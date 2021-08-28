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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
24
Руибаль
Айтор
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
35
Гутьеррес
Мигель
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
22
Иско
Аларкон
18
Бэйл
Гарет
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Бетис
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуанми Мигель 2 1
2. Гонсалес Эдгар 0 0
3. Фекир Набиль 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Жуниор 3 1.5
2. Бензема Карим 2 1
3. Бэйл Гарет 1 0.5
4. Начо Фернандес 1 0.5
5. Модрич Лука 0 0
6. Азар Эден 0 0
7. Алаба Давид 0 0
8. Каземиро Карлос 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Гонсалес Эдгар 1 0
2. Хуанми Мигель 1 0
3. Монтойя Мартин 1 0
4. Силва Руи 1 0
5. Руибаль Айтор 1 0
6. Акуоку Поль 1 0
7. Миранда Хуан 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Бэйл Гарет 1 0
2. Куртуа Тибо 1 0
3. Милитао Эдер 1 0
4. Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Реал Мадрид 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис
Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид
Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Бетис: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Мадрид 0:0 Бетис Ла Лига Бетис 2:3 Реал Мадрид Ла Лига Бетис 2:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Бетис Ла Лига
Реал Мадрид 0:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
8. Барселона Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Леванте Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 7 - 4 4
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Райо Вальекано Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
2. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Бетис" - "Реал" Мадрид, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 9 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 131
Бетис 4.6% (6)
X 6.1% (8)
Реал Мадрид 89.3% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Реал Мадрид
4.43
4.00
2.04
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бетис - Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид

Исход игры
Бетис
4.3% (6)
Ничья
6.5% (9)
Реал Мадрид
89.1% (123)
Тотал 2.5
Больше
73.13% (98)
Меньше
26.87% (36)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
44.2% (61)
1:3 Реал Мадрид
17.4% (24)
0:2 Реал Мадрид
14.5% (20)
0:1 Реал Мадрид
6.5% (9)
1:1 Ничья
5.1% (7)
2:3 Реал Мадрид
2.9% (4)
2:1 Бетис
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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