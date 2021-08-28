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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
0:1
Перерыв

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
21' Гол
Манкузо Леонардо
32' Желтая карточка
Стоянович Петар
44' Желтая карточка
Кутроне Патрик
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
30
Бентанкур
Родриго
6
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
14
Маккенни
Уэстон
10
Дибала
Пауло
22
Кьеза
Федерико
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
3
Марчицца
Риккардо
25
Бандинелли
Филиппо
28
Риччи
Самуэле
32
Хаас
Николас
10
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
9
Кутроне
Патрик
Ювентус
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

21'
0:1
Манкузо Леонардо
32'
 
Стоянович Петар
44'
 
Кутроне Патрик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дибала Пауло 1 0.5
2. Куадрадо Хуан 1 0.5
3. Бентанкур Родриго 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 1 0.5
2. Бандинелли Филиппо 1 0.5
3. Байрами Недим 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Щесны Войцех 1 0
3. Кулушевски Деян 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Стоянович Петар 2 0
2. Исмайли Ардиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Эмполи 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца
Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини
Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла Реджина 0:3 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Ювентус 1:0 Эмполи Серия A Эмполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:3 Ювентус Серия A
Ювентус 1:0 Эмполи Серия A Эмполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:2 Ювентус Серия A Эмполи 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:3 Эмполи Кубок Эмполи 2:1 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Эмполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Фиорентина 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Эмполи 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ювентус 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
14. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Торино 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Фиорентина 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Торино 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эмполи 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Ювентус 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эмполи 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ювентус 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
10. Кальяри Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Фиорентина 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Торино 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
3. Рома Верету Жордан 2 0 0
4. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
5. Интер Милан Корреа Хоакин 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Ювентус" проигрывает в домашнем матче "Эмполи" со счётом 0:1. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! После подачи у гостей с правого фланга Кьеза вдруг пробил головой под перекладину собственных ворот. С трудом Щесны перевёл снаряд на угловой.
  • Желтая карточка
    45'
    Кутроне в контратаке не добрался до мяча, и попал ногой по лицу де Лихту. Это жёлтая карточка, с которой зачем-то пытается спорить форвард "Эмполи".
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    49 на 51 - преимущество по владению мячом в процентном соотношении на стороне "Эмполи". Кто бы мог такое предположить до матча?
  • 43'
    Куадрадо с правого фланга выполнил подачу на дальний край штрафной площади на Алекса Сандро, который головой сбрасывал мяч в центр, но там были только защитники "Эмполи". Роналду уже в Манчестере.
  • 42'
    Ждали многие болельщики "Ювентуса", что с уходом Криштиану Роналду игра команды преобразится, но пока что стало только хуже. Очень много работы ждёт Массимилиано Аллегри.
  • 41'
    Дибала практически совсем незаметен на поле. Сейчас на него последовала короткая передача в центр поля, и аргентинец грубо ошибся, не справившись с приёмом простого мяча.
  • 40'
    Кьеза в контратаке левым флангом набрал высокую скорость, но против него в рискованном подкате сумел чисто отыграть имеющий жёлтую карточку Стоянович, отбив мяч в аут.
  • Угловой
    39'
    "Синие" в контратаке заработали угловой на правом фланге. Подача последовала от флажка в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнул Данило.
  • 38'
    Алекс Сандро подключился к атаке хозяев слева, но подачу выполнил на дальний край штрафной площади, где не было никого из его партнёров по команде.
  • 37'
    Флангами стараются обострять игру футболисты "Ювентуса", а вот через центр продвинуться вперёд они практически не пытаются.
  • Офсайд
    36'
    Потеряли мяч в центре поля туринцы, после чего сразу следовал заброс на забегание Кутроне, но у того зафиксировали судьи положение "вне игры".
  • 35'
    Много вариантов у Массимилиано Аллегри для возможного усиления атакующего потенциала своей команды. Будет ли он делать первые замены уже в перерыве встречи? Не исключено, судя по такой беззубой игре команды.
  • 34'
    Засвистели болельщики на трибунах "Альянц Стэдиум", которые совсем недовольны тем, что они видят в этом матче. Откровенно опечаливает "старая синьора" своих поклонников.
  • 33'
    Куадрадо со стандартного положения выполнял подачу, а может и пытался пробить с фланга. В любом случае, получилось очень плохо - мяч улетел за пределы поля.
  • Желтая карточка
    32'
    Левым флангом в атаку прорвался Алекс Сандро, которого грубо принял на бедро Стоянович. Жёлтая карточка предъявлена нарушителю.
  • Судья
    31'
    Правым флангом всё-таки протащил мяч Куадрадо, сыграл на ближний край штрафной площади на Дибалу, который падал в борьбе с соперником, но свисток судьи молчит. Мне тоже показалось, что никакого фола там не было.
  • 30'
    Совершенно ничего не получается у "Ювентуса" в последние несколько минут. Толком не удаётся даже центр поля пересечь туринцам.
  • Фол, нарушение
    29'
    Маккенни и Кьеза пытались отобрать мяч у соперника на чужой половине поля, но это им удалось сделать только с нарушением правил.
  • 28'
    Букмекеры перед сегодняшним матчем практически не сомневались в победе "Ювентуса", предлагая на это события коэффициент в районе 1.30. Но на деле всё получается куда интересней.
  • Травма, повреждение
    27'
    На левом фланге атаки гостей головами столкнулись Байрами и Куадрадо, и теперь обоим парням необходимо оказать медицинскую помощь.
  • 26'
    У "Юве" прессинг как-то совсем разладится. Нет единства в действиях подопечных Массимилиано Аллегри. Явно нервничают туринцы, и если не успокоятся, то даже сравнять счёт в этот вечер будет сложно, не говоря уже о победе.
  • Опасный момент
    25'
    ОПАСНО! С дальней дистанции мощнейший выстрел нанёс Кутроне - мяч просвистел рядом с левой "девяткой". Щесны здесь вряд ли мог чем-то помочь своей команде.
  • 24'
    Не сбавляют агрессии в прессинге гости после забитого гола. Отобрали они снова мяч, провели атаку правым флангом, с навесной подачей в штрафную площадку, но защитникам "старой синьоры" на этот раз удалось отбиться.
  • Угловой
    23'
    Угловой на правом фланге заработали туринцы, стараниями Кьезы. Подача последовала в центр штрафной площади, откуда Маккенни пробивал, но снова у него получилось неточно.
  • 22'
    Хорошую завязку получили мы в этом матче. "Ювентусу" теперь необходимо включаться на максимум, и пытаться добыть волевую победу.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Леонардо Манкузо!!!
    С правого фланга Бандинелли выполнил точную прострельную передача в штрафную площадку на Байрами, удар которого блокировали защитники, но мяч срикошетил на линию вратарской площади на Манкузо, которому оставалось просто пробить мимо Щесны.
  • 20'
    Старается "Эмполи" организовывать быстрые контратаки, но рассыпаются они ещё до подхода к чужой штрафной площади. Не получается у гостей пока что действовать качественно на скорости.
  • Фол, нарушение
    19'
    В атаке "Ювентуса" вторым темпом следовала подача в штрафную площадку с левого фланга, но там в борьбе за мяч правила нарушил Рабио.
  • Угловой
    18'
    Уже четвёртый свой угловой в матче заработали туринцы на левом фланге, но сейчас подача от флажка получилась слишком низкой.
  • 17'
    Всё нормально с Леонардо, и под овации болельщиков на трибунах защитник возвращается в игру. По лицу досталось Бонуччи в предыдущем эпизоде.
  • Травма, повреждение
    16'
    Бонуччи получил повреждение в одном из единоборств в центральной зоне. Пришлось судье впервые вызывать в помощь пострадавшему футболисту медиков.
  • 15'
    Запрессинговали сейчас на чужой половине поля соперников игроки "Эмполи", заставив туринцев выбить мяч просто в аут.
  • 14'
    Отбились гости после подачи углового у своих ворот. С подбора сперва пытался пробить Бентанкур, но попытка была блокирована, а затем выстрел Данило получился неточным.
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! Кьеза хлёстко пробил по воротам гостей метров с 24-х, метя точно в левый нижний угол, но Викарио в броске кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
  • 12'
    Ответная атака "Ювентуса" правым флангом не получилась опасной, и диагональная подача в штрафную площадку стала добычей для Викарди.
  • Опасный момент
    11'
    А теперь в контратаке "Эмполи" Бандинелли партнёры запускали в прорыв через центральную ось, но Щесны выскочил за пределы штрафной площади, в подкате первым успев к мячу.
  • 10'
    Первую акцентированную атаку провели гости, и после подачи с левого фланга на дальний край штрафной площади Байрами мог пробивал с лёту, но банально не попал по мячу Недим.
  • Опасный момент
    9'
    Куадрадо с правого фланга вошёл в штрафную площадку, финтами обыграл соперника, после чего мощно простреливал вдоль ворот, но на замыкание немного не успели партнёры по команде.
  • 8'
    Удалось отодвинуть мяч "синим" подальше от своих ворот. Вязкая борьба сейчас ведётся в центральной зоне. Впервые мяч удалось попробовать уже и Щесны.
  • 7'
    Впервые вышли через центр поля футболисты "Эмполи" в этой встречи, но не более того. Пытаются сейчас организовать свой высокий прессинг подопечные Аурелио Андреацолли.
  • Угловой
    6'
    По одному угловому с каждого фланга выполнили туринцы, но особой опасности у ворот гостей не произошла. После подачи справа Маккенни пробил головой неточно.
  • Опасный момент
    5'
    Кьеза на высокой скорости ворвался с левого фланга в чужую штрафную площадку, и с острого угла на силу пробивал по воротам - Викарио парировал мяч на угловой.
  • 4'
    Агрессивно в прессинге работают туринские футболисты, вынуждая соперников ошибаться. Но те не паникуют, в крайнем случае выбивая мяч далеко вперёд.
  • Травма, повреждение
    3'
    Луперто получил повреждение - в одном из единоборств ему досталось по голове. Но всё нормально с защитником "Эмполи" - он будет способен продолжать.
  • 2'
    Бентанкур с правого фланга выполнил мощную прострельную передачу, но к мячу там никому добраться не удалось, и снаряд просто вылетел за боковую линию на противоположном фланге.
  • Первый тайм начался
    1'
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Где смотреть матч Ювентус 0:1 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Ювентус 0:1 Эмполи

Исход игры
Ювентус
100% (135)
Ничья
0% (0)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.94% (58)
Меньше
56.06% (74)
Обе команды забьют
Да
23.48% (31)
Нет
76.52% (101)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
51.9% (70)
3:0 Ювентус
20% (27)
3:1 Ювентус
12.6% (17)
2:1 Ювентус
9.6% (13)
1:0 Ювентус
3% (4)
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