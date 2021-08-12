Лига Европы 2021-2022
Селтик
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Селтик Парк
Яблонец
15
Харт
Джо
57
Уэлш
Стивен
18
Рогич
Томас
17
Кристи
Райан
1
Гануш
Ян
16
Кроб
Ян
- Основной состав
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кристи РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Основной состав
-
1 Гануш ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кроб ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вайнер ТомашВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сурзын МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Рада
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форрест Джеймс
|1
|0.5
|2.
|Абада Лиэль
|1
|0.5
|3.
|Кристи Райан
|1
|0.5
|4.
|Фурухаси Кёго
|1
|0.5
|5.
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|6.
|Битон Нир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиларж Вацлав
|1
|0.5
|2.
|Поважанец Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зелены Ярослав
|1
|0
|2.
|Сурзын Михал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Селтик
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Яблонец
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: +8 =6 -6Селтик 6:0 Данди Яблонец 2:4 Селтик Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик
Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин
Яблонец Последние 20 матчей: +12 =4 -4Яблонец 2:2 Богемианс-1905 Яблонец 2:4 Селтик Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава
Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец Богемианс-1905 0:0 Яблонец Селье и Белло Влашим 2:3 Яблонец Яблонец 2:1 Слован Либерец Зброёвка 1:2 Яблонец
Последние игры между собой
Селтик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Яблонец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|2.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|1
|3.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|2
|0
|0
|4.
|Алашкерт
|Эмбало Хосе
|2
|0
|0
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|3.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
|4.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|2
|0
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
Прогнозы на матч Селтик 0:0 Яблонец
Исход игры
Селтик
99.3% (141)
Ничья
0% (0)
Яблонец
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
44.6% (62)
Нет
55.4% (77)
Популярный счёт
2:0 Селтик
40.1% (57)
2:1 Селтик
28.2% (40)
3:1 Селтик
14.8% (21)
1:0 Селтик
7% (10)
3:0 Селтик
5.6% (8)
4:0 Селтик
1.4% (2)
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