Лига чемпионов 2021-2022
Лудогорец
Позже
Стадион: Лудогорец Арена
Олимпиакос
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Коули
|2
|0.4
|2.
|Десподов Кирилл
|2
|0.4
|3.
|Сотириу Пиерос
|1
|0.2
|4.
|Ману Элвис
|1
|0.2
|5.
|Вандерсон Кристалдо
|0
|0
|6.
|Чибота Мавис
|0
|0
|7.
|Текпетей Бернард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масурас Гиоргос
|1
|0.33
|2.
|Камара Мохамед III
|1
|0.33
|3.
|Камара Агибу
|1
|0.33
|4.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Десподов Кирилл
|2
|0
|2.
|Текпетей Бернард
|2
|0
|3.
|Пластун Игорь
|1
|0
|4.
|Недялков Антон
|1
|0
|5.
|Соуза Коули
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед III
|0
|1
|2.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|3.
|Семеду Рубен
|1
|0
|4.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|5.
|Маркович Светозар
|1
|0
|6.
|Сурлис Василиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Олимпиакос
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =3 -4Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец
Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 ЦСКА София Лудогорец 1:0 Монтана ЦСКА София 1:1 Лудогорец
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =5 -3Олимпиакос 1:1 Лудогорец Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Уфа 1:1 Олимпиакос
Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Краснодар 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:2 ПАОК Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос АЕК 1:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Арис Салоники
Последние игры между собой
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1
Прогнозы на матч Лудогорец - Олимпиакос
Исход игры
Лудогорец
46.5% (20)
Ничья
23.3% (10)
Олимпиакос
30.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (24)
Меньше
44.19% (19)
Обе команды забьют
Да
76.74% (33)
Нет
23.26% (10)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
30.2% (13)
1:2 Олимпиакос
23.3% (10)
1:1 Ничья
20.9% (9)
1:0 Лудогорец
9.3% (4)
2:0 Лудогорец
7% (3)
0:1 Олимпиакос
4.7% (2)
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