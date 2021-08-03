Угловой удар заработали гости, подача к линии вратарской, вышел из ворот Арлаускис и выбил мяч кулаками.

По правому краю развили атаку гости, но положение вне игры зафиксировал арбитр.

Арлаускис выбил мяч подальше, но перед этим голкипер хозяев получил внушение от арбитра, чтобы не затягивал время.

38' Играют на местах команды, никто не спешит прессинговать. А может время гостям поднажать?

37' Сигурьонссон и Дяк не сумели разыграть комбинацию. Потеря мяча у "ЧФР Клуж".

35' Десять минут до перерыва. Команды заметно успокоились.

33' Опасный момент у гостей! Маня бросился под удар и не позволил мячу дойти до ворот! Ух, какой момент у "Янг Бойз"!

32' По правому краю пытаются прорваться гости, подача в штрафную площадь, но Арлаускис удачно сыграл на выходе. Аплодисменты трибун!

30' Катают мяч на своей половине поля гости, передача в линию атаки, но только аут для "Янг Бойз".

29' Быстрый розыгрыш аута, мяч у Сушича, который отыгрался с Камора, но потеряли хозяева игровой снаряд.

28' Стадион оживился, в атаку пошли хозяева, но потеряли мяч на правом фланге.

27' Пока что в ауты выбивают мяч хозяева. Не рискуют они даже в момент обычных ситуаций.

26' С мячом в центре поля гости, передача на Мартинса, который осмотрелся, но с переводом не решился.

24' Середина первого тайма. От ворот ввёл мяч в игру Арлаускис. Борьба в центральном круге, заброс на Сибачо, который не успел к мячу.

23' Аут на правом фланге атаки заработали гости. Ввели они мяч в игру. Но снова аут.

22' В центре поля совершил ошибку Родригес, пытаясь найти варианты развития атаки, он мяч потерял.

20' "Янг Бойз" выиграли чемпионат Швейцарии в пятнадцатый раз. При этом так же в четвёртый раз кряду.

19' Отметим, что ЧФР в прошлом сезона стала семикратным чемпионом Румынии и в четвёртый раз кряду.

17' Повреждение получает кто-то из игроков хозяев. Пока не разобрать кто именно. Пауза в игре.

16' Опасное наступление хозяев через левый край, но решающего паса снова нет. Мяч у "Янг Бойз".

15' С мячом гости, перевод в оборону. Не спешат бежать отыгрываться швейцарские футболисты.

13' Алибект оказался на ударной позиции, но затянул с ударом. Мимо цели.

12' Через центральную зону атакует "Янг Бойз", передача к линии штрафной площади, но у Элиа не получилось пройти мимо соперника.

10' Десять минут уже сыграли команды, перехватили игровой снаряд в центре поля румыны, серия передач, перевод по левому краю на Сигурьонссона, но тот мяч потерял.

8' Аут на левом фланге бросили гости, перевод на правый край последовал. Швейцарцы держат мяч, готовясь к наступлению.

6' Угловой удар заработали гости, но с подачей у них не заладилось.

4' ГООООООООООЛ!!!! 1:0!!!!! Маня открывает счёт в матче. Голевую передачу на свой счёт записывает Дяк.

3' Хозяева развернули опасное наступление, серия передач....

2' На своей половине поля с мячом гости, перевод на левый край последовал. Фасснахт подхватил мяч, но не смог его укротить.