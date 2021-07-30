Олимпийские игры 2021
Испания (до 23 лет)
Позже
Стадион: Miyagi Stadium
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мерино Микель
|1
|0.33
|2.
|Оярсабаль Микель
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кесси Франк
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|2.
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Испания (до 23 лет)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Последние 13 матчей: +5 =5 -3Германия (до 23 лет) 1:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2:1 Саудовская Аравия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 3:0 Китай (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Англия (до 20 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Сербия (до 23 лет) 2:4 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:2 Аргентина (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:1 Голландия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 США (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 4:1 Замбия (до 23 лет)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Япония (до 23 лет)
|Кубо Такефуса
|3
|0
|0
|4.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Ли Кан Ин
|3
|1
|0
|5.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мексика (до 23 лет)
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|3.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|5.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1