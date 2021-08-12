Лига Европы 2021-2022
0:1
12' ГолКоуш Жига
16' Желтая карточкаМиколюнас Салюнас
23' Желтая карточкаХорват Томи
20
Онази
Оджени
10
Киш
Томислав
27
Тадич
Йосип
11
Видемон
Уго
30
Горенц
Ян
11
Коуш
Жига
20
Хорват
Томи
23
Штурм
Клемен
33
Лотрич
Митя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Онази ОджениПолузащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
-
11 Видемон УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
11 Коуш ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хорват ТомиПолузащитник
-
23 Штурм КлеменПолузащитник
-
33 Лотрич МитяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрьявец ЛанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Бркич МаркоПолузащитник
-
24 Ципот ТиоПолузащитник
-
27 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Лорбек Ник
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
Ход матча
12'
0:1
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коуш Жига
|1
|0.5
|2.
|Бобичанец Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|2.
|Бопесу Жоэль
|1
|0
|3.
|Ярусявичюс Густас
|1
|0
|4.
|Любисавльевич Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штурм Клемен
|1
|0
Предыдущие игры
Жальгирис Последние 20 матчей: +11 =5 -4Жальгирис 3:0 Банга Мура 0:0 Жальгирис Жальгирис 1:3 Ференцварош Ференцварош 2:0 Жальгирис
Линфилд 1:2 Жальгирис Жальгирис 3:1 Линфилд Ритеряй 0:0 Жальгирис Жальгирис 2:0 Нявежис Джюгас Тельшяй 0:3 Жальгирис Судува 0:2 Жальгирис Жальгирис 2:2 Кауно Жальгирис Банга 1:3 Жальгирис Жальгирис 1:0 Паневежис Паневежис 0:2 Жальгирис Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис Нявежис 0:3 Жальгирис Жальгирис 5:1 Дайнава Алитус Ритеряй 1:1 Жальгирис Жальгирис 2:2 Джюгас Тельшяй Жальгирис 1:2 Судува
Мура Последние 20 матчей: +7 =8 -5Алюминий 1:1 Мура Мура 0:0 Жальгирис Мура 1:1 Браво Лудогорец 3:1 Мура
Последние игры между собой
Жальгирис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мура: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|2
|1
|1
|3.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|2
|0
|0
|4.
|Алашкерт
|Эмбало Хосе
|2
|0
|0
|5.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|3.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
|4.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|2
|0
|5.
|Кайрат
|Алип Нуралы
|2
|0
Прогнозы на матч Жальгирис 0:1 Мура
Исход игры
Жальгирис
79.6% (109)
Ничья
13.1% (18)
Мура
7.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
42.65% (58)
Нет
57.35% (78)
Популярный счёт
1:0 Жальгирис
44.5% (61)
2:1 Жальгирис
24.8% (34)
1:1 Ничья
11.7% (16)
2:0 Жальгирис
7.3% (10)
1:2 Мура
3.6% (5)
0:1 Мура
2.9% (4)
3:2 Жальгирис
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!