Полузащитник "Монако" Юссуф Фофана получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Павелки.

Болельщики "Спарты" сегодня практически полностью заполнили "Летну", активно они стараются гнать вперёд свою команду.

Стараются игроки "Монако" пока не форсировать события, всё же для команды это первый официальный матч.

Дочкал в центре поля нарушил правила против Бен-Йеддера. Игроки "Монако" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на ход Фолланду по правой половине поля, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

6' Игроки "Монако" перехватили контроль над мячом и стараются освоиться на поле соперника.

5' Из центра поля последовала передача на ход Мобергу-Карлссону по правому флангу, Кайо оказался быстрее и перехватил мяч.

4' Игроки "Спарты" разыграли угловой, затем Сачек сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Жеслон в подкате блокировал попытку.

3' Гложек попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Дисаси и выбил мяч на угловой.

2' Фолланд в борьбе за верховой мяч у правого угла штрафной площади "Спарты" нарушил правила против Ганцко.