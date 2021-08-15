Польша: Экстракласса 2021-2022
Заглембе Любин
2:0
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Погонь Щецин
10' Желтая карточкаКухарчик Михал
19' Желтая карточкаСмолиньски Кацпер
1:0
30' ГолДаниэл Эрик
45' Желтая карточкаСолер Ян
83' Желтая карточкаХодына Кацпер
2:0
90' ГолПореба Лукаш
90' Желтая карточкаДрыгас Камил
90' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
32
Солер
Ян
17
Шиш
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
10'
30'
1:0
45'
83'
83'
90'
2:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиш Патрик
|2
|0.67
|2.
|Даниэл Эрик
|1
|0.33
|3.
|Пореба Лукаш
|1
|0.33
|4.
|Живец Саша
|1
|0.33
|5.
|Башкиров Евгений
|0
|0
|6.
|Стажиньски Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.25
|2.
|Кухарчик Михал
|1
|0.25
|3.
|Козловски Кацпер
|1
|0.25
|4.
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.25
|5.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|6.
|Мата Луиш
|0
|0
|7.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Солер Ян
|2
|0
|2.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|3.
|Ходына Кацпер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|3.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|4.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|5.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|6.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Погонь Щецин
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =4 -10Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин
Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Хойнице Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже
Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Варта Познань
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Сталь Мелец
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Висла Плоцк
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Краковия
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|9.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|13.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|3.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|1
|4.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|5.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1