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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСВ
 
Позже

Стадион:
Митьюлланд

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 3 1.5
2. Гётце Марио 2 1
3. Мадуэке Нони 1 0.5
4. Ван Гинкел Марко 1 0.5
5. Макс Филипп 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мабиль Авер 1 0.5
2. Феррейра Эвандер 1 0.5
3. Нвадике Рафаэль 1 0.5
4. Хансен Мадс 0 0
5. Систо Пионе 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Боскальи Оливье 1 1
Митьюлланд
# Игрок      
1. Дрейер Андерс 1 1
2. Далсгор Хенрик 1 0
3. Систо Пионе 1 0
4. Феррейра Эвандер 1 0
5. Бо Энриксен 1 0
6. Брумадо Жуниор 1 0
7. Нвадике Рафаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 ПСВ 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0
 Митьюлланд 0 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ
Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд
Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Митьюлланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    ПСВ 97.6% (40)
    X 0% (0)
    Митьюлланд 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Митьюлланд
    1.43
    5.00
    7.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСВ - Митьюлланд онлайн


    Прогнозы на матч ПСВ - Митьюлланд

    Исход игры
    ПСВ
    97.6% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Митьюлланд
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (18)
    Нет
    55% (22)
    Популярный счёт
    2:0 ПСВ
    41.5% (17)
    2:1 ПСВ
    22% (9)
    3:1 ПСВ
    17.1% (7)
    1:0 ПСВ
    7.3% (3)
    4:1 ПСВ
    4.9% (2)
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