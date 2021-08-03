Мадуэке с большим трудом остановил-таки мяч на грани лицевой, но банально из-за инерции потерял равновесие. Снаряд оказался под влиянием Лоссля.

Лоссль издали запустил снаряд в сторону Брумадо, который подработал мяч, ушёл чуть в сторону от Рамальо и пробил мимо штанги.

ПСВ перекатывал мяч в концовке игры на чужой половине поля. Гётце желал выскочить на рандеву с Лосслем, но выставленная нога Андерссона помешала его планам.

Первый тайм завершён. Встретимся через 15 минут.

42' Сангаре ошибся с передачей в центральном круге, но Шарлес не добрался до мяча. А дальше Макс полетел за счёт длинных ног в атаку - удар был накрыт Андерссоном.

41' Карасёв зафиксировал фол против Мадуэке - разогнался игрок ПСВ и выдал классный пас между двух защитников "Митьюлланда", но его толкнул Шарлес.

40' Мадуэке классно залетел за спины защитникам "Митьюлланда" и выдал пас-конфетку в сторону Гётце - Лоссь отразил мяч, посланный на удобной высоте.

39' Захави выполнил ускорение, преследовал его до последнего Нвадике, но форвард из Израиля только с мыска легонько коснулся мяча.

38' Святченко едва не привёз - датчанин с украинскими корнями неловко выкатил снаряд в сторону Гакпо, но Лоссль своевременно покинул пределы владений.

37' Опасно! Макс по "коридору" просвистел, оставив позади себя на скорости Святченко и Николаесена, и пробил с левой ноги - Лоссль дёрнулся.

36' Из-за боковой дальним броском доставил мяч до Брумадо Николаесен, но возле него вырос, словно из земли, защитник Мвене.

35' Гётце закинул мяч на Гакпо, который принял снаряд спиной к воротам - Нвадике остановил оппонента при помощи рук.

34' Пока ещё продолжают "колдовать" над темнокожим форвардом гостей медики. Кажется, корень зла находится в плече - неудачно он упал.

33' Возникли проблемы со здоровьем у хавбека "Митьюлланда" - на газоне пребывает Мабиль, которому требуется помощь медиков.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! ГАКПО! Мадуэке ворвался в штрафную на третьей скорости и выполнил от лицевой линии пас на Захави. Израильтянин пяткой продлил движение "круглого", и с 4 метров Гакпо расстрелял угол!

31' У "Митьюлланда" мяч практически не задерживается в ногах. Скорее всего, дело близится к третьему голу - датчане расслабляются очень часто.

30' "Митьюлланд" провалился в обороне - Гётце и ван Мадуэке полетели вдвоём на двух защитников датчан, но успел подстраховать всех Нвадике.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОО-О-Л 2-0! ГЁТЦЕ! Немец совершил отличный сольный забег без мяча в надежде на передачу, и она последовала от Рамальо. Немец убрал одним движением Святченко и пальнул, но снаряд изменил траекторию, коснувшись спину Нвадике.

28' Дроммел своевременно вышел из вратарской площади, чтобы нейтрализовать выход 1 на 1 со стороны Брумадо.

27' Сангаре пытался вывести неплохой с точки зрения геометрии Гётце на ударную позицию, однако немец чуть проиграл скоростную дуэль Николаесену.

26' Возле центрального круга на поле завалился ван Гинкел - Шарлес в грубом подкате сбил голландца, игравшего за "Сток Сити" и "Милан".

25' ПСВ идёт напролом, но прорыв Мадуэке на фланге нейтрализовал Нвадике. Защитник гостей придержал его за футболку в пределах допустимого.

24' Брумадо потерял мяч в штрафной площади ПСВ - бразилец принял снаряд после передачи Шарлеса и был на убойной позиции, но до удара не дошло.

23' Мвене, оказавшись в капкане Дрейера, подключил Дроммела. Пока до него мяч не доходит, а единственный раз, когда он пропустить, завершился неточным ударом.

22' Хитрец Макс пытался заработать штрафной - упал он после минимального контакта с Шарлесом, но судья не купился на это приземление.

21' ПСВ придётся нелегко - клубу из Эйндховена нужно учиться действовать без Малена, которого за большие деньги в июле ангажировала "Боруссия". Он был лидером атак.

20' В центре поля Феррейра нарушил правила против Сангаре - бывший хавбек "Тулузы" получил болезненный удар в лодыжку.

19' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! МАДУЭКЕ! Захави спиной к воротам принял мяч после диагонального заброса Гётцве, вывел Мадуэке на ударную позицию, тот подработал мяч и пробил с левой ноги точно в угол!

18' Нвадике внезапно оказался в центре линии штрафной и слёта зарядил - мяч, как мне показалось по картинке, летел прямо в угол, но Дроммел даже не дёрнулся.

17' Пока ничего занятного нет, позволю напомнить, что матч обслуживает россиянин Сергей Карасев. Наш соотечественник получил высокую оценку за работу на Евро-2020 в июне.

16' Мадуэке забуксовал возле лицевой линии - Гётце доставил до него мяч, тот развернулся и не смог пробить под давлением Нвадике.

15' Андерссон добросил снаряд в стиле Рори Делапа до вратарской, но Брумадо не справился с Максом в этой зоне на "втором этаже".

14' Обиспо сыграл довольно грубо - Николаесен пытался продраться из обороны в атаку, и высоко оборонявшийся игрок ПСВ его подтолкнул.

13' Сангаре на подступах к штрафной ошибся, Шарлес и Дрейер соорудили неплохую атаку - пробил последний существенно выше цели.

12' Феррейра забрался в офсайд - бразилец элегантно пробросил мяч между ног Сангаре, но всё-таки принял пас в положении "вне игры".

11' Паулиньо навесил с дальнего расстояния на угол вратарской, откуда пытался пробить коленом Шарлес - аут заработал игрок "Митьюлланда".

10' Сангаре, падая на газон, сыграл рукой - ненамеренно хавбек ПСВ действовал при помощи верхней конечности, но штрафной всё-таки назначен.

9' Матч сегодня проходит в присутствии зрителей - довольно много болельщиков собралось на трибунах, невзирая на ограничения из-за COVID-19.

8' Мвене доставил по воздуху снаряд к ближней штанге, отскочил мяч к Обиспо, который зарядил с линии - мимо!

7' В центре поля много борьбы в эти минуты. Мвене ворвался в штрафную, но в подкате его снёс Святченко. Хавбек ПСВ заработал угловой.

6' ПСВ атакует - с фланга сместился к штрафной Мадуэке, ван Гинкел в касание подключил Макса, но хавбек хозяев коряво пробил мимо ворот издали.

5' Последовала верховая передача на Захави, но израильтянин проиграл борьбу Святченко, который в подкате нейтрализовал Эрана.

4' Бездарный навес получился у Сангаре - мячом завладел Лоссль (бывший вратарь "Эвертона"). А ван Гинкел, тем временем, подтолкнул Обиспо.

3' Ван Гинкел выполнил отменную передачу в сторону Гётце, который вырывался на оперативный простор из-за спины замешкавшегося Николаесена.

2' ПСВ сегодня играет в традиционной красно-бело-чёрной форме, в то время как представитель Дании появился в чёрном сочетании амуниции.