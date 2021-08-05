Лига Европы 2021-2022
Рапид Вена
2:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Альянц
Анортосис
18' Желтая карточкаАраюури Паулус
1:0
34' ГолКара Эркан
47' Желтая карточкаКорреа Павлос
1:0
62' Не забитый пенальтиКнасмюлльнер Кристоф
2:0
65' ГолФунтас Таксиархис
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Элунду ШарльНападающий
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
18'
34'
47'
62'
65'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|1
|1
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Араюури Паулус
|1
|0
|2.
|Корреа Павлос
|1
|0
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага
Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =5 -7Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис
Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:0 Анортосис
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Анортосис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Рапид Вена 2:0 Анортосис
Исход игры
Рапид Вена
95.7% (135)
Ничья
2.1% (3)
Анортосис
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
44.6% (62)
Нет
55.4% (77)
Популярный счёт
2:0 Рапид Вена
34.8% (49)
2:1 Рапид Вена
34.8% (49)
1:0 Рапид Вена
14.9% (21)
3:0 Рапид Вена
5% (7)
3:1 Рапид Вена
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Анортосис
1.4% (2)
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