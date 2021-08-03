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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСВ
3:0
Перерыв

Стадион:
Митьюлланд
0'
1:0
19' Гол
Мадуэке Нони
2:0
29' Гол
Гётце Марио
3:0
32' Гол
Гакпо Коди
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
24
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
8
Ван
Гинкел
Марко
23
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
1
Лоссль
Йонас
37
Нвадике
Рафаэль
28
Святченко
Эрик
20
Николаесен
Расмус
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
11
Мабиль
Авер
ПСВ
4-2-3-1
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

19'
Мадуэке Нони
(Захави Эран)
1:0
29'
Гётце Марио
(Рамальо Андре)
2:0
32'
Гакпо Коди
(Захави Эран)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 3 1
2. Гётце Марио 3 1
3. Мадуэке Нони 2 0.67
4. Ван Гинкел Марко 1 0.33
5. Гакпо Коди 1 0.33
6. Макс Филипп 0 0
7. Рамальо Андре 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мабиль Авер 1 0.33
2. Феррейра Эвандер 1 0.33
3. Нвадике Рафаэль 1 0.33
4. Хансен Мадс 0 0
5. Систо Пионе 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Боскальи Оливье 1 1
Митьюлланд
# Игрок      
1. Дрейер Андерс 1 1
2. Далсгор Хенрик 1 0
3. Систо Пионе 1 0
4. Феррейра Эвандер 1 0
5. Бо Энриксен 1 0
6. Брумадо Жуниор 1 0
7. Нвадике Рафаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 ПСВ 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0
 Митьюлланд 0 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ
Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Встретимся через 15 минут.
  • 45'
    ПСВ перекатывал мяч в концовке игры на чужой половине поля. Гётце желал выскочить на рандеву с Лосслем, но выставленная нога Андерссона помешала его планам.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил к первому тайму 1 минуту.
  • 44'
    Лоссль издали запустил снаряд в сторону Брумадо, который подработал мяч, ушёл чуть в сторону от Рамальо и пробил мимо штанги.
  • 43'
    Мадуэке с большим трудом остановил-таки мяч на грани лицевой, но банально из-за инерции потерял равновесие. Снаряд оказался под влиянием Лоссля.
  • 42'
    Сангаре ошибся с передачей в центральном круге, но Шарлес не добрался до мяча. А дальше Макс полетел за счёт длинных ног в атаку - удар был накрыт Андерссоном.
  • Фол, нарушение
    41'
    Карасёв зафиксировал фол против Мадуэке - разогнался игрок ПСВ и выдал классный пас между двух защитников "Митьюлланда", но его толкнул Шарлес.
  • Опасный момент
    40'
    Мадуэке классно залетел за спины защитникам "Митьюлланда" и выдал пас-конфетку в сторону Гётце - Лоссь отразил мяч, посланный на удобной высоте.
  • 39'
    Захави выполнил ускорение, преследовал его до последнего Нвадике, но форвард из Израиля только с мыска легонько коснулся мяча.
  • Опасный момент
    38'
    Святченко едва не привёз - датчанин с украинскими корнями неловко выкатил снаряд в сторону Гакпо, но Лоссль своевременно покинул пределы владений.
  • Опасный момент
    37'
    Опасно! Макс по "коридору" просвистел, оставив позади себя на скорости Святченко и Николаесена, и пробил с левой ноги - Лоссль дёрнулся.
  • 36'
    Из-за боковой дальним броском доставил мяч до Брумадо Николаесен, но возле него вырос, словно из земли, защитник Мвене.
  • 35'
    Гётце закинул мяч на Гакпо, который принял снаряд спиной к воротам - Нвадике остановил оппонента при помощи рук.
  • Травма, повреждение
    34'
    Пока ещё продолжают "колдовать" над темнокожим форвардом гостей медики. Кажется, корень зла находится в плече - неудачно он упал.
  • Травма, повреждение
    33'
    Возникли проблемы со здоровьем у хавбека "Митьюлланда" - на газоне пребывает Мабиль, которому требуется помощь медиков.
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! ГАКПО! Мадуэке ворвался в штрафную на третьей скорости и выполнил от лицевой линии пас на Захави. Израильтянин пяткой продлил движение "круглого", и с 4 метров Гакпо расстрелял угол!
  • 31'
    У "Митьюлланда" мяч практически не задерживается в ногах. Скорее всего, дело близится к третьему голу - датчане расслабляются очень часто.
  • 30'
    "Митьюлланд" провалился в обороне - Гётце и ван Мадуэке полетели вдвоём на двух защитников датчан, но успел подстраховать всех Нвадике.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОО-О-Л 2-0! ГЁТЦЕ! Немец совершил отличный сольный забег без мяча в надежде на передачу, и она последовала от Рамальо. Немец убрал одним движением Святченко и пальнул, но снаряд изменил траекторию, коснувшись спину Нвадике.
  • 28'
    Дроммел своевременно вышел из вратарской площади, чтобы нейтрализовать выход 1 на 1 со стороны Брумадо.
  • 27'
    Сангаре пытался вывести неплохой с точки зрения геометрии Гётце на ударную позицию, однако немец чуть проиграл скоростную дуэль Николаесену.
  • Фол, нарушение
    26'
    Возле центрального круга на поле завалился ван Гинкел - Шарлес в грубом подкате сбил голландца, игравшего за "Сток Сити" и "Милан".
  • 25'
    ПСВ идёт напролом, но прорыв Мадуэке на фланге нейтрализовал Нвадике. Защитник гостей придержал его за футболку в пределах допустимого.
  • 24'
    Брумадо потерял мяч в штрафной площади ПСВ - бразилец принял снаряд после передачи Шарлеса и был на убойной позиции, но до удара не дошло.
  • 23'
    Мвене, оказавшись в капкане Дрейера, подключил Дроммела. Пока до него мяч не доходит, а единственный раз, когда он пропустить, завершился неточным ударом.
  • 22'
    Хитрец Макс пытался заработать штрафной - упал он после минимального контакта с Шарлесом, но судья не купился на это приземление.
  • 21'
    ПСВ придётся нелегко - клубу из Эйндховена нужно учиться действовать без Малена, которого за большие деньги в июле ангажировала "Боруссия". Он был лидером атак.
  • Фол, нарушение
    20'
    В центре поля Феррейра нарушил правила против Сангаре - бывший хавбек "Тулузы" получил болезненный удар в лодыжку.
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! МАДУЭКЕ! Захави спиной к воротам принял мяч после диагонального заброса Гётцве, вывел Мадуэке на ударную позицию, тот подработал мяч и пробил с левой ноги точно в угол!
  • Опасный момент
    18'
    Нвадике внезапно оказался в центре линии штрафной и слёта зарядил - мяч, как мне показалось по картинке, летел прямо в угол, но Дроммел даже не дёрнулся.
  • 17'
    Пока ничего занятного нет, позволю напомнить, что матч обслуживает россиянин Сергей Карасев. Наш соотечественник получил высокую оценку за работу на Евро-2020 в июне.
  • 16'
    Мадуэке забуксовал возле лицевой линии - Гётце доставил до него мяч, тот развернулся и не смог пробить под давлением Нвадике.
  • 15'
    Андерссон добросил снаряд в стиле Рори Делапа до вратарской, но Брумадо не справился с Максом в этой зоне на "втором этаже".
  • Фол, нарушение
    14'
    Обиспо сыграл довольно грубо - Николаесен пытался продраться из обороны в атаку, и высоко оборонявшийся игрок ПСВ его подтолкнул.
  • 13'
    Сангаре на подступах к штрафной ошибся, Шарлес и Дрейер соорудили неплохую атаку - пробил последний существенно выше цели.
  • Офсайд
    12'
    Феррейра забрался в офсайд - бразилец элегантно пробросил мяч между ног Сангаре, но всё-таки принял пас в положении "вне игры".
  • 11'
    Паулиньо навесил с дальнего расстояния на угол вратарской, откуда пытался пробить коленом Шарлес - аут заработал игрок "Митьюлланда".
  • Фол, нарушение
    10'
    Сангаре, падая на газон, сыграл рукой - ненамеренно хавбек ПСВ действовал при помощи верхней конечности, но штрафной всё-таки назначен.
  • 9'
    Матч сегодня проходит в присутствии зрителей - довольно много болельщиков собралось на трибунах, невзирая на ограничения из-за COVID-19.
  • Угловой
    8'
    Мвене доставил по воздуху снаряд к ближней штанге, отскочил мяч к Обиспо, который зарядил с линии - мимо!
  • Опасный момент
    7'
    В центре поля много борьбы в эти минуты. Мвене ворвался в штрафную, но в подкате его снёс Святченко. Хавбек ПСВ заработал угловой.
  • 6'
    ПСВ атакует - с фланга сместился к штрафной Мадуэке, ван Гинкел в касание подключил Макса, но хавбек хозяев коряво пробил мимо ворот издали.
  • 5'
    Последовала верховая передача на Захави, но израильтянин проиграл борьбу Святченко, который в подкате нейтрализовал Эрана.
  • Фол, нарушение
    4'
    Бездарный навес получился у Сангаре - мячом завладел Лоссль (бывший вратарь "Эвертона"). А ван Гинкел, тем временем, подтолкнул Обиспо.
  • Опасный момент
    3'
    Ван Гинкел выполнил отменную передачу в сторону Гётце, который вырывался на оперативный простор из-за спины замешкавшегося Николаесена.
  • 2'
    ПСВ сегодня играет в традиционной красно-бело-чёрной форме, в то время как представитель Дании появился в чёрном сочетании амуниции.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
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Где смотреть матч ПСВ 3:0 Митьюлланд онлайн


Прогнозы на матч ПСВ 3:0 Митьюлланд

Исход игры
ПСВ
97.2% (137)
Ничья
1.4% (2)
Митьюлланд
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
47.48% (66)
Нет
52.52% (73)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
39% (55)
3:1 ПСВ
23.4% (33)
2:1 ПСВ
19.9% (28)
3:0 ПСВ
6.4% (9)
1:0 ПСВ
4.3% (6)
4:1 ПСВ
1.4% (2)
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