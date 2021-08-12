Угловой удар заработали хозяева, но проблема с подачей на дальнюю штангу. Там только игроки "Яблонца".

С мячом на своей половине поля игроки "Селтика", серия передач, пас в центральную зону, Макгрегор и Форрест не позволяют сопернику уйти дальше.

Отличная атака через левый край удалась хозяевам, прострел с фланга, но Фурухаси немного не успел к мячу!

Следом уже чешский клуб готовит своё наступление. Только корнер удалось заработать.

После подачи вышел из ворот Харт и забрал мяч.

11' ГОЛ забивают хозяева, но положение вне игры фиксирует боковой рефери! Фурухаси Кёго точно в дальний угол попал, но всё зря.

9' В атаке "Селтик". Он очевидный фаворит встречи. С учётом победы в первом матче, шотландцы без особых проблем должны проходить в следующий раунд.

7' Отметим, что на воротах у хозяев играет Джо Харт. 34-летний ветеран не стареет душой.

6' Передача на Пиларжа очередная, но вновь тому не дают завладеть мячом.

5' Гоушка заброс на Пиларжка выполнил, но тому не позволили принять мяч в чужой штрафной площади.

3' По правому краю атаку провели гости, перевод в центральную зону последовал. Нет удара.