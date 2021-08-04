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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
 
Позже

Стадион:
ПСВ

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мабиль Авер 1 0.33
2. Феррейра Эвандер 1 0.33
3. Нвадике Рафаэль 1 0.33
4. Хансен Мадс 0 0
5. Систо Пионе 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 3 1
2. Гётце Марио 3 1
3. Мадуэке Нони 2 0.67
4. Ван Гинкел Марко 1 0.33
5. Гакпо Коди 1 0.33
6. Макс Филипп 0 0
7. Рамальо Андре 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Дрейер Андерс 1 1
2. Нвадике Рафаэль 2 0
3. Далсгор Хенрик 1 0
4. Систо Пионе 1 0
5. Феррейра Эвандер 1 0
6. Бо Энриксен 1 0
7. Брумадо Жуниор 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Боскальи Оливье 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Митьюлланд 0 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 ПСВ 10% (1) 20% (2) 30% (3) 20% (2) 0 20% (2) 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик
Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай
ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ПСВ 3:0 Митьюлланд Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Митьюлланд - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Митьюлланд 4.7% (2)
    X 14% (6)
    ПСВ 81.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    ПСВ
    3.54
    3.76
    2.06
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Митьюлланд - ПСВ онлайн


    Прогнозы на матч Митьюлланд - ПСВ

    Исход игры
    Митьюлланд
    4.7% (2)
    Ничья
    14% (6)
    ПСВ
    81.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    46.5% (20)
    0:2 ПСВ
    18.6% (8)
    1:3 ПСВ
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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