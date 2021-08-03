Лига чемпионов 2021-2022
ЧФР Клуж
1:0
Перерыв
Стадион: Константин Рэдулеску
Янг Бойз
1:0
3' ГолМаня Кристьян
45' Желтая карточкаСушич Матео
29
Буэнна
Рашид
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
16
Сушич
Матео
10
Дяк
Чиприан
77
Алибек
Денис
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
16 Сушич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
Ход матча
3'
1:0
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.4
|2.
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.4
|3.
|Дяк Чиприан
|1
|0.2
|4.
|Омрани Билель
|1
|0.2
|5.
|Кипчу Александру
|1
|0.2
|6.
|Майк Сестор
|1
|0.2
|7.
|Маня Кристьян
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сибачо Жордан
|1 (1)
|0.33
|2.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.33
|3.
|Эбишер Мишель
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омрани Билель
|2
|0
|2.
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|3.
|Кипчу Александру
|1
|0
|4.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|5.
|Буэнна Рашид
|1
|0
|6.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|2.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|3.
|Лефор Жордан
|1
|0
|4.
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|5.
|Али Мохамед
|1
|0
|6.
|Сибачо Жордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|ЧФР Клуж
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|50% (4)
|0
|0
|12.5% (1)
|Янг Бойз
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +15 =1 -4ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Ботошани ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =2 -3Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз
Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:0 Янг Бойз
Исход игры
ЧФР Клуж
19.3% (27)
Ничья
44.3% (62)
Янг Бойз
36.4% (51)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
81.16% (112)
Нет
18.84% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (54)
1:2 Янг Бойз
22.9% (32)
2:1 ЧФР Клуж
10.7% (15)
0:1 Янг Бойз
7.9% (11)
1:0 ЧФР Клуж
6.4% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Янг Бойз
2.9% (4)
0:2 Янг Бойз
2.1% (3)
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