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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Висла Краков
0'
3' Желтая карточка
Урбаньчик Мацей
8' Желтая карточка
Будзински Марчин
21' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
32'
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
11
Ситек
Максимилиан
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
27
Будзински
Марчин
10
Мак
Матеуш
92
Колев
Александар
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
21
Кувельич
Никола
40
Йебоа
Яв
92
Шкварка
Михал
7
Хуги
Дор
9
Климент
Ян
Сталь Мелец
3-4-1-2
Висла Краков
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томашевич Гжегож 1 (1) 0.25
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Яв 2 (1) 0.5
2. Климент Ян 1 0.25
3. Садлок Мацей 1 0.25
4. Жуков Георгий 1 0.25
5. Млыньски Матеуш 1 0.25
6. Шкварка Михал 0 0
7. Хуги Дор 0 0
8. Грушковски Конрад 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Будзински Марчин 1 0
2. Мак Матеуш 1 0
3. Матрас Матеуш 1 0
4. Глива Михал 1 0
5. Урбаньчик Мацей 1 0
6. Флис Марцин 1 0
7. Гетингер Крыстян 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Эль-Махдиуи Ашраф 2 0
2. Садлок Мацей 1 0
3. Жуков Георгий 1 0
4. Млыньски Матеуш 1 0
5. Грушковски Конрад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 0 0 0 100% (1) 0 0
 Висла Краков 0 50% (3) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин
Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Экстракласса Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Экстракласса Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Товарищеские матчи Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
6. Лехия Гданьск 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Шлёнск 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Висла Краков 0:0 4 1 2 1 6 - 4 5
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Пяст 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Висла Плоцк 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Сталь Мелец 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Краковия 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Висла Краков 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Шлёнск 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сталь Мелец 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Висла Краков 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сталь Мелец 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Краковия 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
4. Лех Исхак Микаэль 2 0 0
5. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Ракув Папаниколау Яннис 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Висла Краков
3.20
3.60
2.28
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