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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Яблонец
1:2
Первый тайм: 25'

Стадион:
Селтик
0'
0:1
12' Гол
Абада Лиэль
0:2
16' Гол
Фурухаси Кёго
1:2
17' Гол
Пиларж Вацлав
25'
1
Гануш
Ян
23
Сурзын
Михал
22
Мартинец
Якуб
12
Зелены
Ярослав
16
Кроб
Ян
24
Плештил
Доминик
27
Кубиста
Войтех
7
Поважанец
Якуб
17
Кратохвил
Милош
11
Пиларж
Вацлав
15
Долежал
Мартин
15
Харт
Джо
56
Ралстон
Энтони
6
Битон
Нир
4
Старфельт
Карл
3
Тэйлор
Грэг
12
Соро
Исмаила
14
Тернбулл
Дэвид
42
Макгрегор
Каллум
11
Абада
Лиэль
49
Форрест
Джеймс
8
Фурухаси
Кёго
Яблонец
4-5-1
Селтик
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Абада Лиэль
16'
0:2
Фурухаси Кёго
(Битон Нир)
17'
Пиларж Вацлав
(Поважанец Якуб)
1:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Яблонец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абада Лиэль 1 1

Предыдущие игры

Яблонец Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец
Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец Богемианс-1905 0:0 Яблонец Влашим 2:3 Яблонец Яблонец 2:1 Слован Либерец Зброёвка 1:2 Яблонец Опава 0:1 Яблонец Яблонец 0:3 Словацко
Селтик Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд
Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Росс Каунти 1:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин
  • Первый тайм
  • 22'
    Форрест выполнил обостряющий навес в направлении Макгрегора, шотландец развернулся и пробил понизу очень слабо.
  • 21'
    "Селтик" скучно катает мяч на своей половине, но Поважанец и Долежал вдвоём оказывают воздействие психологическое на оборону "кельтов".
  • 20'
    Тернбулл на подступах к штрафной кружился с мячом, но Сурзын и Мартинец захлопнули его в капкан и не пропустили дальше.
  • 19'
    Ралстон подключил Тернбулла, но тот не нашёл адресата для паса спереди. В итоге, мяч оказался в ногах Соро, выдавшего некачественный навес.
  • 18'
    Высочайшие скорости сегодня в матче, но это не отменяет факта результативных ошибок - "Селтик" и "Яблонец" дали маху в простых ситуациях.
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! ПИЛАРЖ! Последовал обостряющий навес в сторону Пиларжа, который опередил Старфельта и Раслтона и перевёл мяч мимо опешившего Харта.
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! ФУРУХАСИ! Японец вырвался на оперативный простор из центра линии штрафной, на скорости обработал мяч и послал его над упавшим Ганушем.
  • Опасный момент
    15'
    С линии штрафной зарядил по воротам с нерабочей ноги Форрест, и Гануш спокойно приземлился на бок, отбив мяч в сторону.
  • 14'
    Аут хозяев привёл ко второму ауту - на сей раз вбросил Кубиста, но до Долежала мяч не докатился - безупречный перехват от Тэйлора.
  • 13'
    Харт, не позволив Долежалу оказаться во вратарской, крайне неточно вынес мяч на фланг, куда не успел Макгрегор.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! АБАДА! Примерно с 11-метровой отметки форвард "Селтика" перевёл мяч за линию со второй попытки - сначала его удар пришёлся в Мартинеца, а затем он всё же выстрелил в нужную зону.
  • Фол, нарушение
    11'
    Плештил очутился на газоне - ощутимое столкновение с Соро выбило его из строя на 10-15 секунд.
  • 10'
    Пару слов о Джо Харте. Экс-голкипер "Манчестер Сити" последний год сидел в "Тоттенхэме", а теперь отважился на заграничную командировку - "Хотспур" продал его с концами.
  • Фол, нарушение
    9'
    Долежал чуть подтолкнул Форреста в спину, вдобавок заехав ему по голове потом. Арбитр провёл беседу с чехом.
  • Угловой
    8'
    Последовала классная верховая передача в сторону Пиларжа, он пробил с рикошетом, и новичок "Селтика" Харт взял в руки снаряд.
  • Опасный момент
    7'
    Опасно! "Селтик" размашисто атаковал - Тэйлор протащил мяч и выдал пас в сторону Тернбулла, который зарядил с линии штрафной в руки Гануша!
  • 6'
    Матч проходит в присутствии зрителей - в Чехии есть ограничения, и на трибунах имеются проплешины, но это не так критично в сравнении с 2020 годом.
  • Офсайд
    5'
    А вот и первый офсайд - Долежал оказался в положении "вне игры" после неточной передачи Краховила. Чех особо не спорит.
  • 4'
    Сурзын разгадал хитрый замысел Макгрегора и выбил мяч из свободной зоны, не позволив хавбек забежать себе за спину.
  • Опасный момент
    3'
    Опасно! Тэйлор, пролетев по флангу, выдал феноменальный навес прямо в Фурухаси, которого в падении опередил Гануш.
  • 2'
    Разберёмся с расцветками - "Селтик" предстал в белой форме, в то время как "Яблонец" вышел в зелёно-чёрном комплекте формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Strelnice. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Яблонец 1:2 Селтик онлайн


Прогнозы на матч Яблонец 1:2 Селтик

Исход игры
Яблонец
6.3% (9)
Ничья
22.2% (32)
Селтик
71.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
1:2 Селтик
38.2% (55)
1:1 Ничья
19.4% (28)
0:1 Селтик
18.8% (27)
0:2 Селтик
8.3% (12)
2:1 Яблонец
3.5% (5)
1:0 Яблонец
2.1% (3)
1:3 Селтик
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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