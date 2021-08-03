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Добрый вечер любителям футбола! На стадии 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов встречаются, в частности, греческий "Олимпиакос" и болгарский "Лудогорец". Первый матч между этими командами пройдёт в Пирее, следить за ходом событий в нём будет Кирилл Иванцов.