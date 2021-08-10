Лига чемпионов 2021-2022
Шериф
Позже
Стадион: Шериф
Црвена Звезда
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
39
Дьони
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
-
21 Аддо ЭдмондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дьони ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Луваннор
|4
|0.8
|2.
|Траоре Адама VII
|2
|0.4
|3.
|Кастаньеда Франк
|2
|0.4
|4.
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|0.2
|5.
|Дуланто Густаво
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Катай Александар
|2
|0.67
|2.
|Дьони Лои
|2
|0.67
|3.
|Фалько Филиппо
|1
|0.33
|4.
|Иванич Мирко
|1
|0.33
|5.
|Родич Милан
|0
|0
|6.
|Гобелич Марко
|0
|0
|7.
|Саного Секу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|2.
|Дуланто Густаво
|1
|0
|3.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|4.
|Джульен Кестон
|1
|0
|5.
|Янсане Момо
|1
|0
|6.
|Кристиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канга Каку
|1
|1
|2.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|3.
|Катай Александар
|1
|0
|4.
|Саного Секу
|1
|0
|5.
|Иванич Мирко
|1
|0
|6.
|Гобелич Марко
|1
|0
|7.
|Лазетич Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шериф
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|Црвена Звезда
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Шериф Последние 20 матчей: +15 =3 -2Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт
Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф Шериф 0:0 Петрокуб
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +15 =4 -1Црвена Звезда 1:0 Напредак Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат
Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Чаетина Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан Напредак 1:4 Црвена Звезда
Последние игры между собой
Шериф: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1
Прогнозы на матч Шериф - Црвена Звезда
Исход игры
Шериф
12% (17)
Ничья
20.4% (29)
Црвена Звезда
67.6% (96)
Тотал 2.5
Больше
55.4% (77)
Меньше
44.6% (62)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
39.4% (56)
1:1 Ничья
17.6% (25)
0:1 Црвена Звезда
16.2% (23)
2:1 Шериф
7% (10)
1:0 Шериф
4.2% (6)
0:2 Црвена Звезда
4.2% (6)
1:3 Црвена Звезда
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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