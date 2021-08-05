Лига Европы 2021-2022
Яблонец
1:2
Первый тайм: 25'
Стадион: Stadion Strelnice
Селтик
0:1
12' ГолАбада Лиэль
0:2
16' ГолФурухаси Кёго
1:2
17' ГолПиларж Вацлав
1
Гануш
Ян
23
Сурзын
Михал
16
Кроб
Ян
15
Харт
Джо
12
Соро
Исмаила
11
Абада
Лиэль
- Основной состав
-
1 Гануш ЯнВратарь
-
23 Сурзын МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кроб ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вайнер ТомашВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Рада
- Основной состав
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
-
47 Маррей ДейнЗащитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кристи РайанНападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
Ход матча
12'
0:1
16'
0:2
17'
1:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абада Лиэль
|1
|1
Предыдущие игры
Яблонец Последние 20 матчей: +13 =3 -4Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец
Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец Богемианс-1905 0:0 Яблонец Влашим 2:3 Яблонец Яблонец 2:1 Слован Либерец Зброёвка 1:2 Яблонец Опава 0:1 Яблонец Яблонец 0:3 Словацко
Селтик Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд
Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Росс Каунти 1:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин
Прогнозы на матч Яблонец 1:2 Селтик
Исход игры
Яблонец
6.3% (9)
Ничья
22.2% (32)
Селтик
71.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
1:2 Селтик
38.2% (55)
1:1 Ничья
19.4% (28)
0:1 Селтик
18.8% (27)
0:2 Селтик
8.3% (12)
2:1 Яблонец
3.5% (5)
1:0 Яблонец
2.1% (3)
1:3 Селтик
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!