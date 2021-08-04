Лига чемпионов 2021-2022
Динамо Загреб
0:0
Перерыв
Стадион: Максимир
Легия
8' Желтая карточкаСлиш Бартош
27' Желтая карточкаЯкич Кристиян
44' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
27
Мишич
Йосип
10
Майер
Ловро
99
Оршич
Мислав
99
Слиш
Бартош
11
Эмрели
Махир
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
10 Майер ЛовроПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Менало ЛукаНападающий
-
90 Чоп ДуйеНападающий
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
8'
27'
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.4
|2.
|Адеми Ариян
|2
|0.4
|3.
|Оршич Мислав
|1
|0.2
|4.
|Менало Лука
|1
|0.2
|5.
|Иванушец Лука
|1
|0.2
|6.
|Якич Кристиян
|1
|0.2
|7.
|Мишич Йосип
|0
|0
|8.
|Кастрати Лирим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмрели Махир
|2
|0.4
|2.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.4
|3.
|Лима Лукас II
|2
|0.4
|4.
|Пекхарт Томаш
|1
|0.2
|5.
|Капустка Бартош
|1
|0.2
|6.
|Скибицки Кацпер
|0
|0
|7.
|Йоханссон Маттиас
|0
|0
|8.
|Юранович Йосип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якич Кристиян
|2
|0
|2.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|3.
|Петкович Бруно
|1
|0
|4.
|Мишич Йосип
|1
|0
|5.
|Менало Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|2.
|Младенович Филип
|2
|0
|3.
|Капустка Бартош
|2
|0
|4.
|Боруц Артур
|1
|0
|5.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|6.
|Слиш Бартош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Загреб
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|Легия
|25% (2)
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2Динамо Загреб 3:3 Риека Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония
Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 1:1 Динамо Загреб Славен 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 ХНК Горица Динамо Загреб 2:0 Хайдук Осиек 1:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Истра 1961 Вильярреал 2:1 Динамо Загреб
Легия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин
Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия Легия 3:2 Варта Познань Шлёнск 0:1 Легия Легия 1:2 Пяст
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1
Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Легия
Исход игры
Динамо Загреб
82.2% (120)
Ничья
12.3% (18)
Легия
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
53.52% (76)
Меньше
46.48% (66)
Обе команды забьют
Да
64.08% (91)
Нет
35.92% (51)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
40.4% (59)
1:0 Динамо Загреб
19.9% (29)
2:0 Динамо Загреб
13.7% (20)
1:1 Ничья
10.3% (15)
1:2 Легия
4.1% (6)
3:1 Динамо Загреб
3.4% (5)
3:2 Динамо Загреб
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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