

26' У "Юве" прессинг как-то совсем разладится. Нет единства в действиях подопечных Массимилиано Аллегри. Явно нервничают туринцы, и если не успокоятся, то даже сравнять счёт в этот вечер будет сложно, не говоря уже о победе.

25' ОПАСНО! С дальней дистанции мощнейший выстрел нанёс Кутроне - мяч просвистел рядом с левой "девяткой". Щесны здесь вряд ли мог чем-то помочь своей команде.

24' Не сбавляют агрессии в прессинге гости после забитого гола. Отобрали они снова мяч, провели атаку правым флангом, с навесной подачей в штрафную площадку, но защитникам "старой синьоры" на этот раз удалось отбиться.

23' Угловой на правом фланге заработали туринцы, стараниями Кьезы. Подача последовала в центр штрафной площади, откуда Маккенни пробивал, но снова у него получилось неточно.

22' Хорошую завязку получили мы в этом матче. "Ювентусу" теперь необходимо включаться на максимум, и пытаться добыть волевую победу.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Леонардо Манкузо!!!

С правого фланга Бандинелли выполнил точную прострельную передача в штрафную площадку на Байрами, удар которого блокировали защитники, но мяч срикошетил на линию вратарской площади на Манкузо, которому оставалось просто пробить мимо Щесны.

20' Старается "Эмполи" организовывать быстрые контратаки, но рассыпаются они ещё до подхода к чужой штрафной площади. Не получается у гостей пока что действовать качественно на скорости.

19' В атаке "Ювентуса" вторым темпом следовала подача в штрафную площадку с левого фланга, но там в борьбе за мяч правила нарушил Рабио.

18' Уже четвёртый свой угловой в матче заработали туринцы на левом фланге, но сейчас подача от флажка получилась слишком низкой.

17' Всё нормально с Леонардо, и под овации болельщиков на трибунах защитник возвращается в игру. По лицу досталось Бонуччи в предыдущем эпизоде.

16' Бонуччи получил повреждение в одном из единоборств в центральной зоне. Пришлось судье впервые вызывать в помощь пострадавшему футболисту медиков.

15' Запрессинговали сейчас на чужой половине поля соперников игроки "Эмполи", заставив туринцев выбить мяч просто в аут.

14' Отбились гости после подачи углового у своих ворот. С подбора сперва пытался пробить Бентанкур, но попытка была блокирована, а затем выстрел Данило получился неточным.

13' ОПАСНО! Кьеза хлёстко пробил по воротам гостей метров с 24-х, метя точно в левый нижний угол, но Викарио в броске кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.

12' Ответная атака "Ювентуса" правым флангом не получилась опасной, и диагональная подача в штрафную площадку стала добычей для Викарди.

11' А теперь в контратаке "Эмполи" Бандинелли партнёры запускали в прорыв через центральную ось, но Щесны выскочил за пределы штрафной площади, в подкате первым успев к мячу.

10' Первую акцентированную атаку провели гости, и после подачи с левого фланга на дальний край штрафной площади Байрами мог пробивал с лёту, но банально не попал по мячу Недим.

9' Куадрадо с правого фланга вошёл в штрафную площадку, финтами обыграл соперника, после чего мощно простреливал вдоль ворот, но на замыкание немного не успели партнёры по команде.

8' Удалось отодвинуть мяч "синим" подальше от своих ворот. Вязкая борьба сейчас ведётся в центральной зоне. Впервые мяч удалось попробовать уже и Щесны.

7' Впервые вышли через центр поля футболисты "Эмполи" в этой встречи, но не более того. Пытаются сейчас организовать свой высокий прессинг подопечные Аурелио Андреацолли.

6' По одному угловому с каждого фланга выполнили туринцы, но особой опасности у ворот гостей не произошла. После подачи справа Маккенни пробил головой неточно.

5' Кьеза на высокой скорости ворвался с левого фланга в чужую штрафную площадку, и с острого угла на силу пробивал по воротам - Викарио парировал мяч на угловой.

4' Агрессивно в прессинге работают туринские футболисты, вынуждая соперников ошибаться. Но те не паникуют, в крайнем случае выбивая мяч далеко вперёд.

3' Луперто получил повреждение - в одном из единоборств ему досталось по голове. Но всё нормально с защитником "Эмполи" - он будет способен продолжать.

2' Бентанкур с правого фланга выполнил мощную прострельную передачу, но к мячу там никому добраться не удалось, и снаряд просто вылетел за боковую линию на противоположном фланге.