  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
10' Желтая карточка
Кухарчик Михал
13'
Заглембе Любин
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

10'
 
Кухарчик Михал

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиш Патрик 2 0.67
2. Живец Саша 1 0.33
3. Стажиньски Филип 0 0
4. Даниэл Эрик 0 0
5. Пореба Лукаш 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салес Жеан Карлос 1 0.25
2. Кухарчик Михал 1 0.25
3. Козловски Кацпер 1 0.25
4. Дрыгас Камил 1 (1) 0.25
5. Бартковски Якуб 0 0
6. Мата Луиш 0 0
7. Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Солер Ян 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Журавски Мачей 1 1
2. Кухарчик Михал 1 0
3. Дабровски Дамьян 1 0
4. Пажишек Пётр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Погонь Щецин 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин
Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Хойнице Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже
Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Погонь Щецин 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
7. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
8. Шлёнск 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Варта Познань 4 1 2 1 7 - 5 5
10. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
12. Заглембе Любин 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Сталь Мелец 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Висла Плоцк 4 1 0 3 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Краковия 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Погонь Щецин 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Заглембе Любин 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Погонь Щецин 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
13. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Заглембе Любин 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
2. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
3. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
4. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
5. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Кухарчик Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Погонь Щецин
3.30
3.26
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 0:0 Погонь Щецин онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 