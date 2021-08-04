Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лудогорец
 
Позже

Стадион:
Олимпиакос

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Коули 2 0.4
2. Десподов Кирилл 2 0.4
3. Сотириу Пиерос 1 0.2
4. Ману Элвис 1 0.2
5. Вандерсон Кристалдо 0 0
6. Чибота Мавис 0 0
7. Текпетей Бернард 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масурас Гиоргос 1 0.33
2. Камара Мохамед III 1 0.33
3. Камара Агибу 1 0.33
4. Вальбуэна Матьё 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Десподов Кирилл 2 0
2. Текпетей Бернард 2 0
3. Пластун Игорь 1 0
4. Недялков Антон 1 0
5. Соуза Коули 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Камара Мохамед III 0 1
2. Бухалакис Андреас 1 0
3. Семеду Рубен 1 0
4. Сиссе Пап Абу 1 0
5. Маркович Светозар 1 0
6. Сурлис Василиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Олимпиакос 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец
Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 ЦСКА София Лудогорец 1:0 Монтана ЦСКА София 1:1 Лудогорец
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос
Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос АЕК 1:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Арис Салоники

Последние игры между собой

Лудогорец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Лудогорец 46.5% (20)
    X 23.3% (10)
    Олимпиакос 30.2% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Олимпиакос
    3.40
    3.10
    2.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лудогорец - Олимпиакос онлайн


    Прогнозы на матч Лудогорец - Олимпиакос

    Исход игры
    Лудогорец
    46.5% (20)
    Ничья
    23.3% (10)
    Олимпиакос
    30.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    30.2% (13)
    1:2 Олимпиакос
    23.3% (10)
    1:1 Ничья
    20.9% (9)
    1:0 Лудогорец
    9.3% (4)
    2:0 Лудогорец
    7% (3)
    0:1 Олимпиакос
    4.7% (2)
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