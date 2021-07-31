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Олимпийские игры 2021

2021
Испания (до 23 лет)
 
Позже

Стадион:
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мерино Микель 1 0.33
2. Оярсабаль Микель 1 0.33
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кесси Франк 1 0.33

Карточки

Испания (до 23 лет)
# Игрок      
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
# Игрок      
1. Aboubacar Doumbia 0 1
2. Куасси Эбуэ 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Испания (до 23 лет) 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Испания (до 23 лет) Последние 5 матчей: +3 =2 -0
Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет)
Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Последние 13 матчей: +5 =5 -3
Германия (до 23 лет) 1:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2:1 Саудовская Аравия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 3:0 Китай (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Англия (до 20 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Сербия (до 23 лет) 2:4 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:2 Аргентина (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:1 Голландия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 США (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 4:1 Замбия (до 23 лет)
1/4 финала
0 Испания (до 23 лет)
0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
0 Новая Зеландия (до 23 лет)
0 Бразилия (до 23 лет)
0 Египет (до 23 лет)
0 Южная Корея (до 23 лет)
0 Мексика (до 23 лет)
1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Япония (до 23 лет) Кубо Такефуса 3 0 0
4. Южная Корея (до 23 лет) Ли Кан Ин 3 1 0
5. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, дорогие любители футбола! Сегодня, в последний день июля, на Олимпийских играх состоится матч между сборными Испании и Кот-д`Ивуара. Для вас встречу 1/4 финала прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2021, осталось 14 минут.



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