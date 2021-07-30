Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
 
Позже

Стадион:
Лудогорец

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масурас Гиоргос 1 0.5
2. Камара Мохамед III 1 0.5
3. Вальбуэна Матьё 0 0
Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Коули 2 0.5
2. Сотириу Пиерос 1 0.25
3. Ману Элвис 1 0.25
4. Десподов Кирилл 1 0.25
5. Вандерсон Кристалдо 0 0
6. Чибота Мавис 0 0
7. Текпетей Бернард 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Камара Мохамед III 0 1
2. Бухалакис Андреас 1 0
3. Маркович Светозар 1 0
4. Сурлис Василиос 1 0
Лудогорец
# Игрок      
1. Десподов Кирилл 2 0
2. Пластун Игорь 1 0
3. Текпетей Бернард 1 0
4. Соуза Коули 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Лудогорец 20% (1) 0 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос
Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос АЕК 1:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арсенал 0:1 Олимпиакос
Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец
Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 ЦСКА София Лудогорец 1:0 Монтана ЦСКА София 1:1 Лудогорец Царско Село 1:1 Лудогорец

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Олимпиакос 75.6% (31)
    X 17.1% (7)
    Лудогорец 7.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Лудогорец
    1.77
    3.64
    5.69
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Олимпиакос - Лудогорец онлайн


    Прогнозы на матч Олимпиакос - Лудогорец

    Исход игры
    Олимпиакос
    75.6% (31)
    Ничья
    17.1% (7)
    Лудогорец
    7.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпиакос
    34.1% (14)
    1:0 Олимпиакос
    19.5% (8)
    2:0 Олимпиакос
    14.6% (6)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    3:1 Олимпиакос
    4.9% (2)
    0:1 Лудогорец
    4.9% (2)
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