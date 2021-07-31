Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Олимпийские игры 2021

2021
Южная Корея (до 23 лет)
3:6
Конец матча

Стадион:
Мексика (до 23 лет)
0'
0:1
12' Гол
Henry Martin
1:1
20' Гол
Ли Дон-Ген
1:2
30' Гол
Luis Romo
1:3
39' Пенальти
Francisco Cordova
2:3
51' Гол
Ли Дон-Ген
2:4
54' Гол
Henry Martin
2:5
63' Гол
Francisco Cordova
2:6
84' Гол
Eduardo Aguirre
3:6
90' Гол
Хван Ый-Чжо
90'+4

Ход матча

12'
0:1
Henry Martin
20'
Ли Дон-Ген
1:1
30'
1:2
Luis Romo
39'
1:3
Francisco Cordova
51'
Ли Дон-Ген
2:3
54'
2:4
Henry Martin
63'
2:5
Francisco Cordova
84'
2:6
Eduardo Aguirre
90'
Хван Ый-Чжо
3:6

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 10
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 4 (2) 1
2. Ли Кан Ин 3 (1) 0.75
3. Ли Дон-Ген 2 0.5
4. Ким Чжин-Я 1 0.25
5. Ум Вон-Сан 1 0.25
6. Вон Ду-Чжэ 1 (1) 0.25
Мексика (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Henry Martin 3 0.75
2. Francisco Cordova 3 (1) 0.75
3. Вега Эрнесто 2 0.5
4. Eduardo Aguirre 2 0.5
5. Luis Romo 2 0.5
6. Альварадо Роберто 1 0.25
7. Антуна Уриэль 1 0.25
8. Родригес Карлос 0 0
9. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Южная Корея (до 23 лет)
# Игрок      
Мексика (до 23 лет)
# Игрок      
1. Родригес Карлос 0 1
2. Васкес Хоан 0 1
3. Вега Эрнесто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Южная Корея (до 23 лет) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4)
 Мексика (до 23 лет) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Южная Корея (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Южная Корея (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Румыния (до 23 лет) 0:4 Южная Корея (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет)
Австралия (до 23 лет) 0:2 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Иордания (до 23 лет) Узбекистан (до 23 лет) 1:2 Южная Корея (до 23 лет) Иран (до 23 лет) 1:2 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Китай (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет) Камбоджа (до 23 лет) 1:6 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 8:0 Chinese Taipei U23 Катар (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Узбекистан (до 23 лет) 4:1 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Малайзия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 3:2 Австралия (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 0:0 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Вьетнам (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:1 Гондурас (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет)
Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4
ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет)
Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23 Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:2 Сенегал (олимп)

Последние игры между собой

Южная Корея (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мексика (до 23 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Олимпийские игры Мексика (до 23 лет) 0:0 Южная Корея (до 23 лет) Мужчины
1/4 финала
3 Южная Корея (до 23 лет)
6 Мексика (до 23 лет)
1 Бразилия (до 23 лет)
0 Египет (до 23 лет)
4 Япония (до 23 лет)
2 Новая Зеландия (до 23 лет)
5 Испания (до 23 лет)
2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
1/2 финала
?
?
0 Япония (до 23 лет)
0 Испания (до 23 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 4 2 0
4. Мексика (до 23 лет) Henry Martin 3 0 0
5. Испания (до 23 лет) Мир Рафа 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Francisco Cordova из команды Мексика (до 23 лет) забивает с точки!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Luis Romo бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Ли Дон-Ген бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Henry Martin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Южная Корея (до 23 лет) 19.5% (23)
X 24.6% (29)
Мексика (до 23 лет) 55.9% (66)
Все прогнозы
Где смотреть матч Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет)

Исход игры
Южная Корея (до 23 лет)
19.5% (23)
Ничья
24.6% (29)
Мексика (до 23 лет)
55.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (77)
Меньше
34.75% (41)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
1:2 Мексика (до 23 лет)
39% (46)
1:1 Ничья
17.8% (21)
2:1 Южная Корея (до 23 лет)
13.6% (16)
0:1 Мексика (до 23 лет)
10.2% (12)
2:2 Ничья
6.8% (8)
1:0 Южная Корея (до 23 лет)
4.2% (5)
2:3 Мексика (до 23 лет)
3.4% (4)
1:3 Мексика (до 23 лет)
1.7% (2)
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