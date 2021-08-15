Польша: Экстракласса 2021-2022
Шлёнск
0:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Гурник Ленчна
41' Желтая карточкаЛевкот Шимон
43' Желтая карточкаBartosz Spiaczka
59' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
72' Желтая карточкаРыманяк Бартош
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
21
Бейгер
Лукаш
17
Шварц
Петр
27
Мак
Михал
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
-
21 Бейгер ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Гаска ДамианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|2
|0.5
|2.
|Пих Роберт
|2 (1)
|0.5
|3.
|Штиглец Дино
|1
|0.25
|4.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|5.
|Вердаска Диогу
|0
|0
|6.
|Маковски Рафал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.25
|2.
|Bartosz Spiaczka
|1
|0.25
|3.
|Мак Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Шварц Петр
|1
|1
|3.
|Тамаш Марк
|0
|1
|4.
|Штиглец Дино
|1
|0
|5.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|6.
|Вердаска Диогу
|1
|0
|7.
|Экспозито Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гол Януш
|2
|0
|2.
|Мак Михал
|1
|0
|3.
|Рыманяк Бартош
|1
|0
|4.
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|5.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|6.
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|7.
|Serhij Krykun
|1
|0
|8.
|Щесняк Криспин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Гурник Ленчна
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =9 -3Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск
Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Краковия 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:1 Легия
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна
Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:1 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Гурник Ленчна
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Гурник Ленчна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Варта Познань
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заглембе Любин
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Сталь Мелец
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Висла Плоцк
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Краковия
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Заглембе Любин
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Погонь Щецин
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|13.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заглембе Любин
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|3.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|4.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|5.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1