Италия: Серия A 2021-2022
Ювентус
0:1
Перерыв
Стадион: Альянц Стэдиум
Эмполи
0:1
21' ГолМанкузо Леонардо
32' Желтая карточкаСтоянович Петар
44' Желтая карточкаКутроне Патрик
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Ход матча
21'
0:1
32'
44'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дибала Пауло
|1
|0.5
|2.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.5
|3.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|1
|0.5
|2.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.5
|3.
|Байрами Недим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|2.
|Щесны Войцех
|1
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|2
|0
|2.
|Исмайли Ардиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Эмполи
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца
Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =4 -4Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини
Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла Реджина 0:3 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Торино
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Торино
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|10.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Торино
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|4.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Корреа Хоакин
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус 0:1 Эмполи
Исход игры
Ювентус
100% (135)
Ничья
0% (0)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.94% (58)
Меньше
56.06% (74)
Обе команды забьют
Да
23.48% (31)
Нет
76.52% (101)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
51.9% (70)
3:0 Ювентус
20% (27)
3:1 Ювентус
12.6% (17)
2:1 Ювентус
9.6% (13)
1:0 Ювентус
3% (4)
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