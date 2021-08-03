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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Спарта Прага
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Монако
0'
5' Желтая карточка
Фофана Юссуф
10'
1
Ница
Флорин
28
Виснер
Томаш
27
Панак
Филип
33
Ганцко
Давид
24
Полидар
Матей
8
Павелка
Давид
10
Дочкал
Борек
16
Сачек
Михал
7
Моберг-Карлссон
Давид
20
Гложек
Адам
21
Пешек
Якуб
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
5
Бадьяшиль
Бенуа
6
Дисаси
Аксель
12
Кайо
Энрике
7
Желсон
Мартиньш
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Спарта Прага
4-3-3
Монако
4-4-2

Ход матча

5'
 
Фофана Юссуф

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пешек Якуб 1 0.33
2. Крейчи Ладислав II 1 0.33
3. Моберг-Карлссон Давид 1 (1) 0.33
4. Дочкал Борек 0 0
5. Крейчи Ладислав 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Спарта Прага
# Игрок      
1. Дочкал Борек 1 0
2. Штетина Лукаш 1 0
3. Ганцко Давид 1 0
4. Виснер Томаш 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спарта Прага 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Монако 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Спарта Прага Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Слован Либерец 0:5 Спарта Прага Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Спарта Прага 3:2 Сигма Оломоуц Рапид Вена 2:1 Спарта Прага
Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Спарта Прага 6:1 Зброёвка Богемианс-1905 1:2 Спарта Прага Млада Болеслав 4:5 Спарта Прага Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Баник Острава Спарта Прага 0:3 Славия Прага Слован Либерец 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 4:2 Опава Пардубице 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 1:0 Словацко Яблонец 1:0 Спарта Прага Славия Прага 2:0 Спарта Прага Спарта Прага 4:1 Яблонец
Монако Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако
Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на ход Фолланду по правой половине поля, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Дочкал в центре поля нарушил правила против Бен-Йеддера. Игроки "Монако" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 9'
    Стараются игроки "Монако" пока не форсировать события, всё же для команды это первый официальный матч. 
  • 8'
    Болельщики "Спарты" сегодня практически полностью заполнили "Летну", активно они стараются гнать вперёд свою команду. 
  • Желтая карточка
    7'
    Полузащитник "Монако" Юссуф Фофана получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Павелки. 
  • 6'
    Игроки "Монако" перехватили контроль над мячом и стараются освоиться на поле соперника. 
  • 5'
    Из центра поля последовала передача на ход Мобергу-Карлссону по правому флангу, Кайо оказался быстрее и перехватил мяч. 
  • Угловой
    4'
    Игроки "Спарты" разыграли угловой, затем Сачек сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Жеслон в подкате блокировал попытку. 
  • 3'
    Гложек попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Дисаси и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Фолланд в борьбе за верховой мяч у правого угла штрафной площади "Спарты" нарушил правила против Ганцко. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч, который призван показать, как Нико Ковач подготовил команду к новому сезону. Важно не только сегодня в Праге показать достойный футбол, но и помнить, что уже в пятницу для "Монако" начнётся новый сезон в Лиге 1. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему на бровках будут Ли Беттс и Константин Хацидакис. Резервным арбитром на этот матч назначен Дэвид Кут. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между пражской "Спартой" и "Монако", который представляет Францию. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 142
    Спарта Прага 7.7% (11)
    X 19% (27)
    Монако 73.2% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Прага
    Ничья
    Монако
    4.92
    4.00
    1.91
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Фофана Юссуф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letna Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Спарта Прага 0:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Спарта Прага 0:0 Монако

Исход игры
Спарта Прага
7.7% (11)
Ничья
19% (27)
Монако
73.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
60.43% (84)
Меньше
39.57% (55)
Обе команды забьют
Да
75.54% (105)
Нет
24.46% (34)
Популярный счёт
1:2 Монако
45.1% (64)
1:1 Ничья
14.8% (21)
0:1 Монако
14.8% (21)
0:2 Монако
8.5% (12)
2:1 Спарта Прага
5.6% (8)
1:3 Монако
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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