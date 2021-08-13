Польша: Экстракласса 2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:2
Второй тайм: 49'
Стадион: Брук-Бет
Лех
0:1
3' ГолДуглас Барри
0:2
4' ГолАмарал Жоау
7' Желтая карточкаWiktor Biedrzycki
1:2
42' ПенальтиPiotr Wlazlo
45' Желтая карточкаPiotr Wlazlo
99
Лоска
Томаш
18
Piotr
Wlazlo
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Глоушек АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Ход матча
3'
0:1
4'
0:2
42'
1:2
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Piotr Wlazlo
|2 (1)
|0.5
|2.
|Adam Radwanski
|1
|0.25
|3.
|Ernest Terpilowski
|1
|0.25
|4.
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каминьски Якуб
|2
|0.5
|2.
|Дуглас Барри
|1
|0.25
|3.
|Амарал Жоау
|1
|0.25
|4.
|Саламон Бартош
|1
|0.25
|5.
|Исхак Микаэль
|1
|0.25
|6.
|Скурась Михал
|1
|0.25
|7.
|Шатка Любомир
|0
|0
|8.
|Joel V
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|2.
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|3.
|Путивцев Артём
|1
|0
|4.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|5.
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joel V
|0
|1
|2.
|Дуглас Барри
|1
|0
|3.
|Саламон Бартош
|1
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Шатка Любомир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брук-Бет Термалица
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Лех
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +5 =10 -5Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын
ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Сандецья Заглембе Сосновец 1:1 Брук-Бет Термалица
Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лех 2:0 Краковия Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд
Последние игры между собой
Брук-Бет Термалица: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Лех: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|6.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Висла Плоцк
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Брук-Бет Термалица
|1:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Лех
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Шлёнск
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Брук-Бет Термалица
|1:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|1
|1