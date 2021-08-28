Испания: Ла Лига 2021-2022
Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Реал Мадрид
13
Силва
Руи
33
Миранда
Хуан
22
Иско
Аларкон
18
Бэйл
Гарет
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Фекир ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
18 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
21 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуанми Мигель
|2
|1
|2.
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|3.
|Фекир Набиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Жуниор
|3
|1.5
|2.
|Бензема Карим
|2
|1
|3.
|Бэйл Гарет
|1
|0.5
|4.
|Начо Фернандес
|1
|0.5
|5.
|Модрич Лука
|0
|0
|6.
|Азар Эден
|0
|0
|7.
|Алаба Давид
|0
|0
|8.
|Каземиро Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|2.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|3.
|Монтойя Мартин
|1
|0
|4.
|Силва Руи
|1
|0
|5.
|Руибаль Айтор
|1
|0
|6.
|Акуоку Поль
|1
|0
|7.
|Миранда Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|2.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|3.
|Милитао Эдер
|1
|0
|4.
|Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Реал Мадрид
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +7 =9 -4Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид
Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Бетис: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Мадрид 0:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Мальорка
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|8.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|2.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид
Исход игры
Бетис
4.3% (6)
Ничья
6.5% (9)
Реал Мадрид
89.1% (123)
Тотал 2.5
Больше
73.13% (98)
Меньше
26.87% (36)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
44.2% (61)
1:3 Реал Мадрид
17.4% (24)
0:2 Реал Мадрид
14.5% (20)
0:1 Реал Мадрид
6.5% (9)
1:1 Ничья
5.1% (7)
2:3 Реал Мадрид
2.9% (4)
2:1 Бетис
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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