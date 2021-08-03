Лига чемпионов 2021-2022
ПСВ
3:0
Перерыв
Стадион: Филипс
Митьюлланд
1:0
19' ГолМадуэке Нони
2:0
29' ГолГётце Марио
3:0
32' ГолГакпо Коди
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
23
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Фофана ФодеНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
-
54 Фрауло ОскарПолузащитник
-
39 Торп ВикторНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
19'
1:0
29'
2:0
32'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|3
|1
|2.
|Гётце Марио
|3
|1
|3.
|Мадуэке Нони
|2
|0.67
|4.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.33
|5.
|Гакпо Коди
|1
|0.33
|6.
|Макс Филипп
|0
|0
|7.
|Рамальо Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мабиль Авер
|1
|0.33
|2.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.33
|3.
|Нвадике Рафаэль
|1
|0.33
|4.
|Хансен Мадс
|0
|0
|5.
|Систо Пионе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боскальи Оливье
|1
|1
|#
|Игрок
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|1
|2.
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|3.
|Систо Пионе
|1
|0
|4.
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|5.
|Бо Энриксен
|1
|0
|6.
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|7.
|Нвадике Рафаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|ПСВ
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =5 -2Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Прогнозы на матч ПСВ 3:0 Митьюлланд
Исход игры
ПСВ
97.2% (137)
Ничья
1.4% (2)
Митьюлланд
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
47.48% (66)
Нет
52.52% (73)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
39% (55)
3:1 ПСВ
23.4% (33)
2:1 ПСВ
19.9% (28)
3:0 ПСВ
6.4% (9)
1:0 ПСВ
4.3% (6)
4:1 ПСВ
1.4% (2)
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