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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Селтик
 
Позже

Стадион:
Яблонец

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форрест Джеймс 1 1
2. Абада Лиэль 1 1
3. Кристи Райан 1 1
4. Фурухаси Кёго 1 1
5. Тэйлор Грэг 0 0
6. Битон Нир 0 0
Яблонец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиларж Вацлав 1 1
2. Поважанец Якуб 0 0

Карточки

Селтик
# Игрок      
1. Тэйлор Грэг 1 0
Яблонец
# Игрок      
1. Зелены Ярослав 1 0
2. Сурзын Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Селтик 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)
 Яблонец 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Селтик 6:0 Данди Яблонец 2:4 Селтик Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик
Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин
Яблонец Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Яблонец 2:2 Богемианс-1905 Яблонец 2:4 Селтик Млада Болеслав 3:0 Яблонец Яблонец 1:0 Баник Острава
Динамо Москва 0:2 Яблонец Пардубице 0:1 Яблонец Яблонец 1:1 Славия Прага Пршибрам 1:0 Яблонец Яблонец 4:1 Теплице Яблонец 3:1 Сигма Оломоуц Ческе-Будеевице 0:2 Яблонец Яблонец 3:0 Карвина Виктория Пльзень 1:1 Яблонец Яблонец 1:0 Спарта Прага Яблонец 3:1 Фастав Злин Спарта Прага 4:1 Яблонец Богемианс-1905 0:0 Яблонец Селье и Белло Влашим 2:3 Яблонец Яблонец 2:1 Слован Либерец Зброёвка 1:2 Яблонец

Последние игры между собой

Селтик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Яблонец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Яблонец 2:4 Селтик Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Яблонец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Селтик 98% (48)
    X 2% (1)
    Яблонец 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Яблонец
    1.45
    5.30
    7.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Селтик - Яблонец онлайн


    Прогнозы на матч Селтик - Яблонец

    Исход игры
    Селтик
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Яблонец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (20)
    Нет
    56.52% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Селтик
    42.6% (20)
    2:1 Селтик
    29.8% (14)
    3:1 Селтик
    10.6% (5)
    1:0 Селтик
    8.5% (4)
    3:0 Селтик
    4.3% (2)
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