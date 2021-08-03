Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
 
Позже

Стадион:
Лудогорец
88
Цолакис
Костас
24
Ба
Уссейну
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Пап
Абу
27
Лала
Кенни
4
Камара
Мохамед
III
18
Малонг
Кунде
45
Рябчук
Олег
28
Вальбуэна
Матьё
9
Хассан
Ахмед
19
Масурас
Гиоргос
71
Кахлина
Кристиян
22
Икоко
Джордан
30
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
95
Соуза
Коули
8
Гонсалвеш
Клод
25
Баджи
Стефан
37
Текпетей
Бернард
19
Сотириу
Пиерос
11
Десподов
Кирилл
Олимпиакос
3-4-3
Лудогорец
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масурас Гиоргос 1 0.5
2. Камара Мохамед III 1 0.5
3. Вальбуэна Матьё 0 0
Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Коули 2 0.5
2. Сотириу Пиерос 1 0.25
3. Ману Элвис 1 0.25
4. Десподов Кирилл 1 0.25
5. Вандерсон Кристалдо 0 0
6. Чибота Мавис 0 0
7. Текпетей Бернард 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Камара Мохамед III 0 1
2. Бухалакис Андреас 1 0
3. Маркович Светозар 1 0
4. Сурлис Василиос 1 0
Лудогорец
# Игрок      
1. Десподов Кирилл 2 0
2. Пластун Игорь 1 0
3. Текпетей Бернард 1 0
4. Соуза Коули 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Лудогорец 20% (1) 0 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос
Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос АЕК 1:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арсенал 0:1 Олимпиакос
Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец
Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 ЦСКА София Лудогорец 1:0 Монтана ЦСКА София 1:1 Лудогорец Царско Село 1:1 Лудогорец

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер любителям футбола! На стадии 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов встречаются, в частности, греческий "Олимпиакос" и болгарский "Лудогорец". Первый матч между этими командами пройдёт в Пирее, следить за ходом событий в нём будет Кирилл Иванцов.
     Пер
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2021, осталось считанные секунды.



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Где смотреть матч Олимпиакос - Лудогорец онлайн


Прогнозы на матч Олимпиакос - Лудогорец

Исход игры
Олимпиакос
86.6% (123)
Ничья
9.2% (13)
Лудогорец
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (49)
Меньше
64.49% (89)
Обе команды забьют
Да
41.3% (57)
Нет
58.7% (81)
Популярный счёт
1:0 Олимпиакос
33.1% (47)
2:1 Олимпиакос
25.4% (36)
2:0 Олимпиакос
19.7% (28)
1:1 Ничья
7% (10)
3:1 Олимпиакос
3.5% (5)
1:2 Лудогорец
2.1% (3)
0:1 Лудогорец
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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