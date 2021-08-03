Лига чемпионов 2021-2022
Црвена Звезда
Позже
Стадион: Райко Митич
Шериф
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
39
Дьони
Лои
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
99
Янсане
Момо
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дьони ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Аддо ЭдмондПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Катай Александар
|2
|1
|2.
|Фалько Филиппо
|1
|0.5
|3.
|Дьони Лои
|1
|0.5
|4.
|Иванич Мирко
|1
|0.5
|5.
|Родич Милан
|0
|0
|6.
|Гобелич Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Луваннор
|4
|1
|2.
|Траоре Адама VII
|2
|0.5
|3.
|Кастаньеда Франк
|1
|0.25
|4.
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|0.25
|5.
|Дуланто Густаво
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Катай Александар
|1
|0
|2.
|Гобелич Марко
|1
|0
|3.
|Лазетич Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янсане Момо
|1
|0
|2.
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|3.
|Кристиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Црвена Звезда
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Шериф
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =3 -1Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан Напредак 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 ИМТ Белград Црвена Звезда 4:1 Младост Лучани
Шериф Последние 20 матчей: +16 =2 -2Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута
Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф Шериф 0:0 Петрокуб Шериф 6:0 Флорешты Шериф 7:0 Динамо-Авто
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Шериф
Исход игры
Црвена Звезда
97.1% (135)
Ничья
2.2% (3)
Шериф
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.88% (56)
Меньше
59.12% (81)
Обе команды забьют
Да
35.04% (48)
Нет
64.96% (89)
Популярный счёт
2:0 Црвена Звезда
46% (64)
2:1 Црвена Звезда
18.7% (26)
3:1 Црвена Звезда
10.8% (15)
1:0 Црвена Звезда
10.1% (14)
3:0 Црвена Звезда
7.9% (11)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:1 Црвена Звезда
1.4% (2)
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