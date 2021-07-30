Лига чемпионов 2021-2022
ПСВ
Позже
Стадион: Филипс
Митьюлланд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|3
|1.5
|2.
|Гётце Марио
|2
|1
|3.
|Мадуэке Нони
|1
|0.5
|4.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.5
|5.
|Макс Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мабиль Авер
|1
|0.5
|2.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.5
|3.
|Нвадике Рафаэль
|1
|0.5
|4.
|Хансен Мадс
|0
|0
|5.
|Систо Пионе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боскальи Оливье
|1
|1
|#
|Игрок
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|1
|2.
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|3.
|Систо Пионе
|1
|0
|4.
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|5.
|Бо Энриксен
|1
|0
|6.
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|7.
|Нвадике Рафаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|ПСВ
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =5 -2Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Прогнозы на матч ПСВ - Митьюлланд
Исход игры
ПСВ
97.6% (40)
Ничья
0% (0)
Митьюлланд
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
45% (18)
Нет
55% (22)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
41.5% (17)
2:1 ПСВ
22% (9)
3:1 ПСВ
17.1% (7)
1:0 ПСВ
7.3% (3)
4:1 ПСВ
4.9% (2)
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