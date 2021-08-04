Лига чемпионов 2021-2022
Митьюлланд
Позже
Стадион: МСХ Арена
ПСВ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мабиль Авер
|1
|0.33
|2.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.33
|3.
|Нвадике Рафаэль
|1
|0.33
|4.
|Хансен Мадс
|0
|0
|5.
|Систо Пионе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|3
|1
|2.
|Гётце Марио
|3
|1
|3.
|Мадуэке Нони
|2
|0.67
|4.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.33
|5.
|Гакпо Коди
|1
|0.33
|6.
|Макс Филипп
|0
|0
|7.
|Рамальо Андре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|1
|2.
|Нвадике Рафаэль
|2
|0
|3.
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|4.
|Систо Пионе
|1
|0
|5.
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|6.
|Бо Энриксен
|1
|0
|7.
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боскальи Оливье
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|ПСВ
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|0
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик
Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1
Прогнозы на матч Митьюлланд - ПСВ
Исход игры
Митьюлланд
4.7% (2)
Ничья
14% (6)
ПСВ
81.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (29)
Меньше
32.56% (14)
Обе команды забьют
Да
74.42% (32)
Нет
25.58% (11)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
46.5% (20)
0:2 ПСВ
18.6% (8)
1:3 ПСВ
11.6% (5)
1:1 Ничья
9.3% (4)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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