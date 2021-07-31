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Олимпийские игры 2021

2021
Япония (до 23 лет)
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Новая Зеландия (до 23 лет)
0' 44'

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Япония (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Такефуса 3 0.75
2. Сакаи Хироки 1 0.25
3. Миёши Коджи 1 0.25
4. Маеда Даизен 1 0.25
5. Доан Рицу 1 (1) 0.25
Новая Зеландия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 2 0.5
2. Какас Либерато 1 0.25

Карточки

Япония (до 23 лет)
# Игрок      
Новая Зеландия (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Япония (до 23 лет) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
Новая Зеландия (до 23 лет) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет)
Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Парагвай (до 23 лет)
Новая Зеландия (до 23 лет) Последние 7 матчей: +1 =2 -4
Румыния (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 2:3 Гондурас (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 0:1 Бельгия (до 23 лет)
Новая Зеландия (до 23 лет) 0:5 Бразилия (до 23 лет) Китай (до 23 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 3:2 Новая Зеландия (до 23 лет)
1/4 финала
0 Испания (до 23 лет)
0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
0 Новая Зеландия (до 23 лет)
0 Бразилия (до 23 лет)
0 Египет (до 23 лет)
0 Южная Корея (до 23 лет)
0 Мексика (до 23 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Япония (до 23 лет) Кубо Такефуса 3 0 0
4. Южная Корея (до 23 лет) Ли Кан Ин 3 1 0
5. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kashima Soccer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Япония (до 23 лет) 95.6% (109)
X 1.8% (2)
Новая Зеландия (до 23 лет) 2.6% (3)
Все прогнозы
Где смотреть матч Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет)

Исход игры
Япония (до 23 лет)
95.6% (109)
Ничья
1.8% (2)
Новая Зеландия (до 23 лет)
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
28.95% (33)
Нет
71.05% (81)
Популярный счёт
2:0 Япония (до 23 лет)
48.2% (55)
2:1 Япония (до 23 лет)
15.8% (18)
1:0 Япония (до 23 лет)
14% (16)
3:1 Япония (до 23 лет)
8.8% (10)
3:0 Япония (до 23 лет)
5.3% (6)
4:0 Япония (до 23 лет)
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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