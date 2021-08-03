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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Црвена Звезда
 
Позже

Стадион:
Шериф
82
Борян
Милан
77
Гобелич
Марко
6
Панков
Радован
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
8
Канга
Каку
4
Иванич
Мирко
11
Фалько
Филиппо
10
Катай
Александар
39
Дьони
Лои
30
Атанасиадис
Гиоргос
16
Джульен
Кестон
55
Дуланто
Густаво
2
Арболеда
Данило
15
Кристиано
31
Тилль
Себастьян
21
Аддо
Эдмонд
22
Коловос
Димитрис
9
Траоре
Адама
VII
99
Янсане
Момо
10
Кастаньеда
Франк
Црвена Звезда
4-2-3-1
Шериф
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Катай Александар 2 1
2. Фалько Филиппо 1 0.5
3. Дьони Лои 1 0.5
4. Иванич Мирко 1 0.5
5. Родич Милан 0 0
6. Гобелич Марко 0 0
Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Луваннор 4 1
2. Траоре Адама VII 2 0.5
3. Кастаньеда Франк 1 0.25
4. Тилль Себастьян 1 (1) 0.25
5. Дуланто Густаво 1 0.25

Карточки

Црвена Звезда
# Игрок      
1. Катай Александар 1 0
2. Гобелич Марко 1 0
3. Лазетич Марко 1 0
Шериф
# Игрок      
1. Янсане Момо 1 0
2. Кастаньеда Франк 1 0
3. Кристиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Црвена Звезда 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Шериф 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан Напредак 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 ИМТ Белград Црвена Звезда 4:1 Младост Лучани
Шериф Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута
Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф Шериф 0:0 Петрокуб Шериф 6:0 Флорешты Шериф 7:0 Динамо-Авто

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют сербская «Црвена Звезда» и молдавский «Шериф». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2021, осталось 2 минуты.



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Где смотреть матч Црвена Звезда - Шериф онлайн


Прогнозы на матч Црвена Звезда - Шериф

Исход игры
Црвена Звезда
97.1% (135)
Ничья
2.2% (3)
Шериф
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.88% (56)
Меньше
59.12% (81)
Обе команды забьют
Да
35.04% (48)
Нет
64.96% (89)
Популярный счёт
2:0 Црвена Звезда
46% (64)
2:1 Црвена Звезда
18.7% (26)
3:1 Црвена Звезда
10.8% (15)
1:0 Црвена Звезда
10.1% (14)
3:0 Црвена Звезда
7.9% (11)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:1 Црвена Звезда
1.4% (2)
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