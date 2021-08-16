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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
1:3
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
12' Желтая карточка
Янжа Эрик
0:1
24' Гол
Кубица Кшиштоф
1:1
27' Гол
Пржикрыл Томаш
1:2
37' Гол
Кубица Кшиштоф
1:3
54' Гол
Хименес Хесус
79' Желтая карточка
Имас Хесус
90' Желтая карточка
Топоркевич Кшиштоф
90'+6
55
Дзеконски
Ксавье
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
5
Настич
Боян
11
Имас
Хесус
21
Кинтана
Дани
10
Черных
Фёдор
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
16
Павловски
Дариуш
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
9
Хименес
Хесус
21
Кравчик
Пётр
Ягеллония
3-4-2-1
Гурник Забже
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 2 0.5
2. Пржикрыл Томаш 2 0.5
3. Романчук Тарас 2 0.5
4. Черных Фёдор 0 0
5. Поспишил Мартин 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 3 (1) 0.75
2. Кубица Кшиштоф 2 0.5
3. Янжа Эрик 0 0
4. Новак Бартош 0 0
5. Манне Аласана 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Черных Фёдор 2 0
2. Имас Хесус 2 0
3. Пржикрыл Томаш 1 0
4. Поспишил Мартин 1 0
5. Топоркевич Кшиштоф 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Янжа Эрик 2 0
2. Баинович Филип 1 0
3. Манне Аласана 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Гурник Забже 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония
Гурник Забже Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гурник Забже: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Ягеллония Кубок Гурник Забже 3:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 3:1 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 0:0 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 2:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:2 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:0 Ягеллония Экстракласса Гурник Забже 3:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Гурник Забже Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Погонь Щецин 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
8. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
9. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Шлёнск 4 1 3 0 5 - 4 6
11. Варта Познань 4 1 2 1 7 - 5 5
12. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Сталь Мелец 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Висла Плоцк 4 1 0 3 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Краковия 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
2. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
2. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
3. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
4. Ягеллония Имас Хесус 2 0 1
5. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Кубица Кшиштоф бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Томаш Прикрил бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Кубица Кшиштоф бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Янжа Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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