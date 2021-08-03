Лига чемпионов 2021-2022
Олимпиакос
Позже
Стадион: Караискакис
Лудогорец
24
Ба
Уссейну
27
Лала
Кенни
18
Малонг
Кунде
45
Рябчук
Олег
95
Соуза
Коули
25
Баджи
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Малонг КундеПолузащитник
-
45 Рябчук ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
- Полузащитник
-
88 ВандерсонПолузащитник
-
10 Ману ЭлвисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Valdas Dambrauskas
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масурас Гиоргос
|1
|0.5
|2.
|Камара Мохамед III
|1
|0.5
|3.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Коули
|2
|0.5
|2.
|Сотириу Пиерос
|1
|0.25
|3.
|Ману Элвис
|1
|0.25
|4.
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|5.
|Вандерсон Кристалдо
|0
|0
|6.
|Чибота Мавис
|0
|0
|7.
|Текпетей Бернард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед III
|0
|1
|2.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|3.
|Маркович Светозар
|1
|0
|4.
|Сурлис Василиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Десподов Кирилл
|2
|0
|2.
|Пластун Игорь
|1
|0
|3.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|4.
|Соуза Коули
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Лудогорец
|20% (1)
|0
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =4 -3Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос
Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос АЕК 1:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арсенал 0:1 Олимпиакос
Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец
Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 ЦСКА София Лудогорец 1:0 Монтана ЦСКА София 1:1 Лудогорец Царско Село 1:1 Лудогорец
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Прогнозы на матч Олимпиакос - Лудогорец
Исход игры
Олимпиакос
86.6% (123)
Ничья
9.2% (13)
Лудогорец
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (49)
Меньше
64.49% (89)
Обе команды забьют
Да
41.3% (57)
Нет
58.7% (81)
Популярный счёт
1:0 Олимпиакос
33.1% (47)
2:1 Олимпиакос
25.4% (36)
2:0 Олимпиакос
19.7% (28)
1:1 Ничья
7% (10)
3:1 Олимпиакос
3.5% (5)
1:2 Лудогорец
2.1% (3)
0:1 Лудогорец
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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