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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Жальгирис
0:1
Конец матча

Стадион:
Мура
0'
0:1
12' Гол
Коуш Жига
16' Желтая карточка
Миколюнас Салюнас
23' Желтая карточка
Хорват Томи
26' Желтая карточка
Диав Эльхаджи Пап
44' Желтая карточка
Узела Каролис
50' Желтая карточка
Козар Ален
72' Желтая карточка
Любисавльевич Неманья
74' Желтая карточка
Горенц Ян
89' Желтая карточка
Лорбек Ник
90'+4
1
Гертмонас
Эдвинас
13
Миколюнас
Салюнас
23
Диав
Эльхаджи
Пап
26
Любисавльевич
Неманья
7
Бопесу
Жоэль
20
Онази
Оджени
10
Киш
Томислав
14
Узела
Каролис
77
Кьеремех
Франсис
27
Тадич
Йосип
11
Видемон
Уго
69
Обрадович
Матко
21
Карничник
Зан
9
Марушко
Матик
30
Горенц
Ян
11
Коуш
Жига
7
Козар
Ален
8
Бобичанец
Лука
20
Хорват
Томи
23
Штурм
Клемен
33
Лотрич
Митя
2
Ципот
Кай
Жальгирис
4-3-3
Мура
3-5-2

Ход матча

12'
0:1
Коуш Жига
(Бобичанец Лука)
16'
Миколюнас Салюнас
 
23'
 
Хорват Томи
26'
Диав Эльхаджи Пап
 
44'
Узела Каролис
 
50'
 
Козар Ален
58'
Сильвестр Якуб
Кьеремех Франсис
 
64'
 
Шкофлек Жига
Ципот Кай
71'
 
Лорбек Ник
Хорват Томи
71'
 
Клепач Михаель
Лотрич Митя
72'
Любисавльевич Неманья
 
74'
 
Горенц Ян
84'
Гамаков Милен
Узела Каролис
 
89'
 
Лорбек Ник

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Мура
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коуш Жига 1 0.5
2. Бобичанец Лука 0 0

Карточки

Жальгирис
# Игрок      
1. Любисавльевич Неманья 2 0
2. Миколюнас Салюнас 1 0
3. Бопесу Жоэль 1 0
4. Диав Эльхаджи Пап 1 0
5. Узела Каролис 1 0
6. Ярусявичюс Густас 1 0
Мура
# Игрок      
1. Козар Ален 1 0
2. Штурм Клемен 1 0
3. Лорбек Ник 1 0
4. Горенц Ян 1 0
5. Хорват Томи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жальгирис 0 0 0 0 0 0
 Мура 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Жальгирис Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Жальгирис 3:0 Банга Мура 0:0 Жальгирис Жальгирис 1:3 Ференцварош Ференцварош 2:0 Жальгирис
Линфилд 1:2 Жальгирис Жальгирис 3:1 Линфилд Ритеряй 0:0 Жальгирис Жальгирис 2:0 Нявежис Джюгас Тельшяй 0:3 Жальгирис Судува 0:2 Жальгирис Жальгирис 2:2 Кауно Жальгирис Банга 1:3 Жальгирис Жальгирис 1:0 Паневежис Паневежис 0:2 Жальгирис Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис Нявежис 0:3 Жальгирис Жальгирис 5:1 Дайнава Алитус Ритеряй 1:1 Жальгирис Жальгирис 2:2 Джюгас Тельшяй Жальгирис 1:2 Судува
Мура Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Алюминий 1:1 Мура Мура 0:0 Жальгирис Мура 1:1 Браво Лудогорец 3:1 Мура
Копер 3:2 Мура Мура 0:0 Лудогорец Мура 0:3 Табор Сежана Мура 5:0 Шкендия Шкендия 0:1 Мура Ростов 4:0 Мура Марибор 1:3 Мура Мура 3:0 Домжале Алюминий 0:0 Мура Мура 2:2 Браво Мура 2:1 Копер Горица 1:5 Мура Мура 3:0 Олимпия Любляна Табор Сежана 3:1 Мура Мура 0:0 Целе Мура 0:0 Марибор

Последние игры между собой

Жальгирис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мура: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мура 0:0 Жальгирис Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 3 1 1
2. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
3. Флора Таллин Саппинен Рауно 2 0 0
4. Алашкерт Эмбало Хосе 2 0 0
5. Рапид Вена Кара Эркан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Узела Каролис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Диав Эльхаджи Пап получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Tomi Horvat получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Миколюнас Салюнас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Коуш Жига бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Жальгирис 79% (109)
X 13.8% (19)
Мура 7.2% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Жальгирис 0:1 Мура онлайн


Прогнозы на матч Жальгирис 0:1 Мура

Исход игры
Жальгирис
79% (109)
Ничья
13.8% (19)
Мура
7.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.39% (43)
Меньше
68.61% (94)
Обе команды забьют
Да
43.07% (59)
Нет
56.93% (78)
Популярный счёт
1:0 Жальгирис
44.2% (61)
2:1 Жальгирис
24.6% (34)
1:1 Ничья
12.3% (17)
2:0 Жальгирис
7.2% (10)
1:2 Мура
3.6% (5)
0:1 Мура
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:2 Жальгирис
1.4% (2)
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