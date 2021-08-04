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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шериф
 
Позже

Стадион:
Црвена Звезда

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Луваннор 4 0.8
2. Траоре Адама VII 2 0.4
3. Кастаньеда Франк 2 0.4
4. Тилль Себастьян 1 (1) 0.2
5. Дуланто Густаво 1 0.2
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Катай Александар 2 0.67
2. Дьони Лои 2 0.67
3. Фалько Филиппо 1 0.33
4. Иванич Мирко 1 0.33
5. Родич Милан 0 0
6. Гобелич Марко 0 0
7. Саного Секу 0 0

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Кастаньеда Франк 2 0
2. Дуланто Густаво 1 0
3. Бизяк Ловро 1 0
4. Джульен Кестон 1 0
5. Янсане Момо 1 0
6. Кристиано 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Канга Каку 1 1
2. Крстичич Ненад 1 0
3. Катай Александар 1 0
4. Саного Секу 1 0
5. Иванич Мирко 1 0
6. Гобелич Марко 1 0
7. Лазетич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 0 30% (3)
 Црвена Звезда 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0

Предыдущие игры

Шериф Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт
Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф Шериф 0:0 Петрокуб
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Црвена Звезда 1:0 Напредак Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат
Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Чаетина Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан Напредак 1:4 Црвена Звезда

Последние игры между собой

Шериф: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда 1:1 Шериф Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Шериф 18.2% (8)
    X 22.7% (10)
    Црвена Звезда 59.1% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Црвена Звезда
    4.40
    3.40
    2.02
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Шериф - Црвена Звезда онлайн


    Прогнозы на матч Шериф - Црвена Звезда

    Исход игры
    Шериф
    18.2% (8)
    Ничья
    22.7% (10)
    Црвена Звезда
    59.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Црвена Звезда
    47.7% (21)
    1:1 Ничья
    18.2% (8)
    2:1 Шериф
    11.4% (5)
    0:1 Црвена Звезда
    9.1% (4)
    1:0 Шериф
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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