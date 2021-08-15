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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
0:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
41' Желтая карточка
Левкот Шимон
43' Желтая карточка
Bartosz Spiaczka
59' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
72' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
90'+8
22
Шромник
Михал
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
21
Бейгер
Лукаш
29
Мончиньски
Кжиштоф
17
Шварц
Петр
23
Гарсия
Виктор
III
8
Прашелик
Матеуш
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
33
Гостомски
Мацей
20
Рыманяк
Бартош
21
Щесняк
Криспин
2
Tomasz
Midzierski
22
Serhij
Krykun
27
Мак
Михал
8
Szymon
Drewniak
6
Гол
Януш
29
Дзивнел
Даниэль
18
Bartosz
Spiaczka
77
Гаска
Дамиан
Шлёнск
3-4-2-1
Гурник Ленчна
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 2 0.5
2. Пих Роберт 2 (1) 0.5
3. Штиглец Дино 1 0.25
4. Павловски Бартоломей 0 0
5. Вердаска Диогу 0 0
6. Маковски Рафал 0 0
Гурник Ленчна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Przemyslaw Banaszak 1 0.25
2. Bartosz Spiaczka 1 0.25
3. Мак Михал 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Левкот Шимон 3 0
2. Шварц Петр 1 1
3. Тамаш Марк 0 1
4. Штиглец Дино 1 0
5. Мончиньски Кжиштоф 1 0
6. Вердаска Диогу 1 0
7. Экспозито Эрик 1 0
Гурник Ленчна
# Игрок      
1. Гол Януш 2 0
2. Мак Михал 1 0
3. Рыманяк Бартош 1 0
4. Bartosz Spiaczka 1 0
5. Калинковски Бартоломей 1 0
6. Kamil Pajnowski 1 0
7. Serhij Krykun 1 0
8. Щесняк Криспин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Гурник Ленчна 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск
Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Краковия 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:1 Легия
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна
Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:1 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Гурник Ленчна

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Гурник Ленчна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Шлёнск 0:2 Гурник Ленчна Экстракласса Шлёнск 2:2 Гурник Ленчна Экстракласса Гурник Ленчна 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Гурник Ленчна Экстракласса
Шлёнск 2:1 Гурник Ленчна Экстракласса Гурник Ленчна 2:3 Шлёнск Экстракласса Гурник Ленчна 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Гурник Ленчна Разное Шлёнск 2:1 Гурник Ленчна Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Погонь Щецин 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
7. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
8. Шлёнск 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Варта Познань 4 1 2 1 7 - 5 5
10. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
12. Заглембе Любин 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Сталь Мелец 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Висла Плоцк 4 1 0 3 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Краковия 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Погонь Щецин 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Заглембе Любин 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Погонь Щецин 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
13. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Заглембе Любин 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
2. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
3. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
4. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
5. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Bartosz Spiaczka получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Левкот Шимон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна онлайн




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