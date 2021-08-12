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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Селтик
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Яблонец
0' 20'
15
Харт
Джо
56
Ралстон
Энтони
57
Уэлш
Стивен
4
Старфельт
Карл
3
Тэйлор
Грэг
14
Тернбулл
Дэвид
18
Рогич
Томас
42
Макгрегор
Каллум
49
Форрест
Джеймс
8
Фурухаси
Кёго
17
Кристи
Райан
1
Гануш
Ян
4
Голик
Либор
27
Кубиста
Войтех
12
Зелены
Ярослав
16
Кроб
Ян
24
Плештил
Доминик
17
Кратохвил
Милош
7
Поважанец
Якуб
8
Гоушка
Давид
11
Пиларж
Вацлав
15
Долежал
Мартин
Селтик
4-3-3
Яблонец
4-5-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форрест Джеймс 1 0.5
2. Абада Лиэль 1 0.5
3. Кристи Райан 1 0.5
4. Фурухаси Кёго 1 0.5
5. Тэйлор Грэг 0 0
6. Битон Нир 0 0
Яблонец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиларж Вацлав 1 0.5
2. Поважанец Якуб 0 0

Карточки

Селтик
# Игрок      
1. Тэйлор Грэг 1 0
Яблонец
# Игрок      
1. Зелены Ярослав 1 0
2. Сурзын Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Селтик 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)
 Яблонец 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Селтик 6:0 Данди Яблонец 2:4 Селтик Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик
Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин
Яблонец Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Яблонец 2:2 Богемианс-1905 Яблонец 2:4 Селтик Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава
Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец Богемианс-1905 0:0 Яблонец Селье и Белло Влашим 2:3 Яблонец Яблонец 2:1 Слован Либерец Зброёвка 1:2 Яблонец

Последние игры между собой

Селтик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Яблонец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Яблонец 2:4 Селтик Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 3 1 1
2. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
3. Флора Таллин Саппинен Рауно 2 0 0
4. Алашкерт Эмбало Хосе 2 0 0
5. Рапид Вена Кара Эркан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    18'
    После подачи вышел из ворот Харт и забрал мяч.
  • 17'
    Следом уже чешский клуб готовит своё наступление. Только корнер удалось заработать.
  • 16'
    Отличная атака через левый край удалась хозяевам, прострел с фланга, но Фурухаси немного не успел к мячу!
  • 14'
    С мячом на своей половине поля игроки "Селтика", серия передач, пас в центральную зону, Макгрегор и Форрест не позволяют сопернику уйти дальше.
  • Угловой
    13'
    Угловой удар заработали хозяева, но проблема с подачей на дальнюю штангу. Там только игроки "Яблонца".
  • Офсайд
    11'
    ГОЛ забивают хозяева, но положение вне игры фиксирует боковой рефери! Фурухаси Кёго точно в дальний угол попал, но всё зря.
  • 9'
    В атаке "Селтик". Он очевидный фаворит встречи. С учётом победы в первом матче, шотландцы без особых проблем должны проходить в следующий раунд.
  • 7'
    Отметим, что на воротах у хозяев играет Джо Харт. 34-летний ветеран не стареет душой.
  • 6'
    Передача на Пиларжа очередная, но вновь тому не дают завладеть мячом.
  • 5'
    Гоушка заброс на Пиларжка выполнил, но тому не позволили принять мяч в чужой штрафной площади.
  • 3'
    По правому краю атаку провели гости, перевод в центральную зону последовал. Нет удара.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через полчаса старт поединка "Селтик" - "Яблонец". Первый матч третьего квалификационного раунда завершился победой "Селтика" 4:2. С Вами Константин Лицин. 
    • Прогнозы 142
    Селтик 99.3% (141)
    X 0% (0)
    Яблонец 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Яблонец
    1.28
    6.90
    9.20
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Селтик 0:0 Яблонец онлайн


Прогнозы на матч Селтик 0:0 Яблонец

Исход игры
Селтик
99.3% (141)
Ничья
0% (0)
Яблонец
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
44.6% (62)
Нет
55.4% (77)
Популярный счёт
2:0 Селтик
40.1% (57)
2:1 Селтик
28.2% (40)
3:1 Селтик
14.8% (21)
1:0 Селтик
7% (10)
3:0 Селтик
5.6% (8)
4:0 Селтик
1.4% (2)
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