Лига Европы 2021-2022
Селтик
Позже
Стадион: Селтик Парк
Яблонец
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форрест Джеймс
|1
|1
|2.
|Абада Лиэль
|1
|1
|3.
|Кристи Райан
|1
|1
|4.
|Фурухаси Кёго
|1
|1
|5.
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|6.
|Битон Нир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиларж Вацлав
|1
|1
|2.
|Поважанец Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зелены Ярослав
|1
|0
|2.
|Сурзын Михал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Селтик
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Яблонец
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: +8 =6 -6Селтик 6:0 Данди Яблонец 2:4 Селтик Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик
Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин
Яблонец Последние 20 матчей: +12 =4 -4Яблонец 2:2 Богемианс-1905 Яблонец 2:4 Селтик Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава
Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец Богемианс-1905 0:0 Яблонец Селье и Белло Влашим 2:3 Яблонец Яблонец 2:1 Слован Либерец Зброёвка 1:2 Яблонец
Последние игры между собой
Селтик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Яблонец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Селтик - Яблонец
Исход игры
Селтик
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Яблонец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
43.48% (20)
Нет
56.52% (26)
Популярный счёт
2:0 Селтик
42.6% (20)
2:1 Селтик
29.8% (14)
3:1 Селтик
10.6% (5)
1:0 Селтик
8.5% (4)
3:0 Селтик
4.3% (2)
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