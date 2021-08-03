Лига чемпионов 2021-2022
Спарта Прага
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Летна
Монако
5' Желтая карточкаФофана Юссуф
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
33
Ганцко
Давид
10
Дочкал
Борек
16
Сачек
Михал
20
Гложек
Адам
21
Пешек
Якуб
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виснер ТомашЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дочкал БорекПолузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Нападающий
-
20 Гложек АдамНападающий
-
21 Пешек ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
29 Геча МиланВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
-
39 Юлиш ЛукашНападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пешек Якуб
|1
|0.33
|2.
|Крейчи Ладислав II
|1
|0.33
|3.
|Моберг-Карлссон Давид
|1 (1)
|0.33
|4.
|Дочкал Борек
|0
|0
|5.
|Крейчи Ладислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дочкал Борек
|1
|0
|2.
|Штетина Лукаш
|1
|0
|3.
|Ганцко Давид
|1
|0
|4.
|Виснер Томаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спарта Прага
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Спарта Прага Последние 20 матчей: +12 =3 -5Слован Либерец 0:5 Спарта Прага Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Спарта Прага 3:2 Сигма Оломоуц Рапид Вена 2:1 Спарта Прага
Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Спарта Прага 6:1 Зброёвка Богемианс-1905 1:2 Спарта Прага Млада Болеслав 4:5 Спарта Прага Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Баник Острава Спарта Прага 0:3 Славия Прага Слован Либерец 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 4:2 Опава Пардубице 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 1:0 Словацко Яблонец 1:0 Спарта Прага Славия Прага 2:0 Спарта Прага Спарта Прага 4:1 Яблонец
Монако Последние 20 матчей: +13 =3 -4Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спарта Прага 0:0 Монако
Исход игры
Спарта Прага
7.7% (11)
Ничья
19% (27)
Монако
73.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
60.43% (84)
Меньше
39.57% (55)
Обе команды забьют
Да
75.54% (105)
Нет
24.46% (34)
Популярный счёт
1:2 Монако
45.1% (64)
1:1 Ничья
14.8% (21)
0:1 Монако
14.8% (21)
0:2 Монако
8.5% (12)
2:1 Спарта Прага
5.6% (8)
1:3 Монако
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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