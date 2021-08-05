Высочайшие скорости сегодня в матче, но это не отменяет факта результативных ошибок - "Селтик" и "Яблонец" дали маху в простых ситуациях.

Ралстон подключил Тернбулла, но тот не нашёл адресата для паса спереди. В итоге, мяч оказался в ногах Соро, выдавшего некачественный навес.

Тернбулл на подступах к штрафной кружился с мячом, но Сурзын и Мартинец захлопнули его в капкан и не пропустили дальше.

"Селтик" скучно катает мяч на своей половине, но Поважанец и Долежал вдвоём оказывают воздействие психологическое на оборону "кельтов".

Форрест выполнил обостряющий навес в направлении Макгрегора, шотландец развернулся и пробил понизу очень слабо.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! ПИЛАРЖ! Последовал обостряющий навес в сторону Пиларжа, который опередил Старфельта и Раслтона и перевёл мяч мимо опешившего Харта.

16' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! ФУРУХАСИ! Японец вырвался на оперативный простор из центра линии штрафной, на скорости обработал мяч и послал его над упавшим Ганушем.

15' С линии штрафной зарядил по воротам с нерабочей ноги Форрест, и Гануш спокойно приземлился на бок, отбив мяч в сторону.

14' Аут хозяев привёл ко второму ауту - на сей раз вбросил Кубиста, но до Долежала мяч не докатился - безупречный перехват от Тэйлора.

13' Харт, не позволив Долежалу оказаться во вратарской, крайне неточно вынес мяч на фланг, куда не успел Макгрегор.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! АБАДА! Примерно с 11-метровой отметки форвард "Селтика" перевёл мяч за линию со второй попытки - сначала его удар пришёлся в Мартинеца, а затем он всё же выстрелил в нужную зону.

11' Плештил очутился на газоне - ощутимое столкновение с Соро выбило его из строя на 10-15 секунд.

10' Пару слов о Джо Харте. Экс-голкипер "Манчестер Сити" последний год сидел в "Тоттенхэме", а теперь отважился на заграничную командировку - "Хотспур" продал его с концами.

9' Долежал чуть подтолкнул Форреста в спину, вдобавок заехав ему по голове потом. Арбитр провёл беседу с чехом.

8' Последовала классная верховая передача в сторону Пиларжа, он пробил с рикошетом, и новичок "Селтика" Харт взял в руки снаряд.

7' Опасно! "Селтик" размашисто атаковал - Тэйлор протащил мяч и выдал пас в сторону Тернбулла, который зарядил с линии штрафной в руки Гануша!

6' Матч проходит в присутствии зрителей - в Чехии есть ограничения, и на трибунах имеются проплешины, но это не так критично в сравнении с 2020 годом.

5' А вот и первый офсайд - Долежал оказался в положении "вне игры" после неточной передачи Краховила. Чех особо не спорит.

4' Сурзын разгадал хитрый замысел Макгрегора и выбил мяч из свободной зоны, не позволив хавбек забежать себе за спину.

3' Опасно! Тэйлор, пролетев по флангу, выдал феноменальный навес прямо в Фурухаси, которого в падении опередил Гануш.

2' Разберёмся с расцветками - "Селтик" предстал в белой форме, в то время как "Яблонец" вышел в зелёно-чёрном комплекте формы.