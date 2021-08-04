Первый тайм окончен. Счёт на табло 0:0, и он справедлив.

43' Ух, немного не хватило игроку "Легии", чтобы опасно замкнуть прострел с левого фланга!

42' Ветеска удачно выставляет ногу в своей штрафной, переводя прострел соперника не в собственные ворота, а за лицевую линию. После подачи углового Боруц легко забрал скидку головой.

41' Долгая атака "Легии" привела к офсайду.

40' Слиша жёстко приняли в центральной части поля.

39' "Легия" проводила атаку в центральной зоне, но увязла в оборонительных построениях "Динамо".

38' Боруц легко справляется с дальним выстрелом.

37' Угловой с правого фланга подаст или разыграет "Динамо".

36' Ливакович выбьет мяч от ворот.

35' Лима полежал на поле, прежде чем подняться.

34' Ристовски подтолкнул Лукаса Лиму в центре поля.

33' Ристовски хотел пенальти за попадание мяча в руку сопернику, но Матеу Лаос назначил угловой, не принесший опасности воротам "Легии".

32' В контратаку пошла "Легия" после углового хозяев, однако безуспешно.

31' Чуть поддавливает сейчас Загреб гостей, используя подачи в штрафную.

30' После розыгрыша корнера последовал дальний удар Иванушеца с подкруткой вправо - мимо створа.

29' Право на свой первый угловой получило загребское "Динамо".

28' Фол "Легии" на чужой половине поля.

28' Совсем плохое исполнение штрафного устроили хозяева - мяч улетел за лицевую линию.

27' Парочка небольших нарушений от "Легии" в центре поля.

26' Теперь хозяева просто подарили мяч сопернику, а если конкретней, то вратарю гостей была сделана низовая передача.

25' "Легия" начинала атаку на скорости чуть выше средней, но всё опять загубилось.

24' Свисток судьи - зафиксирован мелкий фол хозяев в центральной части поля.

22' Офсайд - гол "Динамо" сразу же отменён. Всё верно - фиктивно результативное добивание было из положения "вне игры".

21' Далеко не самая яркая игра, пока медленно развиваются атаки команд на поле.

20' Всё с Ливаковичем нормально, уже поймал он мяч после углового... Ну не всё, поскольку голеностоп он ещё трогает.

19' Вышли на поле медики, чтобы поколдовать над ногой Ливаковича.

18' И ещё лезет вперёд польская команда с левой стороны - Ливаковичу приходится переводить прострел на угловой.

17' Повезло сейчас загребчанам! У "Легии" была подача с левого края, и двум игрокам гостей не хватило расторопности, чтобы переправить мяч в сетку.

16' Петкович всё же продрался к чужой штрафной, и там его вроде как придержал сзади Ветеска, но свистка арбитра не последовало.

15' Не могут пробиться хозяева по левому флангу - там всё перекрыто.

14' Возвращается "Динамо" к позиционной атакующей игре, однако без остроты.

13' Последние несколько минут остались по территориальному преимуществу за "Легией".

12' Не очень надёжно защищается Загреб, позволяя сопернику делать успешный отбор недалеко от штрафной хозяев.

11' "Динамо" перешло в позиционную атаку и потеряло мяч около чужой штрафной.

10' Заблокирован дальний удар футболиста "Легии".

9' Побывали в нападении гости, но ничего интересного не создали.

8' Фол "Динамо". Перестарался Мишич на левом фланге атаки, затолкав Юрановича.

7' А вот и первая жёлтая карточка подоспела - обзавёлся ею Слиш, срубивший в центре поля Петковича.

6' Пробовали хозяева пройти подальше левым флангом, но не удалось, упустили они мяч.

5' Активнее матч начало "Динамо", но и "Легия" уже попробовала позиционную атаку.

4' Теперь дальний удар от игрока хозяев - рикошет, и мяч не уходит на угловой, поскольку им завладевают гости.

3' Мяч летел с правого края за шиворот Боруцу, однако польский голкипер справился, поймав его на ленточке.

2' Была уже попытка выхода динамовца один на один по правому полуфлангу, но его прострел оказался неточным.