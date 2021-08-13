Польша: Экстракласса 2021-2022
Сталь Мелец
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Stadion Stali Mielec
Висла Краков
3' Желтая карточкаУрбаньчик Мацей
8' Желтая карточкаБудзински Марчин
21' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
10
Мак
Матеуш
40
Йебоа
Яв
7
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
16 Eryk Galara
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томашевич Гжегож
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Яв
|2 (1)
|0.5
|2.
|Климент Ян
|1
|0.25
|3.
|Садлок Мацей
|1
|0.25
|4.
|Жуков Георгий
|1
|0.25
|5.
|Млыньски Матеуш
|1
|0.25
|6.
|Шкварка Михал
|0
|0
|7.
|Хуги Дор
|0
|0
|8.
|Грушковски Конрад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Будзински Марчин
|1
|0
|2.
|Мак Матеуш
|1
|0
|3.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|4.
|Глива Михал
|1
|0
|5.
|Урбаньчик Мацей
|1
|0
|6.
|Флис Марцин
|1
|0
|7.
|Гетингер Крыстян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|2
|0
|2.
|Садлок Мацей
|1
|0
|3.
|Жуков Георгий
|1
|0
|4.
|Млыньски Матеуш
|1
|0
|5.
|Грушковски Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Висла Краков
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =8 -8Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин
Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|6.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Висла Краков
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Висла Плоцк
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Сталь Мелец
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Висла Краков
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Шлёнск
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сталь Мелец
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Висла Краков
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сталь Мелец
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
|4.
|Лех
|Исхак Микаэль
|2
|0
|0
|5.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|1
|1