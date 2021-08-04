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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Динамо Загреб
0:0
Перерыв

Стадион:
Легия
0'
8' Желтая карточка
Слиш Бартош
27' Желтая карточка
Якич Кристиян
44' Желтая карточка
Енджейчик Артур
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
28
Теофил-Катерин
Кевин
6
Лауритсен
Расмус
38
Франич
Бартол
97
Якич
Кристиян
7
Иванушец
Лука
27
Мишич
Йосип
10
Майер
Ловро
99
Оршич
Мислав
21
Петкович
Бруно
1
Боруц
Артур
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
2
Юранович
Йосип
99
Слиш
Бартош
8
Мартинш
Андре
82
Лима
Лукас
II
25
Младенович
Филип
11
Эмрели
Махир
21
Лопеш
Рафаэл
Динамо Загреб
4-1-4-1
Легия
3-5-2

Ход матча

8'
 
Слиш Бартош
27'
Якич Кристиян
 
44'
 
Енджейчик Артур

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 (1) 0.4
2. Адеми Ариян 2 0.4
3. Оршич Мислав 1 0.2
4. Менало Лука 1 0.2
5. Иванушец Лука 1 0.2
6. Якич Кристиян 1 0.2
7. Мишич Йосип 0 0
8. Кастрати Лирим 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмрели Махир 2 0.4
2. Лопеш Рафаэл 2 0.4
3. Лима Лукас II 2 0.4
4. Пекхарт Томаш 1 0.2
5. Капустка Бартош 1 0.2
6. Скибицки Кацпер 0 0
7. Йоханссон Маттиас 0 0
8. Юранович Йосип 0 0

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Якич Кристиян 2 0
2. Теофил-Катерин Кевин 1 0
3. Петкович Бруно 1 0
4. Мишич Йосип 1 0
5. Менало Лука 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 2 0
2. Младенович Филип 2 0
3. Капустка Бартош 2 0
4. Боруц Артур 1 0
5. Пекхарт Томаш 1 0
6. Слиш Бартош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 12.5% (1) 0 25% (2) 0 25% (2) 37.5% (3)
 Легия 25% (2) 0 25% (2) 0 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Динамо Загреб 3:3 Риека Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония
Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 1:1 Динамо Загреб Славен 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 ХНК Горица Динамо Загреб 2:0 Хайдук Осиек 1:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Истра 1961 Вильярреал 2:1 Динамо Загреб
Легия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин
Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия Легия 3:2 Варта Познань Шлёнск 0:1 Легия Легия 1:2 Пяст

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм окончен. Счёт на табло 0:0, и он справедлив.
  • 45'
    Спокойно катают мяч игроки гостей, дожидаясь перерыва.
     
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлены к первому тайму.
  • Желтая карточка
    44'
    Лаос предъявляет жёлтую карточку Енджейчику за намеренный фол.
  • 43'
    Ух, немного не хватило игроку "Легии", чтобы опасно замкнуть прострел с левого фланга! 
  • Угловой
    42'
    Ветеска удачно выставляет ногу в своей штрафной, переводя прострел соперника не в собственные ворота, а за лицевую линию. После подачи углового Боруц легко забрал скидку головой.
  • Офсайд
    41'
    Долгая атака "Легии" привела к офсайду.
  • Фол, нарушение
    40'
    Слиша жёстко приняли в центральной части поля.
  • 39'
    "Легия" проводила атаку в центральной зоне, но увязла в оборонительных построениях "Динамо".
  • 38'
    Боруц легко справляется с дальним выстрелом.
  • Угловой
    37'
    Угловой с правого фланга подаст или разыграет "Динамо".
  • 36'
    Ливакович выбьет мяч от ворот.
  • Травма, повреждение
    35'
    Лима полежал на поле, прежде чем подняться.
  • Фол, нарушение
    34'
    Ристовски подтолкнул Лукаса Лиму в центре поля.
  • Угловой
    33'
    Ристовски хотел пенальти за попадание мяча в руку сопернику, но Матеу Лаос назначил угловой, не принесший опасности воротам "Легии".
  • Угловой
    32'
    В контратаку пошла "Легия" после углового хозяев, однако безуспешно.
  • 31'
    Чуть поддавливает сейчас Загреб гостей, используя подачи в штрафную.
  • 30'
    После розыгрыша корнера последовал дальний удар Иванушеца с подкруткой вправо - мимо створа.
  • Угловой
    29'
    Право на свой первый угловой получило загребское "Динамо".
  • Фол, нарушение
    28'
    Фол "Легии" на чужой половине поля.
  • 28'
    Совсем плохое исполнение штрафного устроили хозяева - мяч улетел за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    27'
    Парочка небольших нарушений от "Легии" в центре поля.
  • 26'
    Теперь хозяева просто подарили мяч сопернику, а если конкретней, то вратарю гостей была сделана низовая передача.
  • 25'
    "Легия" начинала атаку на скорости чуть выше средней, но всё опять загубилось.
  • Фол, нарушение
    24'
    Свисток судьи - зафиксирован мелкий фол хозяев в центральной части поля. 
  • Офсайд
    22'
    Офсайд - гол "Динамо" сразу же отменён. Всё верно - фиктивно результативное добивание было из положения "вне игры".
  • 21'
    Далеко не самая яркая игра, пока медленно развиваются атаки команд на поле.
  • 20'
    Всё с Ливаковичем нормально, уже поймал он мяч после углового... Ну не всё, поскольку голеностоп он ещё трогает.
  • Травма, повреждение
    19'
    Вышли на поле медики, чтобы поколдовать над ногой Ливаковича.
  • 18'
    И ещё лезет вперёд польская команда с левой стороны - Ливаковичу приходится переводить прострел на угловой. 
  • Опасный момент
    17'
    Повезло сейчас загребчанам! У "Легии" была подача с левого края, и двум игрокам гостей не хватило расторопности, чтобы переправить мяч в сетку.
  • Судья
    16'
    Петкович всё же продрался к чужой штрафной, и там его вроде как придержал сзади Ветеска, но свистка арбитра не последовало.
  • 15'
    Не могут пробиться хозяева по левому флангу - там всё перекрыто.
  • 14'
    Возвращается "Динамо" к позиционной атакующей игре, однако без остроты.
  • 13'
    Последние несколько минут остались по территориальному преимуществу за "Легией".
  • 12'
    Не очень надёжно защищается Загреб, позволяя сопернику делать успешный отбор недалеко от штрафной хозяев.
  • 11'
    "Динамо" перешло в позиционную атаку и потеряло мяч около чужой штрафной.
  • 10'
    Заблокирован дальний удар футболиста "Легии".
  • 9'
    Побывали в нападении гости, но ничего интересного не создали.
  • Фол, нарушение
    8'
    Фол "Динамо". Перестарался Мишич на левом фланге атаки, затолкав Юрановича.
  • Желтая карточка
    7'
    А вот и первая жёлтая карточка подоспела - обзавёлся ею Слиш, срубивший в центре поля Петковича.
  • 6'
    Пробовали хозяева пройти подальше левым флангом, но не удалось, упустили они мяч.
  • 5'
    Активнее матч начало "Динамо", но и "Легия" уже попробовала позиционную атаку.
  • 4'
    Теперь дальний удар от игрока хозяев - рикошет, и мяч не уходит на угловой, поскольку им завладевают гости.
  • 3'
    Мяч летел с правого края за шиворот Боруцу, однако польский голкипер справился, поймав его на ленточке.
  • 2'
    Была уже попытка выхода динамовца один на один по правому полуфлангу, но его прострел оказался неточным.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Якич Кристиян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Загреб 0:0 Легия онлайн


Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Легия

Исход игры
Динамо Загреб
82.2% (120)
Ничья
12.3% (18)
Легия
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
53.52% (76)
Меньше
46.48% (66)
Обе команды забьют
Да
64.08% (91)
Нет
35.92% (51)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
40.4% (59)
1:0 Динамо Загреб
19.9% (29)
2:0 Динамо Загреб
13.7% (20)
1:1 Ничья
10.3% (15)
1:2 Легия
4.1% (6)
3:1 Динамо Загреб
3.4% (5)
3:2 Динамо Загреб
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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