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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
2:0
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
10' Желтая карточка
Кухарчик Михал
19' Желтая карточка
Смолиньски Кацпер
1:0
30' Гол
Даниэл Эрик
45' Желтая карточка
Солер Ян
83' Желтая карточка
Ходына Кацпер
2:0
90' Гол
Пореба Лукаш
90' Желтая карточка
Дрыгас Камил
90' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
90'+10
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
32
Солер
Ян
77
Бартолевски
Матеуш
8
Пореба
Лукаш
4
Башкиров
Евгений
9
Даниэл
Эрик
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
17
Шиш
Патрик
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
18
Кухарчик
Михал
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
61
Смолиньски
Кацпер
21
Салес
Жеан
Карлос
Заглембе Любин
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиш Патрик 2 0.67
2. Даниэл Эрик 1 0.33
3. Пореба Лукаш 1 0.33
4. Живец Саша 1 0.33
5. Башкиров Евгений 0 0
6. Стажиньски Филип 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салес Жеан Карлос 1 0.25
2. Кухарчик Михал 1 0.25
3. Козловски Кацпер 1 0.25
4. Дрыгас Камил 1 (1) 0.25
5. Бартковски Якуб 0 0
6. Мата Луиш 0 0
7. Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Солер Ян 2 0
2. Бартолевски Матеуш 1 0
3. Ходына Кацпер 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Журавски Мачей 1 1
2. Дрыгас Камил 1 0
3. Кухарчик Михал 1 0
4. Дабровски Дамьян 1 0
5. Пажишек Пётр 1 0
6. Смолиньски Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2)
 Погонь Щецин 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин
Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Хойнице Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже
Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Погонь Щецин 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
8. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
9. Шлёнск 4 1 3 0 5 - 4 6
10. Варта Познань 4 1 2 1 7 - 5 5
11. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Сталь Мелец 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Висла Плоцк 4 1 0 3 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Краковия 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
9. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
13. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
2. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
3. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 1
4. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
5. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
Где смотреть матч Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин онлайн




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