Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
1:0
Перерыв

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
3' Гол
Маня Кристьян
45' Желтая карточка
Сушич Матео
87
Арлаускис
Гедрюс
4
Маня
Кристьян
29
Буэнна
Рашид
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
16
Сушич
Матео
5
Родригес
Хонатан
II
8
Сигурьонссон
Рунар
10
Дяк
Чиприан
77
Алибек
Денис
9
Омрани
Билель
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамале
Муми
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
16
Фасснахт
Кристиан
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
ЧФР Клуж
4-3-1-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

3'
Маня Кристьян
(Дяк Чиприан)
1:0
22'
Паун-Александру Константин
Алибек Денис
 
45'
Сушич Матео
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурьонссон Рунар 2 0.4
2. Дебелюх Габриэл 2 0.4
3. Дяк Чиприан 1 0.2
4. Омрани Билель 1 0.2
5. Кипчу Александру 1 0.2
6. Майк Сестор 1 0.2
7. Маня Кристьян 1 0.2
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сибачо Жордан 1 (1) 0.33
2. Гарсия Улиссес 1 0.33
3. Эбишер Мишель 1 0.33

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Омрани Билель 2 0
2. Родригес Хонатан II 2 0
3. Кипчу Александру 1 0
4. Паун-Александру Константин 1 0
5. Буэнна Рашид 1 0
6. Дебелюх Габриэл 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 2 0
2. Фасснахт Кристиан 1 0
3. Лефор Жордан 1 0
4. Гарсия Улиссес 1 0
5. Али Мохамед 1 0
6. Сибачо Жордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 ЧФР Клуж 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4) 0 0 12.5% (1)
 Янг Бойз 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +15 =1 -4
ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Ботошани ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз
Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Лига Европы ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Лига Европы Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Дополнительное время
    44'
    3 минуты добавил арбитр.
  • 42'
    Арлаускис выбил мяч подальше, но перед этим голкипер хозяев получил внушение от арбитра, чтобы не затягивал время.
  • Офсайд
    41'
    По правому краю развили атаку гости, но положение вне игры зафиксировал арбитр.
  • Угловой
    40'
    Угловой удар заработали гости, подача к линии вратарской, вышел из ворот Арлаускис и выбил мяч кулаками.
  • 38'
    Играют на местах команды, никто не спешит прессинговать. А может время гостям поднажать?
  • 37'
    Сигурьонссон  и Дяк не сумели разыграть комбинацию. Потеря мяча у "ЧФР Клуж".
  • 35'
    Десять минут до перерыва. Команды заметно успокоились.
  • Опасный момент
    33'
    Опасный момент у гостей! Маня бросился под удар и не позволил мячу дойти до ворот! Ух, какой момент у "Янг Бойз"!
  • 32'
    По правому краю пытаются прорваться гости, подача в штрафную площадь, но Арлаускис удачно сыграл на выходе. Аплодисменты трибун!
  • 30'
    Катают мяч на своей половине поля гости, передача в линию атаки, но только аут для "Янг Бойз".
  • 29'
    Быстрый розыгрыш аута, мяч у Сушича, который отыгрался с Камора, но потеряли хозяева игровой снаряд.
  • 28'
    Стадион оживился, в атаку пошли хозяева, но потеряли мяч на правом фланге.
  • 27'
    Пока что в ауты выбивают мяч хозяева. Не рискуют они даже в момент обычных ситуаций.
  • 26'
    С мячом в центре поля гости, передача на Мартинса, который осмотрелся, но с переводом не решился.
  • 24'
    Середина первого тайма. От ворот ввёл мяч в игру Арлаускис. Борьба в центральном круге, заброс на Сибачо, который не успел к мячу.
  • 23'
    Аут на правом фланге атаки заработали гости. Ввели они мяч в игру. Но снова аут.
  • 22'
    В центре поля совершил ошибку Родригес, пытаясь найти варианты развития атаки, он мяч потерял.
  • 20'
    "Янг Бойз" выиграли чемпионат Швейцарии в пятнадцатый раз. При этом так же в четвёртый раз кряду.
  • 19'
    Отметим, что ЧФР в прошлом сезона стала семикратным чемпионом Румынии и в четвёртый раз кряду.
  • 17'
    Повреждение получает кто-то из игроков хозяев. Пока не разобрать кто именно. Пауза в игре.
  • 16'
    Опасное наступление хозяев через левый край, но решающего паса снова нет. Мяч у "Янг Бойз".
  • 15'
    С мячом гости, перевод в оборону. Не спешат бежать отыгрываться швейцарские футболисты.
  • 13'
    Алибект оказался на ударной позиции, но затянул с ударом. Мимо цели.
  • 12'
    Через центральную зону атакует "Янг Бойз", передача к линии штрафной площади, но у Элиа не получилось пройти мимо соперника.
  • 10'
    Десять минут уже сыграли команды, перехватили игровой снаряд в центре поля румыны, серия передач, перевод по левому краю на Сигурьонссона, но тот мяч потерял.
  • 8'
    Аут на левом фланге бросили гости, перевод на правый край последовал. Швейцарцы держат мяч, готовясь к наступлению.
  • Угловой
    6'
    Угловой удар заработали гости, но с подачей у них не заладилось.
  • Описание гола
    4'
    ГООООООООООЛ!!!! 1:0!!!!! Маня открывает счёт в матче. Голевую передачу на свой счёт записывает Дяк.
  • 3'
    Хозяева развернули опасное наступление, серия передач....
  • 2'
    На своей половине поля с мячом гости, перевод на левый край последовал. Фасснахт подхватил мяч, но не смог его укротить.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любите футбола! Через несколько минут старт первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "ЧФР Клуж" из Румынии сыграет с "Янг Бойз" из Швейцарии. С вами Константин Лицин.
    • Прогнозы 140
    ЧФР Клуж 19.3% (27)
    X 44.3% (62)
    Янг Бойз 36.4% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Янг Бойз
    4.00
    3.50
    5.00
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Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:0 Янг Бойз онлайн


Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:0 Янг Бойз

Исход игры
ЧФР Клуж
19.3% (27)
Ничья
44.3% (62)
Янг Бойз
36.4% (51)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
81.16% (112)
Нет
18.84% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
1:2 Янг Бойз
22.9% (32)
2:1 ЧФР Клуж
10.7% (15)
0:1 Янг Бойз
7.9% (11)
1:0 ЧФР Клуж
6.4% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Янг Бойз
2.9% (4)
0:2 Янг Бойз
2.1% (3)
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