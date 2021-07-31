Олимпийские игры 2021
Южная Корея (до 23 лет)
3:6
Конец матча
Стадион: Ниссан
Мексика (до 23 лет)
0:1
12' ГолHenry Martin
1:1
20' ГолЛи Дон-Ген
1:2
30' ГолLuis Romo
1:3
39' ПенальтиFrancisco Cordova
2:3
51' ГолЛи Дон-Ген
2:4
54' ГолHenry Martin
2:5
63' ГолFrancisco Cordova
2:6
84' ГолEduardo Aguirre
3:6
90' ГолХван Ый-Чжо
Ход матча
12'
0:1
20'
1:1
30'
1:2
39'
51'
2:3
54'
2:4
63'
84'
2:6
90'
3:6
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 10
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|4 (2)
|1
|2.
|Ли Кан Ин
|3 (1)
|0.75
|3.
|Ли Дон-Ген
|2
|0.5
|4.
|Ким Чжин-Я
|1
|0.25
|5.
|Ум Вон-Сан
|1
|0.25
|6.
|Вон Ду-Чжэ
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Henry Martin
|3
|0.75
|2.
|Francisco Cordova
|3 (1)
|0.75
|3.
|Вега Эрнесто
|2
|0.5
|4.
|Eduardo Aguirre
|2
|0.5
|5.
|Luis Romo
|2
|0.5
|6.
|Альварадо Роберто
|1
|0.25
|7.
|Антуна Уриэль
|1
|0.25
|8.
|Родригес Карлос
|0
|0
|9.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Вега Эрнесто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Южная Корея (до 23 лет)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|Мексика (до 23 лет)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Южная Корея (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4Южная Корея (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Румыния (до 23 лет) 0:4 Южная Корея (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет)
Австралия (до 23 лет) 0:2 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Иордания (до 23 лет) Узбекистан (до 23 лет) 1:2 Южная Корея (до 23 лет) Иран (до 23 лет) 1:2 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Китай (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет) Камбоджа (до 23 лет) 1:6 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 8:0 Chinese Taipei U23 Катар (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Узбекистан (до 23 лет) 4:1 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Малайзия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 3:2 Австралия (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 0:0 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Вьетнам (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:1 Гондурас (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет)
Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет)
Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23 Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:2 Сенегал (олимп)
Последние игры между собой
Южная Корея (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мексика (до 23 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
0 Япония (до 23 лет)
0 Испания (до 23 лет)
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|4
|2
|0
|4.
|Мексика (до 23 лет)
|Henry Martin
|3
|0
|0
|5.
|Испания (до 23 лет)
|Мир Рафа
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мексика (до 23 лет)
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|3.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|5.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Прогнозы на матч Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет)
Исход игры
Южная Корея (до 23 лет)
19.5% (23)
Ничья
24.6% (29)
Мексика (до 23 лет)
55.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (77)
Меньше
34.75% (41)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
1:2 Мексика (до 23 лет)
39% (46)
1:1 Ничья
17.8% (21)
2:1 Южная Корея (до 23 лет)
13.6% (16)
0:1 Мексика (до 23 лет)
10.2% (12)
2:2 Ничья
6.8% (8)
1:0 Южная Корея (до 23 лет)
4.2% (5)
2:3 Мексика (до 23 лет)
3.4% (4)
1:3 Мексика (до 23 лет)
1.7% (2)
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