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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
2:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Анортосис
0'
18' Желтая карточка
Араюури Паулус
1:0
34' Гол
Кара Эркан
47' Желтая карточка
Корреа Павлос
1:0
62' Не забитый пенальти
Кнасмюлльнер Кристоф
2:0
65' Гол
Фунтас Таксиархис
71'
1
Штребингер
Ричард
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
14
Граховац
Срджан
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
55
Цур
Ассаф
44
Корреа
Павлос
Араюури
Паулус
3
Антониадес
Мариос
7
Коррейя
Андерсон
48
Иоанну
Михалис
4
Артиматас
Костакис
25
Гушбауэр
Йозеф
20
Калцас
Никос
Лафферти
Кайл
Христодулопулос
Лазарос
Рапид Вена
4-4-2
Анортосис
4-3-3

Ход матча

18'
 
Араюури Паулус
34'
Кара Эркан
(Кнасмюлльнер Кристоф)
1:0
46'
 
Попович Денис
Иоанну Михалис
46'
 
Делетич Милош
Калцас Никос
47'
 
Корреа Павлос
59'
 
Амбарцумян Оганес
Корреа Павлос
59'
 
Лория Гиорги
Цур Ассаф
62'
Кнасмюлльнер Кристоф
1:0
65'
Фунтас Таксиархис
2:0

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 1 1
2. Кнасмюлльнер Кристоф 0 0
Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
Анортосис
# Игрок      
1. Араюури Паулус 1 0
2. Корреа Павлос 1 0

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага
Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис
Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:0 Анортосис

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Анортосис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена 3:1 Анортосис Лига чемпионов Анортосис 3:0 Рапид Вена Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Рапид Вена 95.7% (135)
X 2.1% (3)
Анортосис 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Анортосис
1.40
7.77
9.21
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Рапид Вена 2:0 Анортосис онлайн


Прогнозы на матч Рапид Вена 2:0 Анортосис

Исход игры
Рапид Вена
95.7% (135)
Ничья
2.1% (3)
Анортосис
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
44.6% (62)
Нет
55.4% (77)
Популярный счёт
2:0 Рапид Вена
34.8% (49)
2:1 Рапид Вена
34.8% (49)
1:0 Рапид Вена
14.9% (21)
3:0 Рапид Вена
5% (7)
3:1 Рапид Вена
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Анортосис
1.4% (2)
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