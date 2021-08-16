Польша: Экстракласса 2021-2022
Ягеллония
1:3
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Гурник Забже
12' Желтая карточкаЯнжа Эрик
0:1
24' ГолКубица Кшиштоф
1:1
27' ГолПржикрыл Томаш
1:2
37' ГолКубица Кшиштоф
1:3
54' ГолХименес Хесус
79' Желтая карточкаИмас Хесус
90' Желтая карточкаТопоркевич Кшиштоф
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
21
Кинтана
Дани
10
Черных
Фёдор
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
21 Кинтана ДаниПолузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Kacper Tabis
-
-
35 Eryk Matus
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
Ход матча
12'
24'
0:1
27'
1:1
37'
1:2
54'
1:3
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|2
|0.5
|2.
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.5
|3.
|Романчук Тарас
|2
|0.5
|4.
|Черных Фёдор
|0
|0
|5.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|3 (1)
|0.75
|2.
|Кубица Кшиштоф
|2
|0.5
|3.
|Янжа Эрик
|0
|0
|4.
|Новак Бартош
|0
|0
|5.
|Манне Аласана
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Черных Фёдор
|2
|0
|2.
|Имас Хесус
|2
|0
|3.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|5.
|Топоркевич Кшиштоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янжа Эрик
|2
|0
|2.
|Баинович Филип
|1
|0
|3.
|Манне Аласана
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Гурник Забже
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония
Гурник Забже Последние 20 матчей: +4 =5 -11Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гурник Забже: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ягеллония 3:1 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 0:0 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 2:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:2 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:0 Ягеллония Экстракласса Гурник Забже 3:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Гурник Забже Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|Варта Познань
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|12.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Сталь Мелец
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Висла Плоцк
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Краковия
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
|2.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|3.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|1
|5.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1