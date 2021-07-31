Олимпийские игры 2021
Япония (до 23 лет)
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Касима
Новая Зеландия (до 23 лет)
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Такефуса
|3
|0.75
|2.
|Сакаи Хироки
|1
|0.25
|3.
|Миёши Коджи
|1
|0.25
|4.
|Маеда Даизен
|1
|0.25
|5.
|Доан Рицу
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|2
|0.5
|2.
|Какас Либерато
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Япония (до 23 лет)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет)
Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Парагвай (до 23 лет)
Новая Зеландия (до 23 лет) Последние 7 матчей: +1 =2 -4Румыния (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 2:3 Гондурас (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 0:1 Бельгия (до 23 лет)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Япония (до 23 лет)
|Кубо Такефуса
|3
|0
|0
|4.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Ли Кан Ин
|3
|1
|0
|5.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мексика (до 23 лет)
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|3.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|5.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет)
Исход игры
Япония (до 23 лет)
95.6% (109)
Ничья
1.8% (2)
Новая Зеландия (до 23 лет)
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
28.95% (33)
Нет
71.05% (81)
Популярный счёт
2:0 Япония (до 23 лет)
48.2% (55)
2:1 Япония (до 23 лет)
15.8% (18)
1:0 Япония (до 23 лет)
14% (16)
3:1 Япония (до 23 лет)
8.8% (10)
3:0 Япония (до 23 лет)
5.3% (6)
4:0 Япония (до 23 лет)
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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