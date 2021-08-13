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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Лех
0'
0:1
3' Гол
Дуглас Барри
0:2
4' Гол
Амарал Жоау
7' Желтая карточка
Wiktor Biedrzycki
1:2
42' Пенальти
Piotr Wlazlo
45' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
49'
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
97
Wiktor
Biedrzycki
77
Путивцев
Артём
23
Васьелевски
Марцин
8
Стефаник
Самуэль
18
Piotr
Wlazlo
10
Adam
Radwanski
24
Ernest
Terpilowski
11
Мешанович
Мурис
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Брук-Бет Термалица
5-3-2
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Piotr Wlazlo 2 (1) 0.5
2. Adam Radwanski 1 0.25
3. Ernest Terpilowski 1 0.25
4. Mateusz Grzybek 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каминьски Якуб 2 0.5
2. Дуглас Барри 1 0.25
3. Амарал Жоау 1 0.25
4. Саламон Бартош 1 0.25
5. Исхак Микаэль 1 0.25
6. Скурась Михал 1 0.25
7. Шатка Любомир 0 0
8. Joel V 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
# Игрок      
1. Piotr Wlazlo 2 0
2. Wiktor Biedrzycki 2 0
3. Путивцев Артём 1 0
4. Мешанович Мурис 1 0
5. Васьелевски Марцин 1 0
Лех
# Игрок      
1. Joel V 0 1
2. Дуглас Барри 1 0
3. Саламон Бартош 1 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Шатка Любомир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брук-Бет Термалица 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Лех 0 0 20% (1) 60% (3) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын
ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Сандецья Заглембе Сосновец 1:1 Брук-Бет Термалица
Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лех 2:0 Краковия Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд
Лех 1:1 Гурник Забже Висла Краков 1:2 Лех Лех 1:2 Сталь Мелец Подбескидзе 1:0 Лех Лех 3:0 Лехия Гданьск Ракув 3:1 Лех Лех 0:0 Легия Краковия 2:1 Лех Лех 2:3 Ягеллония Лех 0:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лех Лех 0:2 Ракув Варта Познань 1:2 Лех Лех 1:0 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Лех Радомьяк Радом 1:1 Лех

Последние игры между собой

Брук-Бет Термалица: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Лех: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Лех 3:1 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Экстракласса Брук-Бет Термалица 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:0 Брук-Бет Термалица Экстракласса
Брук-Бет Термалица 0:0 Лех Экстракласса Лех 5:2 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 3:1 Лех Экстракласса Брук-Бет Термалица 0:4 Лех Кубок Польши
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:1 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
6. Лехия Гданьск 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Шлёнск 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Пяст 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Висла Плоцк 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Брук-Бет Термалица 1:2 4 0 2 2 4 - 6 2
16. Сталь Мелец 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Краковия 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Лех 2:1 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Шлёнск 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Брук-Бет Термалица 1:2 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:1 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Краковия 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
4. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
5. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Ракув Папаниколау Яннис 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Лех
5.35
4.80
1.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 1:2 Лех онлайн




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