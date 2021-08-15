Польша: Экстракласса 2021-2022
Шлёнск
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Гурник Ленчна
41' Желтая карточкаЛевкот Шимон
43' Желтая карточкаBartosz Spiaczka
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
21
Бейгер
Лукаш
17
Шварц
Петр
27
Мак
Михал
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
-
21 Бейгер ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Гаска ДамианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
Ход матча
41'
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|2
|0.5
|2.
|Пих Роберт
|2 (1)
|0.5
|3.
|Штиглец Дино
|1
|0.25
|4.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|5.
|Вердаска Диогу
|0
|0
|6.
|Маковски Рафал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.25
|2.
|Bartosz Spiaczka
|1
|0.25
|3.
|Мак Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Шварц Петр
|1
|1
|3.
|Тамаш Марк
|0
|1
|4.
|Штиглец Дино
|1
|0
|5.
|Вердаска Диогу
|1
|0
|6.
|Экспозито Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гол Януш
|2
|0
|2.
|Мак Михал
|1
|0
|3.
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|4.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|5.
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|6.
|Serhij Krykun
|1
|0
|7.
|Щесняк Криспин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Гурник Ленчна
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =9 -3Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск
Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Краковия 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:1 Легия
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна
Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:1 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Гурник Ленчна
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Гурник Ленчна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|8.
|Шлёнск
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Варта Познань
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Сталь Мелец
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Висла Плоцк
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Краковия
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Шлёнск
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|13.
|Гурник Ленчна
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|3.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|4.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|5.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1