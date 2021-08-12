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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Жальгирис
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Мура
0'
0:1
12' Гол
Коуш Жига
16' Желтая карточка
Миколюнас Салюнас
23' Желтая карточка
Хорват Томи
25'
1
Гертмонас
Эдвинас
13
Миколюнас
Салюнас
23
Диав
Эльхаджи
Пап
26
Любисавльевич
Неманья
7
Бопесу
Жоэль
20
Онази
Оджени
10
Киш
Томислав
14
Узела
Каролис
77
Кьеремех
Франсис
27
Тадич
Йосип
11
Видемон
Уго
69
Обрадович
Матко
21
Карничник
Зан
9
Марушко
Матик
30
Горенц
Ян
11
Коуш
Жига
7
Козар
Ален
8
Бобичанец
Лука
20
Хорват
Томи
23
Штурм
Клемен
33
Лотрич
Митя
2
Ципот
Кай
Жальгирис
4-3-3
Мура
3-5-2

Ход матча

12'
0:1
Коуш Жига
(Бобичанец Лука)
16'
Миколюнас Салюнас
 
23'
 
Хорват Томи

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Мура
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коуш Жига 1 0.5
2. Бобичанец Лука 0 0

Карточки

Жальгирис
# Игрок      
1. Миколюнас Салюнас 1 0
2. Бопесу Жоэль 1 0
3. Ярусявичюс Густас 1 0
4. Любисавльевич Неманья 1 0
Мура
# Игрок      
1. Штурм Клемен 1 0

Предыдущие игры

Жальгирис Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Жальгирис 3:0 Банга Мура 0:0 Жальгирис Жальгирис 1:3 Ференцварош Ференцварош 2:0 Жальгирис
Линфилд 1:2 Жальгирис Жальгирис 3:1 Линфилд Ритеряй 0:0 Жальгирис Жальгирис 2:0 Нявежис Джюгас Тельшяй 0:3 Жальгирис Судува 0:2 Жальгирис Жальгирис 2:2 Кауно Жальгирис Банга 1:3 Жальгирис Жальгирис 1:0 Паневежис Паневежис 0:2 Жальгирис Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис Нявежис 0:3 Жальгирис Жальгирис 5:1 Дайнава Алитус Ритеряй 1:1 Жальгирис Жальгирис 2:2 Джюгас Тельшяй Жальгирис 1:2 Судува
Мура Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Алюминий 1:1 Мура Мура 0:0 Жальгирис Мура 1:1 Браво Лудогорец 3:1 Мура
Копер 3:2 Мура Мура 0:0 Лудогорец Мура 0:3 Табор Сежана Мура 5:0 Шкендия Шкендия 0:1 Мура Ростов 4:0 Мура Марибор 1:3 Мура Мура 3:0 Домжале Алюминий 0:0 Мура Мура 2:2 Браво Мура 2:1 Копер Горица 1:5 Мура Мура 3:0 Олимпия Любляна Табор Сежана 3:1 Мура Мура 0:0 Целе Мура 0:0 Марибор

Последние игры между собой

Жальгирис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мура: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мура 0:0 Жальгирис Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
2. ХИК Риски Роопе 2 1 1
3. Флора Таллин Саппинен Рауно 2 0 0
4. Алашкерт Эмбало Хосе 2 0 0
5. Селтик Форрест Джеймс 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. Кайрат Алип Нуралы 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Tomi Horvat получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Миколюнас Салюнас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Коуш Жига бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Жальгирис 79% (109)
X 13.8% (19)
Мура 7.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Мура
3.80
3.04
3.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жальгирис 0:1 Мура онлайн


Прогнозы на матч Жальгирис 0:1 Мура

Исход игры
Жальгирис
79.6% (109)
Ничья
13.1% (18)
Мура
7.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
42.65% (58)
Нет
57.35% (78)
Популярный счёт
1:0 Жальгирис
44.5% (61)
2:1 Жальгирис
24.8% (34)
1:1 Ничья
11.7% (16)
2:0 Жальгирис
7.3% (10)
1:2 Мура
3.6% (5)
0:1 Мура
2.9% (4)
3:2 Жальгирис
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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